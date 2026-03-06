Olyan gyár épült Magyarországon, ami pillanatok alatt készít komplett fürdőszobákat

A projekt keretében egy
12 ezer négyzetméteres, előregyártott fürdőszobamodulokat készítő üzem
épült fel, amelyben havonta 250-300 komplett fürdőszobamodult tudnak legyártani. A vállalat mindemellett vasbeton-előregyártó, valamint asztalos- és lakatosüzemet is létrehozott a településen. Az üzemet pénteken avatták fel Sóskúton, ahogy az ebben a Facebook-videóban is látható.
A Bayer megújuló energiába is fektet, a Gyármentő Program keretében egy geotermikus erőművet is építenek, amivel az energiapiaci áringadozásokkal szemben is védi magát. A Bayer Construct mára a tervezéstől a kivitelezésig a teljes építőipari értékláncot lefedi.
Az építőiparban jelenleg országosan 350 ezren dolgoznak, amely tavaly 8400 milliárd forintos termelési értéket állított elő. A sóskúti fejlesztés tovább növeli Pest gazdasági erejét is: a térségben az elmúlt tíz évben két és félszeresére, 6300 milliárd forintra nőtt az ipari termelés, miközben a munkanélküliség a felére esett vissza.
Címlapkép forrása: Forrás: Bayer Construct
