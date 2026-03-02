Megugrott a Shopper Park Plus nyeresége, újabb akvizíciókkal gyorsítana a régióban

Erős évet zárt a Shopper Park Plus, a társaság 2025-ben 36,6 millió eurós adózott eredményt ért el, ami 51 százalékos növekedés az előző évhez képest. A bérleti díjbevételek is több mint harmadával emelkedtek, miközben a portfólió értéke 430 millió euróra nőtt, részben a 2025 elején konszolidált szlovák akvizícióknak köszönhetően.

A menedzsment beszámolója szerint a bérleti díjbevétel bővülésének fő motorja az volt, hogy 2025 februárjában négy szlovákiai kiskereskedelmi park bekerült a konszolidációs körbe:

ezek 2025-ben 7,3 millió euró bérleti díjbevételt hoztak.

Emellett a magyar portfólió bérleti díjbevétele 1,4 millió euróval nőtt, míg Csehországban mérsékeltebb volt a javulás. Összességében a bérleti díjbevételek 36,5 százalékkal 33 millió euróra emelkedtek.

A működési soron ugyanakkor továbbra is veszteséget mutat a cégcsoport. Az üzemeltetési eredmény 2025-ben -3,7 millió euró volt, és a bérleti díjbevételhez viszonyított üzemeltetési veszteség aránya romlott (a 2024-es -9,2%-ról 2025-ben -11,3%-ra). A társaság ezt elsősorban a magyarországi portfóliónál megugró költségekkel magyarázza (karbantartás, energetikai tanácsadás, marketing, őrzés-védelem, ingatlanadó).

A 2025-ös bruttó eredmény viszont 33,4%-os növekedést (7,4 millió euró) mutat. A növekedést elsősorban a szlovák ingatlanok konszolidációs körbe kerülése okozta.

A 2025 évi adózott eredmény 36,6 millió eurót tett ki, 51,3%-kal magasabbat, mint az előző év azonos időszakában.

A profitot látványosan segítette az ingatlanok átértékelése. 2025-ben 25,8 millió euró átértékelési nyereséget számolt el a csoport, ami jóval magasabb a 2024-es szintnél, amihez a szlovák leányvállalat 10,2 millió euróval járult hozzá. Az igazgatási költségek is emelkedtek (35,7%), elsősorban a magasabb nettó eszközértékhez kötött menedzsment díj miatt, miközben a nettó pénzügyi veszteség 10,2 millió euróra nőtt.

Az egy részvényre jutó eredmény 2025-ben 2,07 eurót tett ki részvényenként, 12,4%-kal többet, mint az egy részvényre jutó 1,85 euró a bázisidőszakban. Az adózott eredmény mutató növekedéshez képest kisebb emelkedés oka, hogy a tárgyidőszaki eredmény növekedés jelentős részét adó szlovák ingatlanok 40%-a kisebbségi tulajdonban van, továbbá a 2024-es zártkörű tőkeemelés és a 2025-ös nyilvános forgalomba hozatal következtében megnőtt a kibocsátott részvények száma.

A portfólió működési mutatói összességében stabilak maradtak. A kiadottság 94,6%-ra nőtt, a WAULT 5,7 évre emelkedett, a BREEAM-minősített ingatlanok aránya pedig 82%-ra ugrott (a korábbi 28%-ról), miután a magyar és cseh eszközök döntő része „Very Good” minősítést szerzett. A beszámoló ugyanakkor megemlíti, hogy a budapesti Váci úti lokációban egy jelentősebb, bútorértékesítéssel foglalkozó bérlő fizetésképtelenné vált, a terület (kb. 2200 négyzetméter) újra-bérbeadása folyamatban van.

A terjeszkedési sztori sem áll meg: az SPP 2025 decemberében nyolc lengyelországi kiskereskedelmi park megvásárlásáról írt alá előzetes megállapodást, a tranzakció zárását 2026 márciusának első felére várják. A dokumentum szerint a vételár nagyjából 195 millió euró, a bérbeadható terület kb. 210 ezer négyzetméter, a várható hozam pedig kb. 9,1%. A finanszírozáshoz az Aareal Bankkal maximum 155 millió eurós hitelkeretmegállapodást kötöttek, és a kulcsbérlői struktúrát is rögzítették (Auchan Polska anchor tenant).

A növekedési pályát a tőkepiaci lépések is támogatják: 2025. december 2-án a vállalat 9,3 millió darab új „A” sorozatú részvényt bocsátott ki 10,80 eurós kibocsátási áron. A beszámolóban a menedzsment külön kiemeli a finanszírozási oldalról azt is, hogy a magyar és cseh portfóliót finanszírozó bankhitel futamidejét 2030-ig hosszabbították, és a törlesztési profil évi 1%-ra enyhült, ami a társaság értelmezésében közelebb viszi a konstrukciót az „interest only” logikához, és növeli a szabad cash flow mozgásterét (például osztalékfizetésre).

A Shopper Park Plus árfolyama ma 0,8 százalékot emelkedett, míg idén 7,7 százalékos pluszban van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