Vége a 70-es évek hangulatának: teljes átalakulás vár az ikonikus toronyházra és környezetére

Az uniós közbeszerzési értesítő adatai alapján a projekt kivitelezése két részből áll: az épület külső energetikai fejlesztését a TÖMB 2002 Kft. vállalta nettó 999 millió forintért, míg a belső rendszerek korszerűsítését a Hunép Zrt. végzi el nettó 753 millió forintos szerződéses értéken.

A Nagyerdei körút mentén álló, több mint 10 ezer négyzetméteres épületegyüttes évtizedek óta meghatározza a campus látképét. A Mikolás Tibor tervei alapján az 1970-es években emelt komplexum egy kétszintes lepényépületből és egy tízemeletes toronyból áll. Ezekben laboratóriumok, oktatótermek, irodák és közösségi terek kaptak helyet.

A Debreceni Egyetem elméleti tömbje. Forrás: magyarépítők.hu

A most induló külső munkálatok során a homlokzatot és a határoló szerkezeteket újítják fel, ami jelentősen csökkenti majd az üzemeltetési költségeket. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy

a rekonstrukció az épület eredeti építészeti karakterének és megjelenésének megőrzésével valósuljon meg.

A belső fejlesztések központi eleme a hőellátás teljes átalakítása. A fűtést és hűtést a jövőben egy korszerű rendszer biztosítja: két talajszondás, víz-víz rendszerű hőszivattyút telepítenek, amelyekhez 110 darab geotermikus szonda kapcsolódik majd. Bár a meglévő gépészet bizonyos elemeit – például az aula padlófűtését – megtartják,

a hőszivattyúk megnövekedett áramigénye miatt az elektromos hálózatot is fejleszteni kell.

Ezt új betápláló kábelek kiépítésével valósítják meg. A beruházásnak köszönhetően az egyetemi épület működése hosszú távon fenntarthatóbbá és költséghatékonyabbá válik.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt