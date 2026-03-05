  • Megjelenítés
Fájdalmas bejelentést tett két nagy német bank: súlyos árat fizetnek az amerikai kereskedelmi ingatlanpiaci válság miatt
Fájdalmas bejelentést tett két nagy német bank: súlyos árat fizetnek az amerikai kereskedelmi ingatlanpiaci válság miatt

Portfolio
Két vezető német ingatlanfinanszírozó bank gyenge 2025-ös eredményekről számolt be, és az amerikai kereskedelmi ingatlanpiac válsága miatt egyre inkább Európára összpontosít - írja a Reuters. Az amerikai problémák miatt mindkét pénzintézet egyre inkább az európai piacok felé fordítja figyelmét.
A Deutsche Pfandbriefbank (PBB) 284 millió eurós nettó veszteséget könyvelt el 2025-ben, szemben a 2024-ben elért 90 millió eurós nyereséggel. A hitelintézet már korábban jelezte, hogy

a gyengélkedő kereskedelmi ingatlanpiac miatt valószínűleg nem tudja teljesíteni a 2027-re kitűzött pénzügyi céljait.

A bank fokozatosan kivonul az amerikai piacról.

Az Aareal Bank nettó nyeresége 23 százalékkal, 137 millió euróra esett vissza a 2024-es 179 millió euróról. A hitelintézet szintén az amerikai kitettség csökkentését tűzte ki célul. „Továbbra is aktívak maradunk az Egyesült Államokban, de az eredetileg tervezettnél gyorsabban akarjuk leépíteni az amerikai irodaingatlan-hitelállományt" – idézi a cikk Christian Rickent, az Aareal Bank vezérigazgatóját.

A két bank gyengébb teljesítményének hátterében az áll, hogy az Egyesült Államokban

tartósan magas az irodák kihasználatlansága, miközben az ingatlanárak csökkennek.

Forrás: Reuters

