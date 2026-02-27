Így menekülhetnek meg a pusztuló városrészek a közpénzek elapadása után

A hagyományos városrehabilitáció jellemzően önkormányzati irányítással és közpénzekből valósul meg:

a település tervez, finanszíroz és fejleszt.

Ilyen volt például a párizsi Clichy-Batignolles projekt, ahol egy önkormányzati fejlesztőtársaság alakított át egy egykori vasúti rendezőpályaudvart vegyes funkciójú, fenntartható városrésszé. Hasonló példa a hamburgi HafenCity is, ahol 157 hektárnyi egykori kikötői területből épült új városnegyed az Elba partján.

Ez a modell azonban egyre kevésbé fenntartható:

a költségek rendre meghaladják a tervezettet, az önkormányzatok bevételei csökkennek, az érintett területek tulajdonviszonyai pedig gyakran bonyolultak.

Emellett a szennyezett barnamezős területek rehabilitációja tovább drágítja a projekteket.

A BCG három, egyre szélesebb körben terjedő alternatív modellt azonosított. Az első a fejlesztési övezetek rendszere. Ebben a konstrukcióban a vállalkozások és ingatlantulajdonosok egy lehatárolt területen közösen finanszírozzák a fejlesztéseket és szolgáltatásokat, cserébe pedig szabályozási könnyítéseket és adókedvezményeket kapnak az önkormányzattól. Jó példa erre a londoni Camden Town üzleti fejlesztési övezete, amely 2006 óta működik. Szintén ide sorolható a barcelonai 22@ innovációs negyed, ahol a korábbi ipari zóna átminősítésével és emelt beépíthetőségi mutatókkal vonzottak be tudásalapú gazdasági szereplőket. Lisszabon városrehabilitációs területein pedig ötéves ingatlanadó-mentességet, illetékkedvezményeket és kedvezményes hiteleket kínáltak a felújításokért cserébe.

A második modell a taktikai urbanizmus, amely kisléptékű, gyorsan megvalósítható és olcsó beavatkozásokkal kísérletezik a köztérben, mielőtt nagyobb léptékű fejlesztésekre kerülne sor. Barcelona "szupertömb" programjában festéssel, ültetőládákkal és mobil utcabútorokkal alakítottak át belső utcákat gyalogos- és kerékpárosbarát térré. Ez az intézkedés mérhető pozitív hatást gyakorolt a környező ingatlanárakra is. Szöulban a híres Csonggjecshon-patak feltárását megelőzően próbaforgalom-terelésekkel és ideiglenes rendezvényekkel győzték meg a lakosságot a projekt megvalósíthatóságáról. Rotterdamban pedig a Luchtsingel gyaloghidat nagyrészt közösségi finanszírozásból építették meg, kiegészítve ideiglenes kulturális helyszínekkel és közösségi kertekkel.

Luchtsingel-híd, Rotterdam. Forrás: Thierry Monasse/Getty Images

A harmadik megközelítés az alulról szerveződő részvételi tervezés, amelyben maguk a lakosok és a helyi szervezetek irányítják a megújulást. A liverpooli Granby Four Streets negyedben évtizedes hanyatlás után a lakók maguk kezdték el felújítani az üresen álló házakat. Piacokat szerveztek, majd egy közösségi földalapot hoztak létre, amely megfizethető áron biztosít lakhatást. A freiburgi Vauban negyedben a lakosok egyesülete a városvezetéssel közösen alkotta meg a területrendezési tervet. Műhelymunkákon és közösségi fórumokon formáltak mindent, a mobilitási prioritásoktól az energetikai szabványokig, és az eredmény

Európa egyik legismertebb ökonegyede lett autómentes utcákkal, közösségi lakásszövetkezetekkel és Németország első nettó nulla energiaigényű épületeivel.

A BCG keretrendszere azt javasolja a döntéshozóknak, hogy térképezzék fel a meglévő megújítási törekvéseiket, valamint azonosítsák a szabályozási és ösztönzési hiányosságokat. A tanácsadó cég szerint a három modell eszközeit a helyi adottságokhoz igazítva érdemes kombinálni, a rövid távú lendülettől egészen a hosszú távú, fokozatos átalakulásig.

