  • Megjelenítés
Olyan gyár épült Magyarországon, ami pillanatok alatt készít komplett fürdőszobákat
Ingatlan

Olyan gyár épült Magyarországon, ami pillanatok alatt készít komplett fürdőszobákat

MTI
Több mint 12 milliárd forintos beruházással épített új üzemet Sóskúton a hazai tulajdonú Bayer Construct Zrt. A kormány által 5,5 milliárd forinttal támogatott fejlesztés kétszáz új munkahelyet teremt, a fürdőszoba-összeszerelő üzem a hozzá kapcsolódó vasbeton előregyártó, asztalos és lakatos üzemmel együtt készült el. Balázs Attila, a vállalat vezérigazgatója előadónk lesz a Portfolio Építőipar 2026 konferencián március 19-én, ahol akár személyesen is találkozhat vele, valamint a szakma más vezető szakembereivel.
Építőipar 2026
Balázs Attila, a Bayer Construct tulajdonosa is a konferencia előadói között. Váltsa meg jegyét mihamarabb!
Információ és jelentkezés

A projekt keretében egy

12 ezer négyzetméteres, előregyártott fürdőszobamodulokat készítő üzem

épült fel, amelyben havonta 250-300 komplett fürdőszobamodult tudnak legyártani. A vállalat mindemellett vasbeton-előregyártó, valamint asztalos- és lakatosüzemet is létrehozott a településen. Az üzemet pénteken avatták fel Sóskúton, ahogy az ebben a Facebook-videóban is látható.

bayer
A fürdőszobagyártó üzem. Forrás: Bayer

A Bayer megújuló energiába is fektet, a Gyármentő Program keretében egy geotermikus erőművet is építenek, amivel az energiapiaci áringadozásokkal szemben is védi magát. A Bayer Construct mára a tervezéstől a kivitelezésig a teljes építőipari értékláncot lefedi.

Még több Ingatlan

Hamarosan az ikonikus Klotild-palotában debütál a The St. Regis Budapest

Meglépi a keleti nagyhatalom kormánya: beavatkoznak ingatlanválság miatt, de az elemzők szkeptikusak

Mire figyeljenek most a lakástulajdonosok? Hozhat újdonságot az idei biztosítási kampány?

D_PRG20260306003
Balázs Attila vezérigazgató a Bayer Construct Zrt. beruházásáról tartott sajtótájékoztatón Sóskúton 2026. március 6-án. A hazai tulajdonú vállalat a fürdõszoba-összeszerelõ üzem mellett vasbeton elõregyártó, asztalos és lakatos üzemet is létrehoz. A projektek összértéke csaknem 12 milliárd forint, amihez a kormány 5,5 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve kétszáz új munkahely létrehozását. MTI/Purger Tamás

Az építőiparban jelenleg országosan 350 ezren dolgoznak, amely tavaly 8400 milliárd forintos termelési értéket állított elő. A sóskúti fejlesztés tovább növeli Pest gazdasági erejét is: a térségben az elmúlt tíz évben két és félszeresére, 6300 milliárd forintra nőtt az ipari termelés, miközben a munkanélküliség a felére esett vissza.

Kapcsolódó cikkünk

Ennyit fogsz fizetni Budapesten egy új lakásért idén - Pontos számokat mondtak a szakértők

Ennyit fog érni a lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők

Otthon Start: ezrével épülnek az új lakások, térképen mutatjuk a kiemelt beruházásokat

Otthon Start: 10 ütős ábra arról, hogyan forgatta fel a piacot a 3%-os lakáshitel, és hol tartunk most

Rárepült az Otthon Startra az ingatlanfejlesztő: mi a sok olcsó lakás titka?

Címlapkép forrása: Forrás: Bayer Construct

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Mindent átalakítanak: óriási beruházás indul a népszerű hazai vízparton, rá sem fogunk ismerni a területre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility