Pillanatok alatt radírozott le a térképről egy békés európai falut az összeomló hegyoldal: ez a veszély már mindent fenyeget

A klímaváltozás nemcsak felmelegíti a bolygót, hanem egyre gyakrabban indít el földcsuszamlásokat és szökőárakat, amelyek túlmutatnak a helyi természeti katasztrófákon. Az olvadó gleccserek és a permafroszt gyengülése hegyoldalakat destabilizál, fjordokat alakít át, és új, nehezen kezelhető biztonsági kihívásokat hoz létre. A grönlandi és alpesi példák azt mutatják, hogy ezek az események már nem elszigetelt anomáliák, hanem egy klímavezérelt kockázatrendszer korai jelei. A történelmi faházairól, alpesi legelőiről és mélyen gyökerező kulturális hagyományairól ismert Blatten jövője továbbra is bizonytalan, miután tavaly a falut katasztrofális földcsuszamlás érte a visszahúzódó Birch-gleccser összeomlása miatt. A kérdés tehát ma már nem az, hogy bekövetkeznek-e, hanem az, hogy a társadalmak és az államok mennyire készülnek fel rájuk.

Helyi katasztrófákból globális biztonsági kockázat: klímaváltozás, földcsuszamlások és szökőárak

A klímaváltozást már nemcsak környezeti kihívás, hanem sürgető biztonsági kérdés is. Hatásai túllépik a hagyományos ökológiai határokat és közvetlenül befolyásolják az emberi biztonságot, a politikai stabilitást és a gazdasági ellenálló-képességet. A szélsőséges időjárási események, a tengerszint emelkedése és az ökoszisztéma-zavarok új típusú sebezhetőségeket teremtenek, amelyek viszont geopolitikai feszültségekké és biztonsági dilemmákká eszkalálódhatnak. Ebben az összefüggésben

a klímaváltozás már nem háttértényező, hanem a kockázatok központi mozgatórugója,

amelyekre az államoknak és a nemzetközi szervezeteknek fel kell készülniük.

Az éghajlattal kapcsolatos veszélyek között az utóbbi időben egyre inkább előtérbe kerülnek a földcsuszamlások és a földcsuszamlások által okozott szökőárak. A földcsuszamlásokat gyakran helyi természeti katasztrófáknak tekintik, de biztonságpolitikai hatásuk jelentős. Közvetlenül károsítják a kritikus infrastruktúrát (pl. kikötőket, energetikai és közlekedési hálózatokat). Egy globálisan összekapcsolt gazdaságban e létesítmények kiesése régiókon átívelő zavarokat okoz a kereskedelemben, az energiaellátási láncokban és a tengeri útvonalak biztonságos működésében.

A földcsuszamlások és a kapcsolódó szökőárak emellett közvetlen kockázatot jelentenek a civil lakosságra, különösen a veszélyeztetett tengerparti övezetekben és olyan stratégiailag fontos régiókban, mint az Északi-sarkvidék, ahol az olvadó permafroszt növeli a lejtők instabilitását. Az otthonok pusztulása, a megélhetés és az alapvető szolgáltatások kiesése humanitárius válságokat, kényszerű lakóhelyelhagyást és politikai nyugtalanságot okozhat, amelyek nemzetközi segítséget vagy akár katonai beavatkozást is szükségessé tehetnek az evakuáláshoz, a segélyakciókhoz és a stabilizációs erőfeszítésekhez.

