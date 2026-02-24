A Colliers nyerte el a Promenade Gardens ingatlankezelői megbízását

  • Megjelenítés
A Colliers nyerte el a Promenade Gardens ingatlankezelési megbízását - jelentette be egy LinkedIn-posztban a cég. Az irodaház az Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap tulajdonában áll, és a Váci úti irodafolyosón található.

A 2018-ban épült, 25 ezer négyzetméteres, prémium kategóriás irodaépület LEED Gold és Breeam Very Good minősítésekkel rendelkezik. A mostani megbízás a Colliers és az Erste közötti korábbi együttműködésre épül.

promenade_gardens_1__1280x800
Promenade Gardens. Forrás: https://psg-irodahazak.hu/

"Nagyra értékeljük az Erste bizalmát, amely erős partnerségünket tükrözi" – mondta Honi Katalin MRICS, a Colliers ingatlankezelési üzletágának vezetője.

Honi Katalin
Colliers, Director, Asset Services
Honi Katalin több mint 20 éves asset és property management tapasztalatot tudhat magáénak a budapesti irodapiacon. Korábban dolgozott a DTZ, a GLL, a Strabag PFS és a CE Land cégeknél, rendelkezik mind ügynökségi, mind fejlesztői, mind szolgáltatói oldalon szerzett tapasztalattal. Pályafutása során képviselt már intézményi befektetőket, de tulajdonosi oldalt is, és kezelt már 'A' kategóriás irodaházak mellett szállodákat és üzlethelyiségeket egyaránt. 2012 óta az RICS, míg 2015 óta a HuGBC tagja.
Címlapkép forrása: https://iroda.hu/kiado-irodahaz/promenade-gardens/454

