Olyan gyár épült Magyarországon, ami pillanatok alatt készít komplett fürdőszobákat

Építőipar 2026 Balázs Attila, a Bayer Construct tulajdonosa is a konferencia előadói között. Váltsa meg jegyét mihamarabb! Információ és jelentkezés

A projekt keretében egy

12 ezer négyzetméteres, előregyártott fürdőszobamodulokat készítő üzem

épült fel, amelyben havonta 250-300 komplett fürdőszobamodult tudnak legyártani. A vállalat mindemellett vasbeton-előregyártó, valamint asztalos- és lakatosüzemet is létrehozott a településen. Az üzemet pénteken avatták fel Sóskúton, ahogy az ebben a Facebook-videóban is látható.

A fürdőszobagyártó üzem. Forrás: Bayer

A Bayer megújuló energiába is fektet, a Gyármentő Program keretében egy geotermikus erőművet is építenek, amivel az energiapiaci áringadozásokkal szemben is védi magát. A Bayer Construct mára a tervezéstől a kivitelezésig a teljes építőipari értékláncot lefedi.

Balázs Attila vezérigazgató a Bayer Construct Zrt. beruházásáról tartott sajtótájékoztatón Sóskúton 2026. március 6-án. A hazai tulajdonú vállalat a fürdõszoba-összeszerelõ üzem mellett vasbeton elõregyártó, asztalos és lakatos üzemet is létrehoz. A projektek összértéke csaknem 12 milliárd forint, amihez a kormány 5,5 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve kétszáz új munkahely létrehozását. MTI/Purger Tamás

Az építőiparban jelenleg országosan 350 ezren dolgoznak, amely tavaly 8400 milliárd forintos termelési értéket állított elő. A sóskúti fejlesztés tovább növeli Pest gazdasági erejét is: a térségben az elmúlt tíz évben két és félszeresére, 6300 milliárd forintra nőtt az ipari termelés, miközben a munkanélküliség a felére esett vissza.

Címlapkép forrása: Forrás: Bayer Construct