Blatten – a békés hegyi falu, amelyet elsodort az összeomló gleccser (2025)

A földcsuszamlás előtt a svájci Blatten és Valais kantonban található tágabb Lötschental-völgy egy kicsi, de élénk alpesi közösség volt, lakóinak megélhetése a hagyományos mezőgazdaságra és a turizmusra támaszkodott. A falu történelmi faházairól, alpesi legelőiről és mélyen gyökerező kulturális hagyományairól volt ismert, sok család még mindig állattenyésztéssel és sajtkészítéssel foglalkozott, míg mások a közeli városokba ingáztak dolgozni. A turizmus azonban a völgy gazdasági gerincévé vált: télen a Lauchernalp síterület több mint 40 kilométernyi pályát, modern felvonókat és freeride terepet kínált a sífutás, a szánkózás és a hótalpas túrázás mellett, míg nyáron a túrázókat, hegyi kerékpárosokat és kulturális látogatókat vonzották a völgy ösvényei, hegyi menedékházai és fesztiváljai.

2025 május végén a falut katasztrofális földcsuszamlás érte a visszahúzódó Birch-gleccser összeomlása miatt. A katasztrófa május 28-án, helyi idő szerint 15:30 körül történt, amikor nagy szikla- és jégdarabok váltak le a Kleines Nesthorn hegyről, és csapódtak a gleccserre, hatalmas kő-jég lavinát okozva. A törmelék végigsöpört a völgyön, szinte az egész Blatten települést eltemetve, és elzárva a Lonza folyót – ami viszont egy tó kialakulásához vezetett a földcsuszamlás gátja felett.

A katasztrófa azonban nem történt teljesen előzetes figyelmeztetés nélkül. A gleccsert 1993 óta vizsgálták. Tavaly május elején a geológusok növekvő instabilitást figyeltek meg a gleccser feletti lejtőkön, folyamatos kőomlást és a Kleine Nesthorn sziklaalakzatainak rendkívüli, mintegy 17 méteres elmozdulását mindössze három nap alatt. Ezek a riasztó jelek Blatten és a szomszédos Ried falu evakuálásához vezettek május 19-én, tíz nappal a végső összeomlás előtt. Nagyjából 300 lakost, telepítettek át állataikkal együtt egy esetleges katasztrófára való felkészülés miatt. Amikor a földcsuszamlás végül bekövetkezett, a falut már kiürítették, de még így is egy embert eltűntnek jelentettek. Az ő keresését pedig bonyolította a bizonytalan terep és a folyamatos törmelékhullások.

A hatóságok a katasztrófa után nemcsak összehangolták a keresési és mentési műveleteket, hanem figyelmüket az elzárt folyó jelentette új kockázatokra is fordították, szorosan figyelemmel kísérték a földcsuszamlás gátját, és felkészültek a potenciális áradásokra az alsó folyásnál. A blatteni földcsuszamlás így az egyik legszembetűnőbb példájává vált annak, hogy egy katasztrófát, amelynek kiváltó oka a gleccserek és az örökké fagyott talaj éghajlattal összefüggő pusztulása és fellazulása, éber geológiai megfigyeléssel és időben történő evakuálással jól kezelt válsággá lehet alakítani. Blatten példája ugyanakkor rámutat arra is, milyen sebezhetőek az alpesi közösségek a gyorsuló környezeti változásokkal szemben.

A földcsuszamlás pusztító károkat okozott a Lötschentalban, több mint száz épület égett le Blattenben, Riedben és Tännmattenben, köztük három szálloda, a blatteni plébániatemplom és a riedi kápolna. Hét híd és gyaloghíd omlott be a Lonza folyón, a 24-es kantoni út pedig számos falusi és mezei úttal együtt járhatatlanná vált, elvágva a felső völgyhöz való hozzáférést és leállítva a Wiler–Fafleralp PostBus útvonalat. A mezőgazdaság is súlyosan megszenvedte a katasztrófát, mivel 72 hektárnyi ritka völgytalpi gyepterületet temettek el törmelékek, nyolc gazdaság elvesztette épületeit, a lötschentali erőművet pedig hosszú időre le kellett állítani. A természeti környezet hasonló károkat szenvedett el: mintegy 100 hektárnyi hegyi erdő pusztult el, több ezer fa gyökerestül kicsavarodott, és olyan védett élőhelyek, mint a Chruiterre Természetvédelmi Terület és a Tännmattu árterület nagy részei semmisültek meg vagy változtak meg súlyosan. A károkat 320 millió svájci frankra becsülték, amivel ez a régió történetének egyik legköltségesebb természeti katasztrófája volt. Az újjáépítés gyorsan megkezdődött, egy héten belül belefogtak egy ideiglenes tehermentesítő út építésébe, a kantoni és szövetségi hatóságok pedig milliós segélyeket ígértek.

