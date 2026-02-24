A Colliers nyerte el a Promenade Gardens ingatlankezelői megbízását

A 2018-ban épült, 25 ezer négyzetméteres, prémium kategóriás irodaépület LEED Gold és Breeam Very Good minősítésekkel rendelkezik. A mostani megbízás a Colliers és az Erste közötti korábbi együttműködésre épül.

"Nagyra értékeljük az Erste bizalmát, amely erős partnerségünket tükrözi" – mondta Honi Katalin MRICS, a Colliers ingatlankezelési üzletágának vezetője.

Honi Katalin MRICS, a Colliers ingatlankezelési üzletágának vezetője

