Hivatalos a bejelentés: eldőlt az új magyar autóút sorsa, 2030-ig megépül

A kormány döntésének értelmében mind az M86-os gyorsforgalmi autóút Körmend és Szombathely közötti szakasza, mind pedig az M87-es gyorsforgalmi autóút Szombathely és Kőszeg közötti szakasza koncessziós szerződés alapján épül meg a tervek szerint 2030-ig - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára pénteken Körmenden.

Pántya József elmondta: a kivitelezési tervek elkészültek, közbeszerzési eljárás keretében a koncessziós pályázatot kiírták, jelenleg az építéshez szükséges területek megszerzése, illetve a beruházásban érintett önkormányzatok tájékoztatása zajlik.

A Körmend és Szombathely közötti közel 30 kilométer hosszúságú szakaszt 20 méteres koronaszélességgel, 2X2 sávos autóútként tervezték meg, amelyen 110 kilométeres óránkénti sebességgel lehet majd haladni - ismertette.

Hozzáfűzte: külön szintű csomópontot alakítanak ki Egyházasrádócnál, Sorokpolánynál és Táplánszentkereszten, Szombathelyen megépül a 87-89 számú főutak a vasi vármegyeszékhelyet elkerülő hiányzó szakasza, valamint szintén ennek az egyesített projektnek a keretében zajlik majd az M87-es autóút Szombathely és Kőszeg közötti szakaszának építése, egészen az országhatárig.

Pántya József szólt arról is, hogy mint a többi autóút,

az M86-os Körmend-Szombathely közötti szakasza is fizetős lesz,

de egészen az M86-86-os elválási pontjáig ingyenes marad. Sorokpolánynál szavai szerint úgy alakítják ki a csomópontot, hogy a három érintett országos útból kettőt egyesítenek egy rövid szakaszon és így vezeti be az M86-os autóútba, egy pedig a településen keresztül haladva fordul a közös csomópont felé, így a község lakói is könnyen elérik az új gyorsforgalmi utat.

A Táplánszentkereszt-Nemesbőd közötti szakaszon Vép térségében parkosított pihenőt alakítanak ki, oldalanként 18 személyautó és 16 tehergépkocsi és 2 autóbusz számára, a pihenőt megközelítő alsórendű úton közlekedők számára pedig felhajtási lehetőséget teremtenek az autóútra Körmend irányába, illetve lehetővé teszik a lehajtást az autóútról Körmend irányából - részletezte a helyettes államtitkár.

A Táplánszentkeresztnél kiépülő kiemelt csomópont környékén az útnak azon a részén, amely a település mellett halad, szükségessé válik zajvédő falak telepítése, a kivitelezési tervek is tartalmazzák ezeket az elemeket, de amennyiben az építés után újabb megalapozott igények merülnek fel, a zajvédőfalak tovább építhetők - mondta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba