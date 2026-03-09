Kivárnak a vevők, alig nőtt a budapesti új lakások ára

Némileg mérséklődő kereslet mellett alig drágultak a budapesti új lakások az év eddigi hónapjaiban – írja az Eltinga legfrissebb Budapesti Lakáspiaci Riportjában, amely a fővárosi újlakáspiac aktuális folyamatait mutatja be. A negyedéves értékesítés 2024 harmadik negyedéve óta először esett 2000 darab alá, miközben tovább erősödik a fejlesztői aktivitás. Emiatt, bár éves alapon 9,6%-kal kellett többet fizetni a lakások négyzetméteréért idén évkezdetkor, a negyedéves emelkedés mindössze 0,9%, és egyes kerületekben még csökkentek is az árak.

A negyedévente megjelenő Budapesti Lakáspiaci Riport készítője az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont és az ECRS, amelyek 2015 második felétől kezdve végeznek felmérést a budapesti, és 2019-től a vidéki újlakás-piacról.

Az Eltinga elemzése szerint az idén eddig gazdára talált 1861 ingatlan megközelítőleg 25 százalékos csökkenést mutat a 2025-ös átlaghoz képest, ugyanakkor hosszú távon továbbra is átlag feletti volumennek tekinthető. Az értékesítési rangsort vezető beruházások összetétele jól mutatja az állami ösztönzők piaci súlyát:

a legsikeresebb projektek közül öt rozsdaövezeti akcióterületen valósul meg, kettő pedig az Otthon Start Program kiemelt fejlesztése.

A fejlesztői aktivitást jól mutatja, hogy a beruházók 2026 elején 3140 lakás értékesítését indították el, ami csak kis mértékben marad el az előző negyedév szintén kiemelkedő számától. Ennek köszönhetően a kínálat tovább bővült, és az előző negyedévi rekord után ismét új csúcsot ért el: a vevők jelenleg 9490 lakás közül választhatnak, ami 16 százalékos növekedést jelent az előző negyedévhez képest, és 40 százalékkal haladja meg a hosszútávú kínálatot.

Az első negyedév legnagyobb új projektje

- a Láng Negyed I. üteme (487 lakás),

- a nagyobb fejlesztők közül a Living (Greenway Apartments I.),

- a Metrodom (Beat II) és az

- OTP (Somfa Liget VIII) is új projektet indított.

A jelentős új kínálat és a kissé mérséklődő kereslet hatására az árak csak minimális mértékben emelkedtek 2025 vége és 2026 eleje között

a budapesti újlakás-piacon. A stagnáláshoz közeli változás eredményeként az újépítésű lakások átlagos négyzetméterára 1,83 millió forintról 1,845 millió forintra nőtt. A különböző részpiacok árdinamikája ugyanakkor eltérően alakult:

Belső-Pesten az átlagos fajlagos ár 1,08 százalékkal csökkent,

az átlagos fajlagos ár 1,08 százalékkal csökkent, Budán és külső-Pesten viszont 2,23, illetve 1,27 százalékos emelkedés volt megfigyelhető.

A budapesti új lakások átlagos árszintje enyhén mérséklődött, 2026 elején átlagosan 128,4 millió forintot kell fizetni egy új építésű otthonért.

A fokozódó ingatlanfejlesztői aktivitás és a nagyszámú otthon startos kiemelt projekt azt vetíti előre a következő negyedéveket tekintve, hogy továbbra is kitarthat a stagnálás-közeli állapot, esetleg még enyhén csökkenhetnek is az árak a budapesti újlakás-piacon.

Az idei év elején a fejlesztők többsége inkább kivárt, és nem változtatott a projektek árazásán: a lakások 76 százaléka esetében így nem módosult az ár. Ahol mégis történt korrekció, továbbra is az áremelések voltak túlsúlyban: az otthonok 14 százalékánál emelésre, míg 10 százalékuknál árcsökkentésre került sor. Összességében a lakások 6 százaléka kevesebb mint 2,5 millió forinttal, további 4 százalékuk pedig 2,5-5 millió forinttal drágult. Az árcsökkentéseknél a leggyakoribb stratégia a 2,5 millió forint alatti mérséklés volt.

Népszerűek az otthon startos lakások

Tavaly év végéhez képest csökkent Budapesten az Otthon Start Programnak megfelelő lakások aránya: az értékesítés alatt álló otthonok kevesebb, mint 15 százaléka felelt meg a program feltételeinek.

Részben a kínálat szűkülése miatt a programmal kompatibilis lakások aránya az értékesítéseken belül is visszaesett,

az eladott otthonok nagyjából ötöde tartozott ebbe a körbe.

Mivel a kedvezményes 3%-os hitellel elérhető lakások jelentős része külső-Pesten található, az irántuk tapasztalt keresletcsökkenés külső-Pest részarányának mérséklődését eredményezte az értékesítéseken belül: a terület részesedése az előző negyedévi 38-ról 28 százalékra csökkent. Ezzel szemben Angyalföld szerepe ismét erősödött a gyengébb előző negyedév után, a lakások közel harmadát itt értékesítették. Szintén élénkült a kereslet az Újbudán épülő lakások iránt, ahol az értékesítések 24 százaléka realizálódott 2026 elején.

A kétszobás a legkeresettebb

Keresleti és kínálati oldalon egyaránt a kétszobás lakások dominálnak: az eladások 50%-át, míg a szabad készlet 44%-át teszik ki. Az értékesítési trendek alapján a garzonok aránya stabil, a háromszobásoké kissé csökkent, a nagyobb (3+ szobás) lakásoké pedig minimálisan nőtt. A kínálati oldal struktúrája is leköveti ezt a trendet: a szabad állomány 44 százalékát a kétszobás ingatlanok adják, a garzonok 12, a háromszobás lakások megközelítőleg 33, míg a nagyobb, háromnál több szobás otthonok 15 százalékos súllyal vannak jelen a piacon.

A szabad lakások 44 százalékának befejezése 2027-ben esedékes, a 2026-os átadású lakások a jelenlegi kínálat 24 százalékát teszik ki. Az új projektek megjelenésének köszönhetően nőtt a 2028-as átadású lakások aránya, jelenleg minden harmadik szabad otthon befejezése két év múlva esedékes.

A kínálatban szereplő lakások jelentős részénél (több mint 80 százaléknál) az építkezés már megkezdődött.

A kivitelezés indulása előtt piacra kerülő lakások aránya 12 százalék volt, ami csökkenést jelent az előző negyedévi 16 százalékhoz képest. Az eladatlan, már elkészült lakások aránya ugyanakkor enyhén emelkedett, és a teljes kínálat 7 százalékát tette ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