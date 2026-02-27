Hivatalos a bejelentés: eldőlt az új magyar autóút sorsa, 2030-ig megépül

Pántya József elmondta: a kivitelezési tervek elkészültek, közbeszerzési eljárás keretében a koncessziós pályázatot kiírták, jelenleg az építéshez szükséges területek megszerzése, illetve a beruházásban érintett önkormányzatok tájékoztatása zajlik.
A Körmend és Szombathely közötti közel 30 kilométer hosszúságú szakaszt 20 méteres koronaszélességgel, 2X2 sávos autóútként tervezték meg, amelyen 110 kilométeres óránkénti sebességgel lehet majd haladni - ismertette.
Hozzáfűzte: külön szintű csomópontot alakítanak ki Egyházasrádócnál, Sorokpolánynál és Táplánszentkereszten, Szombathelyen megépül a 87-89 számú főutak a vasi vármegyeszékhelyet elkerülő hiányzó szakasza, valamint szintén ennek az egyesített projektnek a keretében zajlik majd az M87-es autóút Szombathely és Kőszeg közötti szakaszának építése, egészen az országhatárig.
Pántya József szólt arról is, hogy mint a többi autóút,
az M86-os Körmend-Szombathely közötti szakasza is fizetős lesz,
de egészen az M86-86-os elválási pontjáig ingyenes marad. Sorokpolánynál szavai szerint úgy alakítják ki a csomópontot, hogy a három érintett országos útból kettőt egyesítenek egy rövid szakaszon és így vezeti be az M86-os autóútba, egy pedig a településen keresztül haladva fordul a közös csomópont felé, így a község lakói is könnyen elérik az új gyorsforgalmi utat.
A Táplánszentkereszt-Nemesbőd közötti szakaszon Vép térségében parkosított pihenőt alakítanak ki, oldalanként 18 személyautó és 16 tehergépkocsi és 2 autóbusz számára, a pihenőt megközelítő alsórendű úton közlekedők számára pedig felhajtási lehetőséget teremtenek az autóútra Körmend irányába, illetve lehetővé teszik a lehajtást az autóútról Körmend irányából - részletezte a helyettes államtitkár.
A Táplánszentkeresztnél kiépülő kiemelt csomópont környékén az útnak azon a részén, amely a település mellett halad, szükségessé válik zajvédő falak telepítése, a kivitelezési tervek is tartalmazzák ezeket az elemeket, de amennyiben az építés után újabb megalapozott igények merülnek fel, a zajvédőfalak tovább építhetők - mondta.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba
Hivatalos a bejelentés: eldőlt az új magyar autóút sorsa, 2030-ig megépül
110-el lehet majd közlekedni.
Jó hírt kapott a Richter
A gyorsjelentés után másnak is örülhetnek a befektetők.
Megszólaltak a hírszerzők: kiderült, tényleg létezik-e a fegyver, amitől az Egyesült Államok tart
Donald Trump nagyon erős fegyverről beszélt, most kiderült, létezhet-e.
Valósággal összeomlik a Duolingo
Hatalmas mínuszban az árfolyam.
Kimondta a szervezet vezetője: kéz a kézben jár a háborúval a pusztító fenyegetés
A béke lenne a legjobb orvosság.
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Probiotikus otthonok tehetik egészségesebbé hétköznapjainkat
A modern, higiéniafókuszú életmód nemcsak a kórokozókat szorítja háttérbe, hanem a jótékony baktériumokat is kiiktatja környezetünkből. Egyes építészek s
Mentális nyilvántartás
A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?