Új kedvencet találtak a tehetős amerikaiak: ebbe az országba költöznek most tömegével

Új-Zéland megújult befektetői vízumprogramja és élénk startup-ökoszisztémája egyre több tehetős amerikai befektetőt és vállalkozót vonz. Az ország az ingatlanvásárlási feltételek lazításával igyekszik tőkét és szakértelmet bevonni a gazdaság fellendítése érdekében – írja a The Wall Street Journal.

A változások középpontjában a 2025 áprilisában életbe lépett Active Investor Plus vízum áll. Ez drámai fordulatot jelent a 2018-as szabályozáshoz képest, amikor Új-Zéland gyakorlatilag megtiltotta a külföldieknek a lakásvásárlást. Az új rendszerben

aki nagyjából 2,9 millió dollárt fektet be, azonnal vásárolhat ingatlant

– feltéve, hogy annak ára is meghaladja ezt az összeget –, anélkül, hogy helyben kellene adóznia.

A vízum határozatlan idejű tartózkodási jogot biztosít, amely kiterjeszthető a házastársra és a gyermekekre is. Enyhítettek a jelenléti kötelezettségen is: a korábbi évi 117 napos előírást mindössze évi 21 napra csökkentették, miközben a befektetési küszöb is lejjebb került a korábbi 3-6 millió dollárról. Mindez szöges ellentétben áll Ausztrália irányvonalával, ahol 2025-ben kétéves tilalmat vezettek be a külföldiek számára a használt ingatlanok vásárlására.

Cserébe az amerikai érdeklődés egyre nő: az Active Investor Plus vízumra beérkezett 573 kérelem mintegy 40 százaléka amerikai állampolgároktól származik. A 2018 és 2025 közötti időszakban 37 százalékkal nőtt az új-zélandi tartózkodási engedélyt szerző amerikaiak száma, az ingatlanközvetítők pedig arról számolnak be, hogy elárasztják őket az onnan érkező megkeresések.

Új-Zéland gazdasága az utóbbi években megtorpant, és tízezrek hagyták el az országot.

A kormány számára az amerikai befektetők vonzása stratégiai fontosságú, mivel a startup-szektort tekintik a gazdasági növekedés és az export motorjának.

Kissé tőkehiányosak vagyunk, ezért szeretjük annyira amerikai barátainkat

– fogalmazott Judith Collins főügyész egy januári vacsorán, amelyen mintegy harminc amerikai technológiai vezető vett részt. Erica Stanford bevándorlási miniszter szerint az amerikai jelentkezők "rendkívül magas színvonalat" képviselnek.

Az érkező amerikaiak között kockázatitőke-befektetők, vállalkozók és tanácsadók egyaránt megtalálhatók. A San Diegó-i David Burnett például befektetési alapot indított, és már négy helyi cégbe fektetett be. A minnesotai Doug Parker, aki korábban Szingapúrban élt, az új-zélandi startup-kultúra együttműködő szellemét hangsúlyozta: véleménye szerint az amerikai Szilícium-völggyel szemben itt bárki szívesen leül egy kávéra a másikkal.

Az Egyesült Államokban apró hal voltam egy hatalmas óceánban, itt közepes hal vagyok egy kis tóban

– jellemezte Burnett az új-zélandi technológiai közösséget. Az ország startup-szektora valóban dinamikusan fejlődik: a becslések szerint jelenleg mintegy 2400 startup működik Új-Zélandon, szemben a 2016-os nagyjából 1500-zal.

