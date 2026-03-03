Lakhatási apokalipszis: az Európai Parlament szerint a megélhetésünk a tét

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Európai Unióban a lakhatás az elmúlt évek egyik legsúlyosabb válságává nőtte ki magát, amely már az EU versenyképességét, munkaerőpiacát és társadalmi stabilitását is veszélyezteti. Nyolc év alatt az ingatlanárak átlagosan 48 százalékkal, a bérleti díjak pedig 18 százalékkal emelkedtek, így sok háztartásban a lakhatási költségek a havi jövedelem akár 40 százalékát is felemésztik. Az Európai Parlament a napokban publikált jelentése a válság okait és lehetséges megoldásait veszi számba, különös tekintettel a kínálat bővítésére és a kereslet célzott támogatására.

Az Európai Bizottság fókuszában is a lakhatási válság áll. Ők a Megfizethető Lakhatási Terv (Affordable Housing Plan) keretein belül publikálták keretprogramjukat, amelyben konkrét EU-s szintű eszközökkel és készülő jogalkotással vennék fel a harcot a válsággal, míg a Parlament jelentése inkább politikai állásfoglalás, illetve ajánláscsomag.

Az Európai Parlament lakhatási válsággal foglalkozó különbizottságának (HOUS) a héten közzétett szókimondó jelentése szerint Európában nem pusztán lakáshiányról, hanem megfizethetőségi válságról van szó. Gazdasági- és ingatlanpiaci szempontból azért fontos mindez, mert

a lakhatási költségek elszabadulása egyszerre vált háztartási pénzügyi kockázattá, munkaerőpiaci problémává, és versenyképességi tényezővé.

A lakásárak és bérleti díjak tartós emelkedése közben a kínálati oldal több ponton befagyott: a beruházási kedvet visszafogja a sok országban jellemző magas kamatkörnyezet, a drága kivitelezés, a munkaerőhiány és a hosszú engedélyezési folyamatok. Mindez nemcsak a nagyvárosok problémája: a jelentésben hangsúlyosan említik a szakértők a területi különbségeket, a szigetek, a perifériás régiók, illetve a vidéki térségek sajátos nehézségeit is.

A jelentés szerint a lakásárak emelkedésének fő oka

a kereslet és a kínálat közötti tartós egyensúlyhiány.

Miközben a kereslet történelmi csúcson van, a kínálati oldal rugalmatlan és képtelen reagálni a piaci jelzésekre. A dokumentum egyértelművé teszi, hogy

az árszabályozás és a túlzott állami beavatkozás nem vezet eredményre,

mivel

bizonytalanságot szül,

szül, visszaveti a beruházásokat , és végső soron

a , és végső soron tovább szűkíti a kínálatot.

A Parlament óvatos egyensúlyt keres a tagállami hatáskörök és az EU-s beavatkozások között. A lakáspolitika elsődlegesen nemzeti kompetencia, mégis ott a felismerés, hogy az uniós szabályok, források és piaci keretek közvetlenül befolyásolják a költségeket, a finanszírozást és a kínálatot. A jelentés ezért támogatja az Európai Bizottság készülő Megfizethető Lakhatási Tervét, de azt is rögzíti, hogy rugalmas, ország- és várostípus-specifikus megoldások szükségesek.

Gyorsuló lakásáremelkedés és a jövedelmektől való tartós elszakadás

A jelentés szerint 2010 és 2025 második negyedéve között az EU-ban a bérleti díjak 28,8%-kal, a lakásárak 60,5%-kal emelkedtek. Rövidebb távon is látszik a nyomás: 2025 második negyedévben éves összevetésben a bérleti díjak 3,2%-kal, a lakásárak 5,4%-kal nőttek. A dokumentum hangsúlyozza, hogy több tagállamban ennél is meredekebb emelkedés zajlott – azaz a válság egy-egy ország vagy régió szintjén akár extrém árazási környezetet is teremthetett.

Lakhatási költségek az elkölthető jövedelem arányában az EU-ban, 2024-ben. Forrás: Eurostat

A drágulás hatása már nemcsak az alacsony jövedelműeket érinti. A Parlament szerint a megfizethetőségi nyomás a középosztályt is elérte, és különösen a fiatalok számára lett késleltető tényező az életkezdésben. 2023-ban az EU-ban a fiatalok átlagosan 26,3 évesen költöztek el a szülői házból. A probléma nem pusztán társadalmi kérdés, hanem a lakáspiac keresleti szerkezetét is befolyásolja, hiszen

késik az önálló háztartás alapításának ideje,

egyre elterjedtebb a kényszerű bérlői státusz, és

erősödhet a családi erőforrásoktól való lakhatási függőség.

