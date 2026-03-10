  • Megjelenítés
Hatalmas átalakuláson esett át az egyik legismertebb budai irodaház, 1500 dolgozóját érinti a változás
Portfolio
Lezárult a Gránit Alapkezelő Torony Ingatlanalapjának portfóliójába tartozó Alkotás Point irodaház átfogó korszerűsítésének első szakasza. A további ütemekkel is folytatódó fejlesztés részben az épület technikai modernizációját célozza, igazodva a mai ESG-elvárásokhoz és az irodapiaci igényekhez.
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés
Információ és jelentkezés

A Gránit Alapkezelő irodafejlesztési programjának célja, hogy erősítse az ESG-hatékonyságot és növelje az épület értékét.

Alkotas Point_GAM_3
Az irodaház lobbyja. Forrás: Gránit AM

A XII. kerületben található irodaház a kezdetek óta 90 százalék feletti bérbeadottsággal működik, jelenleg is 22 bérlő mintegy 1500 munkavállalója dolgozik itt.

Alkotas Point_GAM_2
Forrás: Gránit AM

A 2025 első félévében indult felújításban elsősorban a műszaki korszerűsítésre került a hangsúly: megtörtént a kazáncsere és a keringtető szivattyúk cseréje, LED-világítást kapott a parkoló, valamint kiépült a Parkl intelligens parkolási rendszere. Tavaly a harmadik negyedévben indultak azok a munkálatok, amelyek a bérlők számára is látványos változást hoztak: átalakult a lobby, korszerű LED-világítás került a közös terekre, felújították a mosdókat, cserélték az épület elavult folyadékhűtőjét, a kávézó átalakult és kibővült, valamint egy új étterem is nyílt. A műszaki fejlesztések eredményeként az irodaház energiahatékonysági besorolása kedvezőbb kategóriába lépett. Az Alkotás Point irodaház megújulása további ütemekkel is folytatódik majd.

Címlapkép forrása: Forrás: Gránit AM

