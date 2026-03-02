Új éttermet nyit az amerikai burgeróriás egy zéró kibocsátású épületben

Csepelen, az Indotek Group tulajdonában lévő Csepel Plaza-hoz tartozó területen nyitotta meg újabb éttermét a Burger King. Az étterem a burgerlánc „Pavilion” fenntartható dizájnkoncepciója alapján készült, a 115 négyzetméteres vendégtérben 70 beltéri ülőhely és egy 56 férőhelyes terasz található.

Az új étterem zéró károsanyag-kibocsátással működik, teljesen elektromos fűtési és hűtési rendszerrel üzemel, és hővisszanyerős szellőztetése miatt „A” energetikai besorolást kapott. A későbbiekben zöldtető és homlokzati zöldfal javítja majd a levegő minőségét, miközben segíti a belső tér hűtését a nyári időszakban.

Az Indotek beruházása 800 millió forintos összköltséggel tartalmazta a bruttó 350 négyzetméter alapterületű önálló ingatlant építését, a közművek kialakítását, a teljes parkoló kiépítését, a tervezést, az engedélyeztetést és a hatósági ügyintézést.