A jelentés riasztó társadalmi indikátorokat közöl: az EU városi népességén belül a túl magas lakhatási költségekkel terhelt emberek aránya 10,6% – akiknél tehát a lakhatás összköltsége a rendelkezésre álló jövedelem több mint 40%-át viszi el. A dokumentum szerint

mintegy 1,3 millió ember hajléktalan az EU-ban, közülük közel 400 ezer gyermek.

Ezek a számok a piac működőképességének nehézségeire utalnak: amikor a kereslet és a kínálat nem találkozik, a rendszer részben a szociális ellátórendszerekre tolja át a terheket és krízismegoldásokat tesz szükségessé.

Túl magas lakhatási költségekkel terhelt emberek aránya az EU-ban a városokban (kék) és vidéken (sárga), 2024-ben. Forrás: Eurostat

Versenyképességi kérdés is a lakhatás: mobilitás és munkaerőhiány

A Parlament következő állítása, hogy a lakhatási válság már a munkaerőpiacot is fékezi. Ha a nagy foglalkoztatási központokban az átlagos bérleti díjak és az árak tartósan túl magasak az átlagjövedelmekhez képest, az csökkenti a munkavállalók mobilitását: nehezebb egy állás miatt költözni, a vállalatok nehezebben találnak alkalmas munkaerőt, a magas lakhatási költségek pedig bérnyomást generálnak. A jelentés szerint ez versenyképességi problémát okoz:

a lakhatás drágulása csökkenti a rendelkezésre álló jövedelmet, visszafoghatja a fogyasztást, és bizonytalanságot visz a beruházási környezetbe.

A kivitelezésben is jelentkezik a munkaerőhiány. A lakhatási válság megoldása – ami a lakáskínálat bővítése lenne, vagy egy nagyobb felújítási hullám, esetleg energiahatékonysági korszerűsítés – munkaerő- és kapacitásintenzív, miközben a szektor a képzett munkaerő hiányával küzd. A jelentés összeköti a megfizethető lakhatási célokat az „EU Quality Jobs” szemlélettel: a jobb munkakörülmények, képzések, szakképzés, mobilitás és a képesítések kölcsönös elismerése nélkül egyszerűen nincs elég kivitelezési teljesítmény a kínálati oldal erősítéséhez.

Igényünk lenne, csak pénzünk nincs

A keresleti oldalon a jelentés kiemelt figyelmet fordít a fiatal, első lakást vásárlókra, akiknek célzott támogatási programokkal és jelzáloghitel-garanciákkal kellene segíteni az önálló életkezdését. Hasonlóan fontos a közszolgáltatásokban dolgozók – orvosok, tanárok, rendvédelmi dolgozók – helyzetének kezelése. Ők gyakran éppen azokon a kiemelt területeken nem tudják megfizetni a lakhatást, ahol a munkájukra a legnagyobb szükség lenne. A dokumentum ezért adókedvezmények és a helyzetre szabott intézkedések kidolgozását javasolja.

A kínálati oldalon probléma a lassú engedélyezés és a kevés telek

A jelentés egyik legfontosabb üzenete a piaci szereplőknek: az, hogy a kínálati korlátok strukturálisak, és több rétegben jelentkeznek.

Elhúzódó engedélyezés és tervezés : a dokumentum szerint a bonyolult és hosszú urbanisztikai, tervezési és jogi eljárások – gyakran több éves, helyenként akár évtizedes folyamatok – érdemben gátolják az új lakásépítést, a funkcióváltást és a felújítást. A Parlament ezért egyszerűsítést, digitalizációt, „egyablakos” jellegű ügyintézést, valamint célzott kapacitásépítést sürget , ez utóbbit mind az önkormányzatok, mind pedig a hatóságok esetében.

: a dokumentum szerint a bonyolult és hosszú urbanisztikai, tervezési és jogi eljárások – gyakran több éves, helyenként akár évtizedes folyamatok – érdemben gátolják az új lakásépítést, a funkcióváltást és a felújítást. A Parlament ezért , ez utóbbit mind az önkormányzatok, mind pedig a hatóságok esetében. Romlanak a kínálati indikátorok : 2023-ban Európában meredeken csökkent a kiadott építési engedélyek száma, és 2024-re az átadott lakások száma 1,54 millióra esett a 2021-es 1,99 millióról. Ez azért fontos, mert a lakásépítési ciklus késleltetett hatású: ha ma visszaesik az engedélyezés és a beruházás, az a következő évek tényleges átadásaiban csapódik majd le.