Blatten, Svájc – 2025. szeptember 12.: Daniel Farinotti és Alexis Shakas, a zürichi Műszaki Egyetem oktató-kutatói talajradaros méréseket végeznek a májusi földcsuszamlás törmelékén, hogy felmérjék a lerakódás szerkezetét, a benne maradt jég mennyiségét és a terület stabilitását.

Blatten jövője továbbra is bizonytalan. A jéggel és kőzettel átitatott, instabil törmelékkúp miatt az újjáépítés az eredeti helyszínen belátható időn belül nem lehetséges, ezért egyre komolyabban felmerül a település biztonságosabb területre, például Weissenriedbe költöztetésének lehetősége. Ez megosztja az érintetteket: egyesek a költségekre és a tartós veszélyekre hivatkozva az áthelyezést tartják észszerű megoldásnak, míg mások attól tartanak, hogy a hagyományos hegyi közösség feladása az örökséggel, a tájjal és a helyi identitással való kapcsolat megszakadását jelentené. Szerintük a vidéki települések nemcsak lakóhelyek, hanem Európa kulturális és természeti jövőjének is fontos letéteményesei.

Okok és mechanizmusok: hogyan mozgatja a klímaváltozás a hegyeket?

Az éghajlatváltozástól a katasztrofális földcsuszamlásokig és az azt követő társadalmi hatásokig vezető eseményláncolatot legjobban egy kaszkádmechanizmusként lehet megérteni, ahol az egyik folyamat kiváltja a másikat. Amint az alábbi ábra szemlélteti, a túlnépesedés az intenzívebb ipari tevékenység, az energiafogyasztás és a földhasználat megváltozása révén az üvegházhatású gázok növekvő kibocsátását idézi elő. Ez viszont felgyorsítja a globális éghajlatváltozást, különösen súlyos hatásokkal az sarkvidéken, amely körülbelül négyszer gyorsabban melegszik, mint a globális átlag.

Az északi-sarkvidéki régiók felmelegedése destabilizálja a permafrosztot,

egy olyan kritikus alapot, amely fagyott állapotban hatalmas talaj- és kőzetterületeket tart a helyén. Ahogy a permafroszt olvad, gyengülnek a természetes lejtők, így hajlamosabbá teszi őket a földcsuszamlásokra. Ezek a földcsuszamlások, amikor fjordok, tavak vagy partvonalak közelében történnek, hatalmas mennyiségű vizet mozgathatnak meg és szökőárakat okozhatnak.

Az ilyen kaszkádszerű veszélyek – amelyek rendszerszintű emberi nyomásból erednek, és hirtelen, pusztító eseményekben csúcsosodnak ki – súlyos kockázatot jelentenek a közösségekre, az infrastruktúrára és azok biztonságára.

Forrás: másfélfok.hu

Amikor az olvadás és az eső megindítja a hegyeket

A klímaváltozás jelentősen felerősíti a földcsuszamlások előfordulását azáltal, hogy több, egymással összefüggő mechanizmuson keresztül megváltoztatja a természetes lejtők stabilitását. Az egyik legkritikusabb tényező a permafroszt olvadása a sarki és alpesi régiókban. Ahogy a talaj jege olvad, a lejtők elveszítik szerkezeti kohéziójukat, és a megnövekedett olvadékvíz növeli a pórusnyomást – mindkettő növeli a lejtőszakadás kockázatát. Hasonlóképpen, a gleccserek gyors visszahúzódása meredek, nem konszolidált lejtőket és instabil törmeléket hagy maga után, amely még mérsékelt külső behatások hatására is összeomolhat. A csapadék szélsőségei is döntő szerepet játszanak: a klímaváltozási forgatókönyvek szerint előrejelzett gyakoribb és intenzívebb esőzések telítik a talajokat, csökkentik nyírószilárdságukat, és egyaránt növelik a sekély és mély földcsuszamlások valószínűségét.

