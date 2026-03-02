  • Megjelenítés
Új éttermet nyit az amerikai burgeróriás egy zéró kibocsátású épületben
Ingatlan

Új éttermet nyit az amerikai burgeróriás egy zéró kibocsátású épületben

Portfolio
Csepelen, az Indotek Group tulajdonában lévő Csepel Plaza-hoz tartozó területen nyitotta meg újabb éttermét a Burger King. Az étterem a burgerlánc „Pavilion” fenntartható dizájnkoncepciója alapján készült, a 115 négyzetméteres vendégtérben 70 beltéri ülőhely és egy 56 férőhelyes terasz található.

Az új étterem zéró károsanyag-kibocsátással működik, teljesen elektromos fűtési és hűtési rendszerrel üzemel, és hővisszanyerős szellőztetése miatt „A” energetikai besorolást kapott. A későbbiekben zöldtető és homlokzati zöldfal javítja majd a levegő minőségét, miközben segíti a belső tér hűtését a nyári időszakban.

Az Indotek beruházása 800 millió forintos összköltséggel tartalmazta a bruttó 350 négyzetméter alapterületű önálló ingatlant építését, a közművek kialakítását, a teljes parkoló kiépítését, a tervezést, az engedélyeztetést és a hatósági ügyintézést.

