Újraindul a kecskeméti Neumann János Egyetem félbemaradt okoscampusának építése
Újraindul a kecskeméti Neumann János Egyetem félbemaradt okoscampusának építése

Nettó 19,5 milliárd forintért fejezhetik be a kecskeméti Neumann János Egyetem félbemaradt okoscampusát. A beruházást korábban egy súlyos pénzügyi botrány miatt állították le: az egyetemi alapítvány 2020 és 2021 között 144 milliárd forintos állami támogatást kapott a "tudásváros" felépítésére, de a kuratórium a források jelentős részét kölcsönadta az akkor még meglévő jegybanki alapítványok vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt.-nek. A folytatást végül állami mentőövvel sikerül biztosítani, mert a kihelyezett források visszaszerzése bizonytalanná vált – írta meg a HVG.

Az építés befejezésére a Neumann János Egyetemért Alapítvány tulajdonában álló Wepmark Holding Kft. írt ki újonnan közbeszerzést, amelyet a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Fejér-B.Á.L. Zrt. konzorciuma nyert el, mindkettő Mészáros Lőrinc érdekeltsége.

A fejlesztés második ütemében a cégeknek fel kell építeniük egy közel 4600 négyzetméteres irodaházat és be kell fejezniük egy több mint 10 ezer négyzetméteres, nagyjából hatszáz hallgató befogadására alkalmas kollégiumi komplexumot is. A projekt része továbbá egy gyalogos felüljáró megépítése és a külső területek rendezése.

A campus második ütemét eredetileg

az Optima egyik cége kezdte el kivitelezni, de a munkálatok tavaly teljesen leálltak.

Bár az eredeti tervekben még hat épület szerepelt, végül a mostani, újrainduló fejlesztés során csak négy valósul meg.

Az ügyben az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megállapította, hogy az alapítvány vezetése nem a felelős gazdálkodás elvei szerint járt el, és egy intézkedési terv elkészítésére kötelezte az intézményt. A tervet az alapítvány egy első fokú bírósági döntés értelmében ki kell, hogy adja a helyi KecsUP hírportálnak, amely adatigénylést indított, majd vitte perre a dolgot a Trasparency International segítségével.

