Új kedvencet találtak a tehetős amerikaiak: ebbe az országba költöznek most tömegével

A változások középpontjában a 2025 áprilisában életbe lépett Active Investor Plus vízum áll. Ez drámai fordulatot jelent a 2018-as szabályozáshoz képest, amikor Új-Zéland gyakorlatilag megtiltotta a külföldieknek a lakásvásárlást. Az új rendszerben
aki nagyjából 2,9 millió dollárt fektet be, azonnal vásárolhat ingatlant
– feltéve, hogy annak ára is meghaladja ezt az összeget –, anélkül, hogy helyben kellene adóznia.
A vízum határozatlan idejű tartózkodási jogot biztosít, amely kiterjeszthető a házastársra és a gyermekekre is. Enyhítettek a jelenléti kötelezettségen is: a korábbi évi 117 napos előírást mindössze évi 21 napra csökkentették, miközben a befektetési küszöb is lejjebb került a korábbi 3-6 millió dollárról. Mindez szöges ellentétben áll Ausztrália irányvonalával, ahol 2025-ben kétéves tilalmat vezettek be a külföldiek számára a használt ingatlanok vásárlására.
Cserébe az amerikai érdeklődés egyre nő: az Active Investor Plus vízumra beérkezett 573 kérelem mintegy 40 százaléka amerikai állampolgároktól származik. A 2018 és 2025 közötti időszakban 37 százalékkal nőtt az új-zélandi tartózkodási engedélyt szerző amerikaiak száma, az ingatlanközvetítők pedig arról számolnak be, hogy elárasztják őket az onnan érkező megkeresések.
Új-Zéland gazdasága az utóbbi években megtorpant, és tízezrek hagyták el az országot.
A kormány számára az amerikai befektetők vonzása stratégiai fontosságú, mivel a startup-szektort tekintik a gazdasági növekedés és az export motorjának.
Kissé tőkehiányosak vagyunk, ezért szeretjük annyira amerikai barátainkat
– fogalmazott Judith Collins főügyész egy januári vacsorán, amelyen mintegy harminc amerikai technológiai vezető vett részt. Erica Stanford bevándorlási miniszter szerint az amerikai jelentkezők "rendkívül magas színvonalat" képviselnek.
Az érkező amerikaiak között kockázatitőke-befektetők, vállalkozók és tanácsadók egyaránt megtalálhatók. A San Diegó-i David Burnett például befektetési alapot indított, és már négy helyi cégbe fektetett be. A minnesotai Doug Parker, aki korábban Szingapúrban élt, az új-zélandi startup-kultúra együttműködő szellemét hangsúlyozta: véleménye szerint az amerikai Szilícium-völggyel szemben itt bárki szívesen leül egy kávéra a másikkal.
Az Egyesült Államokban apró hal voltam egy hatalmas óceánban, itt közepes hal vagyok egy kis tóban
– jellemezte Burnett az új-zélandi technológiai közösséget. Az ország startup-szektora valóban dinamikusan fejlődik: a becslések szerint jelenleg mintegy 2400 startup működik Új-Zélandon, szemben a 2016-os nagyjából 1500-zal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos vád érte az élelmiszeripart: kiderült a trükkjük
Lépnie kell az Európai Bizottságnak.
Politikai földrengés Angliában: történelmi vereséget szenvedett a miniszterelnök – De Nigel Farage sem örülhet
Végül magabiztos győzelem született a hármas versenyben.
Romlik a magyar munkaerőpiaci helyzet
Ötéves mélyponton a foglalkoztatottság.
Hiába pörögtek az autóeladások, visszaesett a profit az AutoWallisnál
De vannak pozitív jelek.
Történelmi magasságokban a főnyeremény: hónapok óta erre a pillanatra várnak a magyarok
Órákon belül sorsolás jön.
Elindult, amitől sokan rettegtek: rengetegen kerülnek utcára a mesterséges intelligencia miatt
Hatalmas átalakulásnak lehetünk szemtanúi.
Kimondta az ukrán elnök, amit sokan nem akartak hallani: ezt gondolja Zelenszkij a győzelem esélyéről
Kijev nem fogja átadni a Donbaszt Oroszországnak.
Veszélyes követeléssel állt elő az amerikai hadsereg: súlyos ultimátumot szabtak
Egyre nagyobb a feszültség.
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Probiotikus otthonok tehetik egészségesebbé hétköznapjainkat
A modern, higiéniafókuszú életmód nemcsak a kórokozókat szorítja háttérbe, hanem a jótékony baktériumokat is kiiktatja környezetünkből. Egyes építészek s
Mentális nyilvántartás
A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz
A hőszivattyúk hatása az energiaszegénységre
A hőszivattyúk javítják a hűtési hatékonyságot és a hőkomfortot, miközben mérséklik az energiafelhasználásban mutatkozó társadalmi különbségeket.
Egy szabály, ami idén milliókat vehet ki a lakásvásárlók zsebéből - Mit mutat a JTM 2026-ban?
Nem a fizetésed lett kevesebb, és nem is az ingatlan veszített az értékéből. Egyszerűen csak 2026. január 1-jével megváltoztak a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) szabályai. De mi
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Öt nagybank maradhat Magyarországon – Mi fog ebből kisülni?
Ki járhat jól egy esetleges konszolidációval?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.