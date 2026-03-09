Európa két építőipari motorja egyre mélyebbre süllyed, de egy dél-európai ország újra növekszik,

Februárban már a negyvenhatodik egymást követő hónapban esett vissza az euróövezeti építőipar teljesítménye, a visszaesés üteme azonban januárhoz képest mérséklődött – derül ki a Hamburg Commercial Bank és az S&P Global Market Intelligence közös felméréséből.

Az euróövezeti építőipari beszerzésimenedzser-index (BMI) februárban 46,0 pontra emelkedett a januári 45,3 pontról, de továbbra is az 50 pontos küszöbérték alatt maradt, amely a növekedés és a zsugorodás közötti határt jelöli.

AZ ÁGAZATON BELÜL A LAKÁSSZEKTOR TELJESÍTETT A LEGGYENGÉBBEN.

A termelés jelentősen csökkent, bár az új megrendelések visszaesése az előző havinál mérsékeltebb volt. A foglalkoztatás tovább zsugorodott, az alvállalkozók elérhetősége ugyanakkor javult. Az árnyomás 2023 áprilisa óta a legerőteljesebbnek bizonyult.

Pozitív fejlemény, hogy

az euróövezeti építőipari vállalatok kilenc hónap után először tekintettek optimistán a jövőbeli aktivitásra.

A derűlátás ugyan visszafogott volt, mégis 2022 februárja óta a legerősebbnek mutatkozott.

Az euróövezet egészének visszaesését elsősorban Németország okozta, ahol az építőipari aktivitás az előző havinál is meredekebben esett: a német BMI 43,7 ponton állt. Franciaországban szintén csökkent a teljesítmény, de kisebb mértékben – az index 43,9 pontot ért el. Olaszországban viszont három hónapnyi zsugorodás után az építőipari BMI ismét az 50 pontos határ fölé került: a januári 47,7 pontról februárban 50,4 pontra javult, ami újra növekedést jelez.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