Erős évet zárt a DH Group - Kiderült, mennyi lehet az osztalék

Fordulópontot hozott a 2025-ös év a DH Group számára: a vállalat nemcsak rekordokat döntött, hanem egy érettebb, regionálisan diverzifikált pénzügyi platformmá fejlődött. A csoport minden várakozást felülmúló eredményekkel zárta az évet, túlteljesítve az ötéves stratégiai terv mérföldköveit, miközben a 2026-os előrejelzések további stabil, organikus növekedést vetítenek előre.

Eredményes időszakot zárt a cég

A tavalyi év utolsó negyedéve kiemelkedően sikerült a DH Groupnál: a konszolidált árbevétel 28 százalékos emelkedéssel 14,5 milliárd forintra nőtt,

míg az EBITDA 75 százalékos ugrással elérte a 2,9 milliárd forintot.

A nyereség bővülése még látványosabb volt: az adózott eredmény több mint háromszorosára, 1,47 milliárd forintra ugrott az előző év azonos időszakához képest.

A társaság részvényeseire jutó eredménye pedig lényegében megduplázódott a tavalyi negyedik negyedévhez képest.

Az egyszeri tételektől megtisztított, úgynevezett core mutatók is a működési hatékonyság jelentős javulását igazolják. A tisztított EBITDA 66 százalékkal, a korrigált nyereség pedig a duplájára nőtt.

Éves szinten a csoport 49 milliárd forintos árbevételt és 7,9 milliárd forintos EBITDA-t könyvelhetett el, ami 50 százalékos eredménybővülést jelent.

Ezzel a menedzsment nemcsak a saját előrejelzési sávjának felső határát szárnyalta túl több mint félmilliárd forinttal, hanem az adózott eredmény tekintetében is közel 900 millió forintos többletet ért el a tervezetthez képest.

Szegmensek

A növekedés motorja egyértelműen az olasz piac volt, amely a csoport EBITDA-jának 61 százalékát adta a negyedik negyedévben. Olaszországban a közvetített hitelvolumen 13 százalékkal nőtt. A bővülési potenciál továbbra is jelentős, mivel a közvetítői csatornák piaci részesedése még mindig alacsony, mindössze 25 százalék körüli. Ez azt jelzi, hogy az eredményeket nem csupán a kedvező kamatkörnyezet, hanem a piacszerkezeti átalakulás is hajtja.

A magyar piacon az Otthon Start Program adott lendületet a hitelezésnek, különösen az év második felében.

A negyedik negyedévben a közvetített hitelállomány éves szinten több mint 90 százalékkal ugrott meg, a tisztított EBITDA pedig közel másfélszeresére nőtt.

A menedzsment várakozásai szerint a program kifutásával 2026-ban a hazai piac egy kiegyensúlyozottabb, fenntarthatóbb növekedési pályára állhat.

Ezzel párhuzamosan Lengyelország is látványosan zárkózik fel: a tisztított eredmény több mint duplájára nőtt, a hitelvolumen pedig 40 százalékkal bővült, így a régió egyre fajsúlyosabb szereplőjévé válik a csoporton belül.

A cég pénzügyi helyzete stabil, a mérlegszerkezet erős. A 2025-ös év végére a csoport pénzeszközállománya elérte a 9,5 milliárd forintot, miközben a nettó eladósodottság mértéke elhanyagolható, az éves EBITDA mindössze 0,5-szöröse. Ez az alacsony tőkeáttétel és a jelentős készpénzállomány komoly mozgásteret biztosít a jövőbeli felvásárlásokhoz. A likviditást tovább javította az ingatlanportfólió értékesítése, amelyből tavaly 2,5 milliárd forint folyt be, idén pedig további 1,9 milliárd forintra számítanak.

Jöhet az osztalék

A kiváló eredményekből a részvényesek is részesülnek: az igazgatóság 2,5 milliárd forintos osztalék kifizetését tervezi, ami részvényenként 72,7 forintot jelent. Ez az összeg meghaladja a hivatalos osztalékpolitikában rögzített arányt, és a tegnapi záróárfolyamon számolva

5,1 százalékos osztalékhozamot biztosít.

A 2026-os kilátások optimisták. A vezetőség előrejelzése szerint a idén tisztított core EBITDA 7,5 és 8,3 milliárd forint között alakulhat, az adózott eredmény pedig elérheti az 5 milliárd forintot. Lényeges, hogy ezek a számok kizárólag az organikus növekedést tükrözik, a folyamatban lévő tárgyalásokból származó esetleges akvizíciók hatását nem tartalmazzák, így a tényleges eredmények akár még kedvezőbbek is lehetnek.

Emlékeztetőként, cég 2025-ben 7,5 milliárd forintos tiszított core EBITDA-t és 4,5 milliárd forintos tisztított core adózott eredményt ért el.

A cég a befektetési célú ingatlanok és a korábban központi irodaként használt ingatlan értékesítéséből összesen 1,9 milliárd forint cash flow-t és 0,6 milliárd forint nem-core nyereséget vár 2026. folyamán. Az igazgatóság az extra cash flow-t az 5 éves növekedési stratégiájának és tárgyalás alatt lévő potenciális felvásárlások finanszírozására kívánja felhasználni.

