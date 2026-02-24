  • Megjelenítés
Új vezető az Indotek Investments Alapkezelő élén
Ingatlan

Új vezető az Indotek Investments Alapkezelő élén

Portfolio
2026 február 19-től Nádasdy Bence tölti be az Indotek Investments Alapkezelő Zrt. vezérigazgatói pozícióját. Új megbízása mellett a szakember tőkepiaci igazgatóként, a management board tagjaként továbbra is felelős az Indotek Group tőke- és bankfinanszírozásának irányításáért, így a vállalat finanszírozási stratégiájának egyik szereplőjeként folytatja munkáját.
Építőipar 2026
Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!
Információ és jelentkezés

Nádasdy több mint huszonöt éves szakmai tapasztalattal rendelkezik befektetési, finanszírozási és pénzügyi területeken. Vezetői pályafutása során több milliárd euró értékű ingatlanfejlesztési, energetikai és infrastruktúra projekt pénzügyi igazgatói és ügyvezetői feladatait látta el a közép-kelet-európai régióban. A CIB Bank strukturált és projektfinanszírozás részlegének vezetésétől az MVM Paks II projekt pénzügyi irányításán át egészen a BudaPart projekt ügyvezetői és pénzügyi igazgató pozíciójáig számos szerepben bizonyította szakmai rátermettségét.

Az új vezérigazgatói kinevezéssel az Indotek célja, hogy tovább növelje pénzügyi rugalmasságát és megerősítse pozícióját a hazai és regionális tőkepiaci térben.

A szakember az Indotek Csoportnál 2021 óta pénzügyi igazgatóként dolgozik. Új feladatkörében az Alapkezelő működésének teljes irányításáért felel, különös hangsúlyt helyezve azokra a tőkepiaci megoldásokra, amelyek továbbra is hosszú távon biztosítják a csoport növekedését és stabilitását. Ezen felül tagja az Indotek Investments Alapkezelő Zrt., valamint az Auchan Retail Magyarország igazgatóságának is.

Dr. Nádasdy Bence
Indotek Group, finanszírozási igazgató
Tovább

„Fontos számomra, hogy a csapatunkkal olyan megoldásokat hozzunk létre, amelyek továbbra is hosszú távon hozzájárulnak a csoport stabilitásához és fejlődéséhez, továbbá

Még több Ingatlan

Változás a minősítésben: ezek az épületek veszíthetik el leggyorsabban az értéküket

A Colliers nyerte el a Promenade Gardens ingatlankezelői megbízását

Vége a 70-es évek hangulatának: teljes átalakulás vár az ikonikus toronyházra és környezetére

lehetővé teszik a nemzetközi tőkepiacon való megjelenésünket is

– idézi a közlemény Nádasdyt.

Kapcsolódó cikkünk

Mi lesz a magyar ingatlanpiaccal 2026-ban? – Megszólaltak a Portfolio Ingatlan TOP50 szakértői

Otthon Start: ezrével épülnek az új lakások, térképen mutatjuk a kiemelt beruházásokat

A rezsi lett az új értékmérő az ingatlanpiacon: milliókat lehet spórolni, és még a lakás értéke is nő

Magyar épület került a világ élvonalába

Címlapkép forrása: Indotek

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Saját tábornoka figyelmeztette Trumpot: ha ezt meglépi, Amerika végtelen háborúba ragadhat bele
Itt van a fordulat: hatalmas ukrán ellentámadásról jönnek hírek – Már Európa legerősebb vezetője is megszólalt
Vitézy: az MBH Bank akadálymentesíti a fővárosi metróállomást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility