Hihetetlen: egyes helyeken drágább a panel, mint a tégla lakás

A paneleket hagyományosan olcsóbban kínálják, mint a tégla lakásokat, azonban az utóbbi időben egyre több az olyan város és kerület, ahol a panelek átlagos négyzetméterára meghaladja a tégla lakásokét - írja a zenga.hu. Lássuk, pontosan hol vannak ezek, és mi lehet a fordulat oka.

Az utóbbi időben a panelpiac kimondottan megélénkült és az erős kereslet az árnövekedésben is látványos volt. Míg tavaly február és idén február között a tégla lakások átlagos négyzetméterára Budapesten 19, országosan pedig 16 százalékkal nőtt, addig a paneleké 24, illetve 36 százalékkal lőtt ki. Ennek hatására bizonyos helyeken

a panelek ára mostanra utolérte, sőt van, ahol meg is előzte az azonos állapotú tégla lakások átlagárát.

Itt drágább a panel, mint a tégla

A rosszabb állapotú ingatlanoknál még látványosabb volt az átrendeződés. A felújítandó és átlagos állapotú ingatlanoknál a tégla lakások már csak 8 százalékkal drágábbak a paneleknél, és egyre több helyen fordul elő, hogy a panelekért kell többet fizetni.

Jól látszik, hogy például Miskolcon egy felújítandó panellakás négyzetméterára több mint 15 százalékkal magasabb, mint egy felújítandó tégla lakásé, Budapest XV. kerületében pedig több mint 20 százalék a panelek felára.

A felújított és jó állapotú ingatlanoknál a tégla lakások ártöbblete valamivel nagyobb, ebben a kategóriában 21 százalékkal drágább ez a típus a paneleknél, azonban itt is van már olyan település vagy budapesti kerület, ahol megfordultak az arányok. A tégla lakásoknál több mint 20 százalékkal kínálják drágábban a felújított paneleket például Salgótarjánban, de Budapest XIX. kerületében is van egy 15 százalékos többlet.

Fontos, hogy a fenti ábrákon zölddel jelölt országos átlag a kisvárosok és további budapesti kerületek kínálatát is tartalmazza, ez magyarázza, hogy az átlag a felújított és jó állapotú lakásokat bemutató ábrán a legkisebb értéknél is alacsonyabb.

Miért keresettek a panellakások?

Az elmúlt években a panelpiac különösen felértékelődött, ami részben összefügg a magas építési költségekkel és az új vagy újszerű tégla lakások drágulásával. Ezekhez képest a panelek még mindig olcsóbbak, így sokan döntöttek panelek vásárlása mellett, fenntartva irántuk az élénk keresletet.

A magyarországi panellakások jelentős része már átesett valamilyen korszerűsítésen, ami a régi, rossz állapotú tégla lakásokhoz képest kiszámíthatóbb és alacsonyabb rezsiköltségeket jelent. Érdekesség viszont, hogy az azonos állapotúként jelölt lakásoknál is sok esetben drágább a panel, ami arra is utalhat, hogy a panelek felújítása több okból is olcsóbb, mint egy tégla építésű lakásé.

Az okok között említhető, hogy

a panellakások szerkezete nagyon egységes , azonos falvastagságok, előre kialakított műszaki elemek és egységesebb alaprajzok jellemzik, így jobban tervezhető a felújítás . A paneleknél sok esetben a falak nem bonthatók, és a helyiségek alapterülete is kisebb, így kevesebb átalakításra, csempére és más burkolatra van szükség. Emiatt egy panel felújítása akár 100-200 ezer forinttal is olcsóbb lehet négyzetméterenként egy tégla lakás teljeskörű felújításánál, jóllehet a felhasznált alapanyagok minősége befolyásolhatja a különbséget.

, azonos falvastagságok, előre kialakított műszaki elemek és egységesebb alaprajzok jellemzik, így . A paneleknél sok esetben a falak nem bonthatók, és a helyiségek alapterülete is kisebb, így kevesebb átalakításra, csempére és más burkolatra van szükség. Emiatt egy tégla lakás teljeskörű felújításánál, jóllehet a felhasznált alapanyagok minősége befolyásolhatja a különbséget. Emellett a praktikus alaprajz szintén vonzó a vásárlóknak. A panelekben gyakoriak a jól kihasználható terek és a külön nyíló szobák , ami a kisebb alapterület ellenére is élhetővé és jól kiadhatóvá teszi ezeket a lakásokat.

szintén vonzó a vásárlóknak. A panelekben gyakoriak a és a , ami a kisebb alapterület ellenére is élhetővé és jól kiadhatóvá teszi ezeket a lakásokat. Végül pedig a lakótelepek mellett szól az is, hogy általában minden fontos szolgáltatás - óvodák, iskolák, boltok, rendelők - általában gyalog elérhetők.

Hol és mennyiért lehet most panellakást venni?

Noha a panelházak többsége már legalább 50 éves, a lakások piaci szerepe egyelőre stabil. Aki most tervez ilyen lakást venni, Budapest különböző kerületeiben és a megyeszékhelyeken az alábbi kínálati árakkal találkozhat.

A panelek jövőjének szempontjából viszont

kulcskérdés lesz a még felújítás nélküli épületek korszerűsítése és energiahatékonysági fejlesztése.

Ha ezek a programok folytatódnak, a panelek még hosszú ideig meghatározó részei maradhatnak a magyar lakáspiac kínálatának.