: 2023-ban Európában meredeken csökkent a kiadott építési engedélyek száma, és 2024-re az átadott lakások száma 1,54 millióra esett a 2021-es 1,99 millióról. Ez azért fontos, mert a lakásépítési ciklus késleltetett hatású: ha ma visszaesik az engedélyezés és a beruházás, az a következő évek tényleges átadásaiban csapódik majd le. Szűkösen elérhetőek a fejlesztésre kész földterületek, és merevek a településtervezési struktúrák: A jelentés kiemeli a barnamezős fejlesztések lehetőségeit, valamint a meglévő beépített környezet jobb hasznosítását, akár átalakításokkal, ráépítéssel, tetőtér-beépítéssel, illetve az üzletek feletti lakások hasznosításával.

A jelentés kiemeli a barnamezős fejlesztések lehetőségeit, valamint a meglévő beépített környezet jobb hasznosítását, akár átalakításokkal, ráépítéssel, tetőtér-beépítéssel, illetve az üzletek feletti lakások hasznosításával. Önkormányzati kapacitáshiány: a dokumentum szerint sok önkormányzatnál létszám- és kompetenciahiány van, ami lassítja a tervezést, a közberuházásokat, a szociális lakásállomány menedzsmentjét, és a piaci szabályok betartatásának ellenőrzését.

Gazdasági szemmel ez azt jelenti, hogy a kínálati görbe rövid távon rugalmatlan: hiába magasak az árak, a rendszer nem tud gyorsan reagálni. Ilyenkor a drágulás – különösen a nagy keresletű régiókban – önmagát erősítheti, és

a piaci alkalmazkodás helyett társadalmi feszültségként jelenik meg.

A lakásépítés a teljes unióban 2024-ben 5,7 százalékkal csökkent a 2023-as 2,6 százalékos mérséklődés után. Az elégtelen építési kapacitás mögött tehát több tényező húzódik meg, a beépíthető telkek hiánya és az elhúzódó engedélyezési eljárások mellett az uniós energetikai előírások költségnövelő hatása, a túlzott adóterhek, valamint az építőanyagárak emelkedése is probléma. A jelentés ezért

az adminisztratív terhek csökkentését, a folyamatok egyszerűsítését és az építőipari szabályozási környezet átfogó felülvizsgálatát szorgalmazza.

Külön kiemeli, hogy az ágazat gerincét a mikro-, kis- és középvállalkozások adják. Mivel az építőipari, építészeti és mérnöki cégek 95 százaléka ebbe a körbe tartozik, ezek megkülönböztetett figyelmet és védelmet érdemelnek.

Magas építési költségek és a zöld szabályok kettős hatása

A jelentés külön fejezetekben foglalkozik a költségoldallal. A 2021 utáni időszakban a kivitelezési költségek megugrottak, okai a magas energiaárak, az ellátási láncokban tapasztalt fennakadások, az anyagárak emelkedése és a szűkös munkaerő.

Bár az EU-s energiahatékonysági és épületenergetikai szabályok hosszú távon csökkenthetik a rezsikockázatot és javíthatják a lakásminőséget, de rövid távon felhajthatják a beruházási költségeket, amely végül vagy a vevő, vagy a bérlő oldalán jelenik meg. A Parlament ezért úgy próbálna egyensúlyt tartani, hogy

egyszerre sürget gyorsabb felújítási hullámot, és figyelmeztet arra, hogy a szabályozás ne tegyen aránytalan terheket a háztartásokra,

különösen az idősekre és a sérülékeny tulajdonosokra.

Lakóingatlan-beruházások a GDP százalékában, 2024. Forrás: Eurostat

A jelentésben szerepel az energiaszegénység dimenziója is: 2023-ban az EU polgárainak 10,6%-a nem tudta megfelelően fűteni az otthonát. Ingatlanpiaci szempontból ez egyre inkább minőségi és finanszírozási kérdés: az alacsony energiahatékonyságú ingatlanok értéke és bérbeadhatósága a következő években egyre inkább lemaradhat a jó minőségű állományétól, míg a fenntartási költségek egyre nőnek.

A rövid távú lakáskiadás szabályozása

A Parlament az Airbnb-stílusú rövid távú bérbeadásokkal kapcsolatban a jelentés adatvezérelt és arányos megközelítést javasol. Bár a rövid távú kiadás jövedelmet adhat családoknak, finanszírozhat felújítást, és vidéki turizmust is támogathat, ugyanakkor bizonyos városrészekben a rövid távú kiadás túl magas aránya és a piac professzionalizálódása a hosszú távú bérleti kínálat rovására megy. Ennek magyar aspektusáról és a tiltás okozta árváltozásról ebben a cikkben írtunk.

A dokumentum a már elfogadott EU-s szabályozás végrehajtására is utal: a tagállamoknak 2026. május 20-ig kell végrehajtaniuk a rendeletet. Ezt követően várható érdemi hatásvizsgálati hullám és – ha az adatok ezt indokolják – további közös EU-s célok kijelölése, miközben a tényleges szabályozási eszköztárat, például az engedélyezést, a kvótákat, a zónázást, illetve az ellenőrzést a Parlament inkább helyi szinten tartaná.

