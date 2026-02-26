MBH: tovább nőnek a lakásárak, de enyhül már a nyomás

Kedvezőnek ígérkeznek a lakáspiac idei kilátásai Magyarországon: az építési engedélyek számának látványos növekedése és a fokozódó fejlesztői aktivitás a kínálat erősödését vetíti előre az MBH Jelzálogbank közleménye szerint. A lakásárak tovább emelkednek, de ennek üteme várhatóan mérséklődik a tavalyi szinthez képest. Az MBH Lakásárindex szerint 2025 harmadik negyedévében még nominálisan 18, reálértéken 13 százalékos növekedés volt mérhető az egy évvel korábbihoz képest.

Az élénk kereslet 2025-ben a lakásárak emelkedésében is megmutatkozott: a bankcsoport szerint idén az árak tovább emelkedhetnek, de mérsékeltebb ütemben: az MBH Index szakértőinek várakozása szerint

az első fél évben negyedévente 4-5 százalékos, a második fél évben 1-2 százalékos nominális drágulás valószínűsíthető.

A kiegyensúlyozottabb árdinamika annak is köszönhető, hogy 2026 a befektetői oldalon is változásokat hozhat. Míg 2025 első felében a lejáró állampapírokból felszabaduló források és a kedvező piaci kilátások jelentősen növelték a vásárlói kedvet, addig idén ilyen mértékű új forrásbeáramlás nem várható.

A bérleti piacon az Otthon Start program hatására átmeneti keresletcsökkenés figyelhető meg, ami mérsékelheti a bérbeadásból származó hozamokat, és az árnövekedés üteme is lassulhat

– idézi a közlemény Nagy Gyulát, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatóját.

Tavaly még mérséklődött a lakásépítési volumen Magyarországon: az év során összesen mintegy 12 ezer ingatlan kapott használatbavételi engedélyt a KSH adatai szerint, ami 9,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel. A csökkenés elsősorban a megyei jogú városokat érintette, ahol 2024-hez képest 26 százalékkal esett vissza az átadások száma, a községekben 6,6 százalékos, Budapesten 14 százalék körüli csökkenést regisztráltak. A kisebb városokban ugyanakkor 8,9 százalékkal több lakás készült el 2025-ben, mint a megelőző évben.

Élénkülés az engedélyezésben

A jövőbeni kínálat szempontjából ugyanakkor kedvezőbb képet mutat az engedélyezési aktivitás élénkülése. 2025-ben 37 százalékkal több – 28 ezer – lakásépítési engedélyt adtak ki a KSH adatai szerint, mint egy évvel korábban. A bővülés egyik motorja a főváros volt, ahol az engedélyek száma 56 százalékkal nőtt, de a megyei jogú városokban is jelentős emelkedés ment végbe, többek között Debrecenben és Győrben.

A részben a szabályozási változások, részben pedig az Otthon Start program nyomán élénkebb keresletnek köszönhetően a fejlesztői aktivitás magas kínálatot vetít előre 2026-ban, a tényleges átadások számában azonban némileg később állhat be érdemi fordulat a projektek hosszabb átfutási ideje miatt.

Az Eltinga lakáspiaci riportjai szerint Budapesten a 2026-2028-as időszakban értékesítés alatt álló társasházi projektekben összesen mintegy 20 ezer új ingatlan épülhet vagy van tervben. Ebből 2026-ra mintegy 8000, 2027-re körülbelül 8500, míg 2028-ra egyelőre csaknem 3000 lakás átadása várható, a későbbi évek számai azonban az újonnan induló beruházások függvényében még jelentősen változhatnak, különösen, hogy az Otthon Start programhoz kapcsolódóan kiemelt beruházások még csak ezután érkezhetnek a piacra. A vidéki piacon is látszott a fejlesztői aktivitás élénkülése 2025-ben, összesen valamivel több mint 11 ezer társasházi lakás épült vagy szerepelt a tervekben a harmadik negyedévben értékesítés alatt álló, legalább 10 lakásos projektekben. Ezek közül több befejezése még 2025-ben volt várható, míg 2026-os átadási dátummal hozzávetőleg 5500 rendelkezett.

A lakáspiaci kereslet alakulásában a reáljövedelem emelkedésén túl továbbra is meghatározó szerepe van a finanszírozási környezetnek. Bár a piaci lakáshitelek kamata jelenleg 6-7 százalék körül mozog, a kedvezményes konstrukciók, mindenekelőtt a 3 százalékos kamatozású Otthon Start Hitel és a CSOK Plusz érdemben élénkítik a vásárlási kedvet.

"Az Otthon Start program iránti erős érdeklődés már 2025-ben is számottevő bővülést eredményezett a hitelkihelyezésekben, és

2026-ban is a kereslet egyik fő mozgatórugója maradhat, többek között azáltal, hogy az idei évtől már az olcsóbb zártkerti ingatlanokra is igényelhető

– idézi az elemzés Soós Csabát, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatóját.

A keresletet támogathatja továbbá, hogy könnyebb lesz még épülő társasházi lakások megvásárlása, és a vevőknek a tulajdoni lapon bejegyezhető joga keletkezik a még építési fázisban tartó ingatlanok esetében is. Az új szabályozás erősebb jogi garanciákat és jobb hitelezhetőséget biztosíthat a vevők számára. A lakossági hitelállomány a Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint is dinamikusan bővülhet, miközben a családokat és fiatalokat célzó további támogatások, például a babaváró hitel, a falusi CSOK, a munkáshitel vagy a közszolgálati otthontámogatás szintén hozzájárulhat a kereslet fenntartásához. Ugyanakkor az Otthon Start program négyzetméterenkénti 1,5 millió forintos árkorlátja területi különbségeket eredményezhet, különösen a főváros drágább kerületeiben szűkítve az elérhető ingatlanok körét.

