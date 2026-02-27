Így menekülhetnek meg a pusztuló városrészek a közpénzek elapadása után

A hagyományos városrehabilitáció jellemzően önkormányzati irányítással és közpénzekből valósul meg:
a település tervez, finanszíroz és fejleszt.
Ilyen volt például a párizsi Clichy-Batignolles projekt, ahol egy önkormányzati fejlesztőtársaság alakított át egy egykori vasúti rendezőpályaudvart vegyes funkciójú, fenntartható városrésszé. Hasonló példa a hamburgi HafenCity is, ahol 157 hektárnyi egykori kikötői területből épült új városnegyed az Elba partján.
Ez a modell azonban egyre kevésbé fenntartható:
a költségek rendre meghaladják a tervezettet, az önkormányzatok bevételei csökkennek, az érintett területek tulajdonviszonyai pedig gyakran bonyolultak.
Emellett a szennyezett barnamezős területek rehabilitációja tovább drágítja a projekteket.
A BCG három, egyre szélesebb körben terjedő alternatív modellt azonosított. Az első a fejlesztési övezetek rendszere. Ebben a konstrukcióban a vállalkozások és ingatlantulajdonosok egy lehatárolt területen közösen finanszírozzák a fejlesztéseket és szolgáltatásokat, cserébe pedig szabályozási könnyítéseket és adókedvezményeket kapnak az önkormányzattól. Jó példa erre a londoni Camden Town üzleti fejlesztési övezete, amely 2006 óta működik. Szintén ide sorolható a barcelonai 22@ innovációs negyed, ahol a korábbi ipari zóna átminősítésével és emelt beépíthetőségi mutatókkal vonzottak be tudásalapú gazdasági szereplőket. Lisszabon városrehabilitációs területein pedig ötéves ingatlanadó-mentességet, illetékkedvezményeket és kedvezményes hiteleket kínáltak a felújításokért cserébe.
A második modell a taktikai urbanizmus, amely kisléptékű, gyorsan megvalósítható és olcsó beavatkozásokkal kísérletezik a köztérben, mielőtt nagyobb léptékű fejlesztésekre kerülne sor. Barcelona "szupertömb" programjában festéssel, ültetőládákkal és mobil utcabútorokkal alakítottak át belső utcákat gyalogos- és kerékpárosbarát térré. Ez az intézkedés mérhető pozitív hatást gyakorolt a környező ingatlanárakra is. Szöulban a híres Csonggjecshon-patak feltárását megelőzően próbaforgalom-terelésekkel és ideiglenes rendezvényekkel győzték meg a lakosságot a projekt megvalósíthatóságáról. Rotterdamban pedig a Luchtsingel gyaloghidat nagyrészt közösségi finanszírozásból építették meg, kiegészítve ideiglenes kulturális helyszínekkel és közösségi kertekkel.
A harmadik megközelítés az alulról szerveződő részvételi tervezés, amelyben maguk a lakosok és a helyi szervezetek irányítják a megújulást. A liverpooli Granby Four Streets negyedben évtizedes hanyatlás után a lakók maguk kezdték el felújítani az üresen álló házakat. Piacokat szerveztek, majd egy közösségi földalapot hoztak létre, amely megfizethető áron biztosít lakhatást. A freiburgi Vauban negyedben a lakosok egyesülete a városvezetéssel közösen alkotta meg a területrendezési tervet. Műhelymunkákon és közösségi fórumokon formáltak mindent, a mobilitási prioritásoktól az energetikai szabványokig, és az eredmény
Európa egyik legismertebb ökonegyede lett autómentes utcákkal, közösségi lakásszövetkezetekkel és Németország első nettó nulla energiaigényű épületeivel.
A BCG keretrendszere azt javasolja a döntéshozóknak, hogy térképezzék fel a meglévő megújítási törekvéseiket, valamint azonosítsák a szabályozási és ösztönzési hiányosságokat. A tanácsadó cég szerint a három modell eszközeit a helyi adottságokhoz igazítva érdemes kombinálni, a rövid távú lendülettől egészen a hosszú távú, fokozatos átalakulásig.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Így menekülhetnek meg a pusztuló városrészek a közpénzek elapadása után
Új típusú városrehabilitációs modellek törnek utat.
Figyelmeztetés a világnak: megérkezett a vihar előszele, ismét jöhetnek a szűk esztendők
Már látszanak az első jelei egy új globális krízis kialakulásának.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Ilyen még nem történt: megtámadták az ukránok Szverdlovszkot – Riasztották a védelmi erőket
1500 kilométerre a határtól csapott le az ukrán haderő.
Megjósolta a 2008-as pénzügyi válságot, most nagyon riasztó jeleket lát a befektetőlegenda
Ez óriási zuhanáshoz vezethet.
Valóra vált a sci-fi rémálom: élő rovarokat változtattak katonai eszközzé, már be is vetették őket
Igazi kiborgokat tesztel a NATO
Időjárás: nagyon jó híreket kaptunk a hétvégére
Marad a tavaszi idő.
Megtörte a csendet a börtönből a hírhedt vezető: véget vetne az évtizedes vérontásnak
Lezárulhat egy korszak.
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Probiotikus otthonok tehetik egészségesebbé hétköznapjainkat
A modern, higiéniafókuszú életmód nemcsak a kórokozókat szorítja háttérbe, hanem a jótékony baktériumokat is kiiktatja környezetünkből. Egyes építészek s
Mentális nyilvántartás
A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.