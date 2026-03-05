Drágulnak a zártkerti ingatlanok az Otthon Start miatt, de van pár bökkenő

Míg az országos lakáspiacon lassult az áremelkedés, a zártkertek esetében dinamikus áremelkedés látható
– idézi a közlemény Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét. „Sok eladó már előre beépítette az árakba a hitelezhetőséget, így most ebben a szegmensben nem ritka a 15-20%-os irányáremelés sem.”
A kereslet élénkülése mögött több, egymással összefüggő piaci folyamat áll: az alacsonyabb belépési küszöb miatt az agglomerációban
egy zártkerti ház még 55-70 millió forintért is elérhető,
miközben egy hasonló paraméterekkel bíró belterületi családi házért már 80-100 millió forintot kell fizetni. A kedvező hitelfeltételek szintén a szegmens felé terelik a vásárlókat, ugyanis a program 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonja a zártkertek esetében szinte soha nem jelent akadályt.
Ezzel párhuzamosan egy
új vevői réteg is megjelent a piacon:
a tudatos, környezetvédelmi szempontokat követő fiatal értelmiségiek a 3%-os hitelnek köszönhetően már nem a vételárba, hanem az ingatlan energetikai korszerűsítésére, például napelemekre vagy hőszivattyúra fordítják a megtakarításaikat.
Népszerű térségek és árak
A Budapest környéki településeken, mint Érd, Dunakeszi és Szentendre, a zártkertek iránti érdeklődés 25-30%-kal ugrott meg az előző évhez képest. A hitelprogram hatására Érden például egyetlen hónap alatt 63 millióról 70 millió forintra nőtt egy átlagos zártkerti ház ára. A vidéki nagyvárosoknál, például Debrecenben vagy Győrben, az ipari beruházások miatt megugró belvárosi árak elől menekülnek a vevők a külterületekre.
A kínálat csúcsán ma már félmilliárdos tételeket is találunk: Szentjakabfán 550 millióért, Balatonfüreden pedig közel 500 millió forintért kínálnak panorámás, luxusszintű zártkerti birtokokat.
Mire figyeljünk a vásárláskor?
A kedvező ár és a hitel lehetősége ellenére a zártkert továbbra is tartogat csapdákat. A Duna House szakértői az alábbiakra hívják fel a figyelmet:
- Jogi folyamatok: Ha az ingatlan nincs kivonva a művelés alól, a 60 napos kifüggesztési eljárás jelentősen lassíthatja az adásvételt.
- Szigorú banki feltételek: A bankok csak akkor adnak hitelt, ha van vezetékes áram, és az ivóvíz minőségét laborvizsgálat igazolja. A tisztán napelemes megoldásokat általában nem fogadják el fedezetként.
- Önerő kérdése: Az értékbecslők gyakran óvatosabbak a külterületi ingatlanoknál, így az elvárt 10%-os önerő a valóságban akár a vételár 25%-ára is emelkedhet.
Fontos kitételek vonatkoznak a rájuk
Bár jól hangzik, sokszor jogilag nem egyértelmű, hogy melyik zártkertre milyen helyi szabályozás vonatkozik, ezért mindenképp érdemes nagyon alaposan tájékozódni. Megkérdeztük a témát évek óta kutató szakértőt, Vasárus Gábort, az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársát a tapasztalatairól, akit a Pénzcentrum is idéz.
„Nagyon sok mindenre kell figyelni, tíz különböző jogszabály van, ami csapdákat tartogathat" –figyelmeztet Vasárus, hozzátéve: az egyik legkritikusabb pont az ingatlan besorolásának pontos meghatározása.
Sokan azt hiszik, hogyha az ingatlan ki van vonva a mezőgazdasági művelés alól, akkor az már egyből beépíthető terület és lehet rá építeni lakóházat, miközben ez nem igaz
– hangsúlyozta a szakértő.
Vasárus elmondta, hogy a belterület státusz, a beépítésre vagy nem beépítésre szánt terület besorolás, valamint a zártkerti jogi jelleg három különböző kategória, és az egyik változása nem feltétlenül vonja maga után a másik kettő módosulását. Ráadásul, a legtöbb településnél van minimum telekméret előírás a helyi építési szabályzatban, amely nemcsak négyzetméterben, hanem sok helyen bizonyos telekszélesség alatt is tilthatja az építkezést.
