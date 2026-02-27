Idén is a gyalogosoké lesz hétvégente a pesti alsó rakpart, tesztelik a hétköznap estéket is

Idén már március 14-én nyílik a szezon és elindul a 2020 óta hagyományossá vált program, amit asztal- és padfestéssel indít a Valyo.

"Bevesszük az Antall József rakpartot is!" - írja a közlemény. A Jane Haining rakparton a pörgősebb események lesznek a középpontban, az Antall József rakpart pedig a nyugalom szigetévé változik. Itt számos sportolási és pihenési lehetőség közül választhatnak a korzózók a Duna-közelségét élvezve – írja a Valyo.

Tovább bővül a nyitott időszak és a berendezett terület, de

hétköznap napközben autóval is lehet majd közlekedni a pesti rakparton.

Hétköznaponként májustól szeptemberig 5 hónapon keresztül egy speciális, sorompókkal működő új rendszert tesztelnek a szervezők. Este hat órától már várhatóan nem engednek majd be autót a rakpartra, ezután pedig birtokba vehetik a gyalogosok, a kerékpárosok, a családosok - megtöltve élettel a város legszebb közterét.

Címlapkép forrása: budapest.hu