A krioszférikus és hidrológiai változások mellett a vegetáció dinamikája is hozzájárul a lejtők stabilitásának csökkenéséhez. Az éghajlatváltozás okozta aszályok, illetve az ökoszisztéma szerkezetének eltolódásai gyengítik a gyökérhálózatokat, amelyek normális esetben megerősítik a talajokat, míg az erdőirtás tovább csökkenti a lejtők ellenállását. Ezenkívül a talaj és a levegő hőmérsékletének emelkedése megváltoztatja a geotechnikai tulajdonságokat, különösen az agyagban gazdag talajokban, azáltal, hogy csökkenti azok nyírószilárdságát és felgyorsítja az időjárási folyamatokat. A fagyás-olvadás ciklusok, amelyek bizonyos átmeneti éghajlatokon gyakoribbá válnak, szintén feldarabolják a talajt és a kőzeteket, ami a lejtők kumulatív gyengüléséhez vezet. Ezek a folyamatok együttesen pozitív visszacsatolási hurkot hoznak létre: ha egyszer elkezdődtek, a földcsuszamlások tovább destabilizálják a lejtőket azáltal, hogy eltávolítják a növényzetet és feltárják a csupasz talajt, ezáltal felgyorsítva a felmelegedést és az eróziót.

Végső soron

a klímaváltozás nem egyetlen útvonalon keresztül generálja a földcsuszamlásokat, hanem a légköri, hidrológiai, krioszférikus és ökológiai folyamatok konvergenciája révén,

amelyek együttesen csökkentik a lejtők stabilitását és növelik a katasztrófakockázatot a veszélyeztetett régiókban.

A Dickson-fjord-eset, „amikor a Föld 9 napig csengett” (2023)

Dickson-fjord-eset a fent említett mechanizmusok eddigi legjelentősebb következményének tekinthető. 2023. szeptember 16-án drámai földcsuszamlás történt a kelet-grönlandi Dickson-fjordban, ahol körülbelül 25 millió köbméter kőzet és jég vált le egy gleccser által meggyengített lejtőről, és csapódott a vízbe. A hirtelen becsapódás egy közel 200 méter magas szökőárat okozott, majd egy erős tólengéssé (seiche), vagyis a fjordba zárt állóhullámmá alakult át. Ez a nagyjából 90 másodperces periódusú és körülbelül 7 méteres amplitúdójú oszcilláció elég sokáig fennállt ahhoz, hogy egy figyelemre méltóan tiszta,

egyfrekvenciás szeizmikus jelet küldjön ki, amely kilenc egymást követő napon keresztül rezonált a Földön.

Szerencsére a környék ritkán lakott volt, így a katasztrófa nem követelt halálos áldozatot. A cunami mértékét felerősítette a törmelék vízmosáson keresztüli elvezetése, a jég beépülése a mozgó tömegbe, valamint az alatta lévő gleccser okozta csökkent súrlódás. A fjord mentén, 72 kilométerre lejjebb található Ella Ø-n található Nanok állomáson és kutatóbázison a hullámok még mindig elérték a körülbelül 4 méteres magasságot, akár 80 métert is benyomultak a szárazföld belsejébe, és közel 200 000 dollár értékű kárt okoztak az infrastruktúrában.