A második kritikus terület a meglévő épületek státusza. A zártkerti ingatlanok túlnyomó többsége sajnos nem teljesen legális: vagy engedélyek nélkül épült, vagy engedélyek nélkül lett bővítve, vagy ha engedéllyel is épült, valószínűleg nem lakóház, hanem gyümölcstároló vagy présház. Ezekre nem lehet kedvezményes hiteleket felvenni, sőt általában semmilyen hitelt sem. A legalizálás ugyan lehetséges – ha tíz évnél régebbi az épület, akkor fennmaradási engedélyt lehet rá kérni –, azonban ez még mindig nem jelenti azt, hogy automatikusan lakóépületet kapunk, csak egy legális présházat vagy gyümölcstárolót. Lakóházzá alakítani további nagy munkát igényel, és nem is biztos, hogy engedhető, ha nem beépítésre szánt területről van szó.
"A mezőgazdasági művelés alóli kivonás továbbra sem mindenhol ingyenes, csak azokon a településeken, ahol külön önkormányzati rendelet született, és
minden vevőnek meg kell vizsgálnia, hogy az adott ingatlanra vonatkozik-e a rendelet
– figyelmeztetett a szakember. Nem minden településen vonatkozik a rendelet az egész területre, sokszor csak utcákra, és a kivonás több százezer forintba kerülhet.
Az is fontos szempont, hogy
a CSOK, falusi CSOK és kedvezményes hitelek esetén vizsgálják az épület infrastrukturális megfelelőségét is.
Ahol nincs vezetékes víz vagy csatorna, az kieshet a támogatásokból, hiába felel meg az épület egyébként.
"Egy Győr környéki mintaterületünkön 400 telekből 176 volt teljesen megfelelő a földhivatali és építésügyi állapotokat tekintve" – mondta el Vasárus. Bár szőlőhegyekben, kerteken és olyan tanyás területeken, ahol zártkert jogi jelleg is van, nem élnagy népesség, Magyarországon mégis nagyságrendileg 150 000 ember érintett a folyamatban, hiszen sokan rendelkeznek kertként vagy hobbitelekként használt telekkel.
Azt is fontos kiemelni, hogy főleg a vidéki városokban a lakosság egy jelentős része áramlik a zártkertekbe, mivel ezek megfizethető alternatívái a belvárosi ingatlanoknak. Így egyes városokban
az elmúlt évek bevándorlása lakosság növekedése 60-70%-ban a zártkertekre irányult,
illetve vannak olyan területek mint például Zalaegerszeg, ahol kimondottan kiemelkedő volt az zártkerti népesség növekménye a megye demográfiájához képest.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Van itt egy kis turpisság a zöldrendszám-adatokkal kapcsolatban
Szép számú érkezőt látunk, csak hát nem mindenki marad a "buliban"
Súlyos lépésről döntött a forgalmas európai repülőtér: egyetlen járat sem szállhat fel
De a landolásoknál is fennakadások lehetnek.
Fájdalmas kutatás látott napvilágot: tízmilliók szenvednek, pedig óriási piaca lehetne a női egészségnek
A magánegészségügyi befektetések mindössze 6 százaléka irányul jelenleg a női egészségügyre.
Itt az idő az ESG-t SSG-re átnevezni, ahol az S a Survival − Reality check a fenntartahatósági csúcson
A pénzügyi szektor kénytelen lesz tudósokkal is együtt dolgozni.
Szlovákia meglépte: blokkolták az áramszállítási lehetőséget Ukrajnába
De van egy csavar a történetben.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Varga Mihály: figyelni kell az iráni konfliktusra
A Gazdsági Évnyitón beszél az MNB elnöke.
Megszólalt Szijjártó Péter a Közel-Keleten ragadt magyarok sorsáról: közel 6 ezren kértek konzuli védelmet
Felpörgetik a mentesítő járatokat.
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.