Ingatlanpiaci szempontból ez azért lényeges, mert

a rövid távú kiadás szabályozása sok városban közvetlenül befolyásolja a befektetési stratégiákat és a bérleti kínálatot

– ugyanakkor a Parlament hangsúlyozza, hogy fontos lenne, hogy a túlzott adminisztratív teher ne fojtsa meg a kisbefektetőket és a turizmust.

Kevés a közpénz, széttöredezettek az EU-s források: magántőke nélkül nem megy

A dokumentum szerint a kohéziós politika 2021–2027-es keretében a lakhatásra allokált összeg 7,5 milliárd euró, ami nagyjából 2% a teljes kohéziós csomagból (379 milliárd euró). Ezzel szemben a jelentés hivatkozik arra is, hogy az elemzések alapján a megfizethető lakhatás beruházási rése az EU-ban évi 270 milliárd euró nagyságrendű lehet. Következés: a közpénzeket „okosan” kell használni, és mellette elengedhetetlen a magántőke bevonása.

A Parlament a finanszírozási javaslatoknál több irányt emel ki:

Az Európai Beruházási Bank és nemzeti fejlesztési bankok szerepe : a jelentés üdvözli az EIB 2025 júniusában indított megfizethető és fenntartható lakhatási akciótervét, és nagyobb átláthatóságot, hozzáférhetőbb feltételeket, gyorsabb csatornákat sürget a régiók és önkormányzatok felé.

: a jelentés üdvözli az EIB 2025 júniusában indított megfizethető és fenntartható lakhatási akciótervét, és nagyobb átláthatóságot, hozzáférhetőbb feltételeket, gyorsabb csatornákat sürget a régiók és önkormányzatok felé. EU-s programok egyszerűsítése és „egyablakos” hozzáférés: a dokumentum szerint a források ma túl sok csatornában, eltérő szabályrendszerben érhetők el - például a kohéziós alapban, az InvestEU részeként, illetve a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz, azaz a Recovery and Resilience Facility, ezért az önkormányzatok számára nehézkes a hozzáférés.

a dokumentum szerint a források ma túl sok csatornában, eltérő szabályrendszerben érhetők el - például a kohéziós alapban, az InvestEU részeként, illetve a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz, azaz a Recovery and Resilience Facility, ezért az önkormányzatok számára nehézkes a hozzáférés. Magánberuházások ösztönzése kiszámítható keretekkel: a jelentés óv a piactorzító, bizonytalanságot növelő beavatkozásoktól, például a rosszul célzott árkontrolloktól, mert ezek elriaszthatják a kínálatbővítéshez szükséges tőkét.

A pénzügyi stabilitás kérdése is megjelenik: a Parlament azt kéri, hogy a pénzügyi rendszer stabilitása maradjon elsődleges, ugyanakkor a lakásfejlesztés finanszírozása ne váljon aránytalanul drágává, különösen a kisebb szereplők, például a kis kivitelezők, illetve a mikro- és kisvállalkozások számára.

Mit jelent mindez a piaci szereplőknek?

A jelentésből kirajzolódik, hogy a Parlament szerint az EU-nak – a tagállami hatáskörök tiszteletben tartása mellett – egyre inkább lakhatási keretrendszer-építővé kell válnia.

Ez várhatóan három piaci következményt erősít:

A kínálatbővítés politikai prioritás lesz, különösen azokon a pontokon, ahol ez gyorsítható, például az engedélyezés, az átalakítás, a barnamező, illetve a középületek lakáscélú hasznosítása terén. A fejlesztőknek és kivitelezőknek ez potenciálisan több projektet, de egyben új elvárásokat is jelent. A felújítás tartósan felértékelődik és fókuszba kerül az energiahatékonyság, a beltéri levegőminőség és a rezsikockázat csökkentése a magas energiaárak kapcsán. Az ingatlanállomány minősége egyre inkább árképzési tényező lesz. Nő a transzparencia, de az adatkövetelmények is. A rövid távú kiadás, az üres lakások, a lakhatási költségek és a finanszírozás is egyre átláthatóbb lesz amiatt, hogy egyre több adat elérhető ezekkel kapcsolatban.

A jelentés végül hangsúlyozza, hogy a megalapozott szakpolitikai döntéshozatal csak megbízható, összehasonlítható európai szintű adatgyűjtéssel lehetséges. A megoldásoknak a szubszidiaritás elvén kell alapulniuk; ez azt jelenti, hogy

a lakáspolitika nemzeti, regionális és helyi hatáskörben marad,

az Unió szerepe pedig az akadályok elhárítására, a beruházások ösztönzésére és a kedvező feltételek megteremtésére korlátozódik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

