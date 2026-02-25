Óriási szakadék tátong a hazai lakások állapota között, az otthonok jelentős része elöregedett

A zenga.hu kínálatában szereplő eladó ingatlanok közül a legjobb állapotú – felújított és újszerű – lakóingatlanok Budapesten és néhány nagyobb városunkban találhatóak átlag feletti arányban. A fővárosban a belső kerületekben a rövid távú lakáskiadás, valamint az utóbbi időben épült lakóparkok is hozzájárultak a jó állapotú lakások magasabb arányához.
Az elmúlt évek fejlesztései, a magasabb fizetőképes kereslet és az ipari beruházói aktivitás összefüggést mutat, így nagyobb arányban találunk Budapesten kívül korszerű, jó energetikai besorolású lakásokat például a nyugat-dunántúli régióban Győrben és környékén, de olyan egyetemvárosokban is, mint Szeged vagy Pécs.
Szintén kedvezőbb képet mutatnak Somogy vármegye kistelepülései, ami a Balaton-parthoz kötődő beruházások miatt került az országos átlag fölé
– mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Az, hogy milyen állapotban van az ingatlan a vevőnek és az eladónak is fontos lehet, ugyanis komoly különbség van egy felújított, egy felújítandó és egy átlagos állapotú ingatlan eladási ára között. Az átlagos négyzetméterárakat tekintve ez azt jelenti, hogy
az újszerű lakásokat februárban 62 százalékkal drágábban kínálták eladásra Budapesten, mint a felújítandókat.
A legrosszabb állapotú ingatlanok ezzel szemben főként az észak- és kelet-magyarországi, gazdaságilag gyengébb térségekben koncentrálódnak, ahol magas az elöregedett, alacsony komfortfokozatú családi házak aránya, sok ingatlan szigetelés és korszerű fűtési rendszer nélkül működik. A kisebb falvakban különösen jellemző az elmaradt karbantartás és a műszaki leromlás.
A magyar lakásállomány minősége tehát szoros összefüggést mutat a térségek gazdasági teljesítményével és a lakosság jövedelmi helyzetével. Ahol erősebb a helyi gazdaság, ott gyorsabb az ingatlanállomány megújulása is, ami a négyzetméterárakban is megmutatkozik. A legdrágább vármegyeszékhelyen, Debrecenben, például 1,06 millió forint az átlagos hirdetési négyzetméterár, amit Szeged 990 ezer és Győr 970 ezer forinttal követ. A legolcsóbb Salgótarjánban, ahol ez mindössze 320 ezer forint.
Csepelen és Soroksáron a legtöbb a felújítandó
Bár Budapesten az országos átlagnál jobb állapotú a lakásállomány, kerületenként itt is nagy különbségek vannak. A XIII. kerületben több mint 20 százalék, a XI. kerületben mintegy 15 százalék az újszerű lakások aránya a kínálatban, miután az utóbbi években mindkét kerületben rengeteg új lakás épült. Ez is az oka annak, hogy ezek Budapest drágább kerületei közé tartoznak, előbbiben 1,79 millió, utóbbiban 1,86 millió forint az átlagos hirdetési négyzetméterár.
Felújítandó lakásoknál ugyanott 1,31 és 1,29 millió forintos átlag négyzetméterárakkal találkozhatunk, azonban mindkét kerületben alacsony a felújítandók aránya, akárcsak a belvárosi és a budai kerületekben. Csepelen, Soroksáron és más peremkerületekben viszont jóval gyakrabban találkozhatunk felújítandó ingatlannal.
A nagyvárosok közül kiugróan magas az újszerűek aránya a már említett Győrben, de Szombathelyen is, míg a felújítandók legnagyobb arányban Szekszárdon, Salgótarjánban és Miskolcon fordulnak elő, az átlagos állapotúakkal kiegészítve pedig még Békéscsaba sorolható a korszerűtlenebb lakásállományú városok közé. Ez is megerősíti azt az összefüggést, hogy a gazdaságilag fejlettebb, magasabb jövedelmű térségekben korszerűbb állapotú a lakásállomány.
A vármegyék kistelepüléseit nézve, azaz a vármegyeszékhelyen kívüli településeken három térség említhető, ahol kimondottan jó állapotú az ingatlanállomány. Egyrészt a Budapest környéki települések, melyek többségében folyamatosan nő a népesség és épülnek új lakóingatlanok. Emellett a Balaton környéke, főleg Somogy és Veszprém megye, valamint az Észak-Dunántúlról Győr-Moson-Sopron, Fejér és Komárom-Esztergom kisebb települései. Ezzel szemben Nógrád és Békés kisebb településein mintegy 60 százalék a felújítandó vagy átlagos állapotú ingatlanok kínálaton belüli aránya: nem véletlen, hogy évek óta ez a két legolcsóbb megye.
Típusonként nézve elmondható, hogy a családi házak esetében különösen jellemző az energetikai lemaradás. Sok ingatlan még mindig elavult fűtési rendszerrel működik, és nem felel meg a mai komfort- és fenntarthatósági elvárásoknak.
Az energiaárak emelkedése itt is elkezdte felgyorsítani a felújításokat, egyre több tulajdonos dönt hőszigetelés és korszerű fűtési rendszer beépítése mellett
– emelte ki Futó.
A társasházi lakások állapota szintén differenciált. A felújított belvárosi ingatlanok és az újszerű lakóparkok magas műszaki színvonalat képviselnek, míg számos vidéki társasházban még várat magára a teljes körű korszerűsítés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
