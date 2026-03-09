Négy évig dolgoztak rajta, hamarosan kiderül, mit rejt a hegycsúcson álló történelmi építmény belseje

Építőipar 2026 Taraczky Dániel, a Citadella projekt tervezője, az art1st Design Studio Kft. vezető tervezője és ügyvezetője is előad majd a Portfolio Építőipar 2026 konferencián is, találkozzon vele élőben, váltsa meg jegyét most!

A Gellért-hegy csúcsán álló erőd több mint négyéves munkálatok során újult meg, falainak átvágása vizuálisan és a gyakorlatban is megnyitotta a teret, összekapcsolva hegy két oldalát. A falak megbontásának helyét világos finombeton panelekkel burkolták, a nyugati rondella megnyitott homlokzata és teteje pedig üvegborítást kapott.

Taraczky Dániel art1st design studio Kft., vezető tervező, ügyvezető 990-ben jöttem fel Pestre tanulni a Műegyetemre. Egy év után kitört otthon a háború, feje tetejére állt a világ, munkába kellett mennem. Így kerültem az art1st-höz. Grafikusként dolgoztam, lemezborító … Tovább

A koncepció fontos eleme maradt a múlttal való szembenézés, ennek szellemében

a korábbi sérüléseket, véséseket és a történelmi belövések nyomait nem tüntették el,

hanem meghagyták a múlt mementóiként.

A Gellért-hegyi Szabadság-szobor a megújuló Citadella sajtóbejárásán 2025. július 14-én. Átjárhatóbb lesz és több zöldfelülete lesz a megújuló Citadellának, amelyet 2026 tavaszán adnak át a látogatóknak. MTI/Szigetváry Zsolt

A nyugati rondella gyűrűs folyosóin és kazamatáiban mintegy kétezer négyzetméteren állandó kiállítást alakítottak ki „A Szabadság Bástyája" címmel. A kiállítótér lezárásaként a rondella fedett udvarának középpontjában egy örökláng ég, amely a közös emlékezetet szimbolizálja. Az épületegyüttes belső udvarán a felújítás során az ország legmagasabb zászlórúdját állították fel, amin pedig a legnagyobb felületű nemzeti lobogó kapott helyet. A restaurált falak között kialakított új, akadálymentesített közpark 360 fokos körpanorámát kínál a fővárosra.

Forrás: citadella.hu

A nyugati rondella kiállítási terei és a kilátást nyújtó tetőkert belépőjegy ellenében látogathatók, a belső park és az erőd többi megnyitott része napközben ingyenesen nyitva áll. A megújult Citadella a várakozások szerint naponta akár húszezer látogatót is vonzhat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt