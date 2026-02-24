Új vezető az Indotek Investments Alapkezelő élén

2026 február 19-től Nádasdy Bence tölti be az Indotek Investments Alapkezelő Zrt. vezérigazgatói pozícióját. Új megbízása mellett a szakember tőkepiaci igazgatóként, a management board tagjaként továbbra is felelős az Indotek Group tőke- és bankfinanszírozásának irányításáért, így a vállalat finanszírozási stratégiájának egyik szereplőjeként folytatja munkáját.

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

Nádasdy több mint huszonöt éves szakmai tapasztalattal rendelkezik befektetési, finanszírozási és pénzügyi területeken. Vezetői pályafutása során több milliárd euró értékű ingatlanfejlesztési, energetikai és infrastruktúra projekt pénzügyi igazgatói és ügyvezetői feladatait látta el a közép-kelet-európai régióban. A CIB Bank strukturált és projektfinanszírozás részlegének vezetésétől az MVM Paks II projekt pénzügyi irányításán át egészen a BudaPart projekt ügyvezetői és pénzügyi igazgató pozíciójáig számos szerepben bizonyította szakmai rátermettségét.

Az új vezérigazgatói kinevezéssel az Indotek célja, hogy tovább növelje pénzügyi rugalmasságát és megerősítse pozícióját a hazai és regionális tőkepiaci térben.

A szakember az Indotek Csoportnál 2021 óta pénzügyi igazgatóként dolgozik. Új feladatkörében az Alapkezelő működésének teljes irányításáért felel, különös hangsúlyt helyezve azokra a tőkepiaci megoldásokra, amelyek továbbra is hosszú távon biztosítják a csoport növekedését és stabilitását. Ezen felül tagja az Indotek Investments Alapkezelő Zrt., valamint az Auchan Retail Magyarország igazgatóságának is.

„Fontos számomra, hogy a csapatunkkal olyan megoldásokat hozzunk létre, amelyek továbbra is hosszú távon hozzájárulnak a csoport stabilitásához és fejlődéséhez, továbbá

lehetővé teszik a nemzetközi tőkepiacon való megjelenésünket is

– idézi a közlemény Nádasdyt.

Címlapkép forrása: Indotek