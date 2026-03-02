Két éve nem láttunk ilyet: nagyot esett a mutató, amire minden hiteles figyel Nagy-Britanniában

Retail Day 2026 Ne maradj le az év legfontosabb retail eseményéről, hiszen a találkozó lehetőséget teremt a tapasztalatcserére, a kiskereskedelmi-szektor legnagyobb kihívásainak megvitatására!

A Bank of England hétfőn közzétett adatai szerint januárban 60 ezerre csökkent a lakásvásárlási célú nettó jelzáloghitel-jóváhagyások száma. Ez a negyedik egymást követő havi visszaesés, egyben a legalacsonyabb érték 2024 januárja óta. Az adat az elemzői várakozásokat is alulmúlta, mivel a piaci konszenzus 62 ezer jóváhagyást valószínűsített. A jelzáloghitel-kihelyezések nettó értéke is csökkent, 4,076 milliárd fontra, ami 2025 májusa óta a leggyengébb adat.

A gyenge teljesítmény nagyrészt azzal magyarázható, hogy Rachel Reeves brit pénzügyminiszter novemberi költségvetésének bejelentése előtt hónapokig keringtek a találgatások a jelentős ingatlanadó-emelésekről. Ez a bizonytalanság éppen azokat a vásárlókat érintette érzékenyen, akik a jellemzően hosszadalmas lakásvásárlási folyamat közepén jártak.

A költségvetésben végül bejelentett úgynevezett "mansion tax" – a 2 millió fontnál értékesebb ingatlanokra kivetett pótadó – csak 2028 áprilisától lép hatályba. Az intézkedés elsősorban Londont, valamint Délkelet-Angliát érinti.

A jelzáloghitel-jóváhagyások visszaesése mellett más mutatók javulást jeleznek. A Nationwide adatai szerint a lakásárak februárban havi szinten 0,3 százalékkal emelkedtek – ugyanannyival, mint januárban –, ezzel korrigálva a decemberi 0,3 százalékos csökkenést. Éves összevetésben 1 százalékos volt a drágulás, így az átlagos lakásár 273 176 fontra nőtt.

Az újonnan folyósított jelzáloghitelek effektív kamatlába januárban hároméves mélypontra, 4,09 százalékra süllyedt a decemberi 4,15 százalékról. Robert Gardner, a Nationwide vezető közgazdásza szerint, amennyiben a bérek növekedési üteme továbbra is meghaladja az inflációt, és a jelzálogkamatok tovább mérséklődnek,

az elkövetkező hónapokban a lakáspiaci aktivitás is élénkülhet.

Ezzel szemben a nettó fogyasztási hitelállomány 1,8 milliárd fonttal nőtt januárban, meghaladva az elemzők által várt 1,7 milliárd fontos bővülést. Ruth Gregory, a Capital Economics brit gazdaságért felelős vezető elemzőhelyettese szerint

a fogyasztási hitelezés élénkülése – más makrogazdasági mutatókkal együtt – arra utal, hogy a gazdasági aktivitás januárban erősödött.

A szakértő ugyanakkor figyelmeztetett: a közel-keleti konfliktusból eredő inflációs sokk korlátozhatja a kamatcsökkentési mozgásteret, és fékezheti az idei növekedést.

A brit jegybank legutóbb 3,75 százalékon tartotta az alapkamatot, a lazítás elmaradása pedig fékezheti a lakáspiac talpra állását. Alice Haine, a Bestinvest befektetési platform elemzője szerint a piac egyre inkább újabb kamatvágásra számított a lassuló infláció, a növekvő munkanélküliség és a gyenge növekedés láttán.

A törékeny geopolitikai helyzet azonban könnyen felboríthatja ezt a várakozást a nagykereskedelmi energiaárak jelentős emelkednése esetén.