A fjordrendszerben az áradás valószínűleg számos kulturális örökségi helyszínt pusztított el, beleértve az inuit régészeti maradványokat és a XX. század eleji csapdázókunyhókat. A Kap Hedlundnál található történelmi csapdászkunyhó pusztulásának híre – amelyet százéves fennállása alatt egyetlen cunami sem érintett – rávilágított az esemény példátlan erejére. Szerencsére a szökőár idején nem voltak óceánjárók a fjordban, bár a hajók rendszeresen elhaladnak Ella Ø közelében a jégmentes évszakban.

Előretekintés

A gleccserek visszahúzódásának és az örökké fagyott talaj olvadásának üteme a magashegységi és sarkvidéki régiókban példátlan a modern történelemben. Megfigyelési adatok azt mutatják, hogy

1976 óta a világ gleccserei összesen több mint 9000 gigatonna tömeget veszítettek,

és ennek a veszteségnek több mint 40%-a az elmúlt évtizedre tehető. Még ha a Párizsi Megállapodás 1,5 °C-os felmelegedési célkitűzése teljesül is, a bolygó gleccsereinek körülbelül fele várhatóan eltűnik 2100-ra. Magasabb kibocsátású forgatókönyvek esetén a gleccserek globális tömegvesztesége meghaladhatja a 40%-ot, alapvetően átalakítva az alpesi és fjordtájakat egyetlen évszázadon belül.

Az empirikus bizonyítékok már alátámasztják ezt a tendenciát. Alaszka déli partvidékén az 1984 és 2022 közötti hosszú távú megfigyelések a gleccserek visszahúzódását követően a fjordok uralta terepen nagyszabású földcsuszamlások széles körű aktiválódását mutatták ki. Ezek a lejtők, amelyeket egykor a gleccserek jege rögzített, most a tengervízbe omlanak, erőteljes hullámokat generálva.

Az előrejelzések szerint a század közepe fordulópontot jelent számos alpesi és sarkvidéki régióban. A 2050-es évekre a mai kis gleccserek akár egyharmada is teljesen eltűnhet, hatalmas, meredek, újonnan gleccsermentesített területeket szabadítva fel. Ezen új, jégmentes felületek mindegyike potenciális törési zónát jelent, különösen ott, ahol az olvadékvíz, a csapadék vagy a szeizmikus rengés kölcsönhatásba lép a meggyengült lejtőkkel. Következésképpen a kőzet-jég lavinák – és a hozzájuk kapcsolódó elmozdulási hullámok – gyakorisága és nagysága várhatóan jelentősen megnő az elkövetkező évtizedekben.

A változó kockázati környezethez való alkalmazkodás proaktív intézkedéseket igényel. Az InSAR, LiDAR és drónos képalkotás segítségével végzett lejtőmonitorozás képes kimutatni a magas kockázatú völgyekben a deformációk kialakulásának előjeleit. A Svájcban már bevált korai figyelmeztető rendszerekhez hasonló megoldásokat az alpesi térségekben is érdemes lenne telepíteni, különösen ott, ahol a visszahúzódó gleccservölgyek közvetlenül találkoznak az emberi településekkel. Ugyanakkor

kulcsfontosságú a krioszférikus veszélyforgatókönyvek integrálása a területrendezésbe és az infrastruktúra-tervezésbe.

Az éghajlatváltozás mérséklése továbbra is a megelőzés végső formája: csak a globális hőmérséklet-emelkedés korlátozásával lehet lassítani a gleccserek veszteségének és a permafroszt degradációjának ütemét – és így a katasztrofális lejtőszakadások gyakoriságát.

A Blatten- és Dickson-fjord-események nem elszigetelt anomáliák, hanem

egy szélesebb körű, éghajlatvezérelt veszélyrendszer korai jelei.

Ahogy a jég visszahúzódik és a fagyott talaj felenged, maguk a hegyek is elkezdenek mozogni. Az elkövetkező évek kihívása az lesz, hogy ezt a mozgást – tudományosan és társadalmi intézkedéseink terén – előre lássuk, mielőtt az elérné a völgy alját.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images