Hogyan törjünk ki az árprésből a profitabilitási válság kellős közepén? – Minden dilemmát kibeszélünk a Portfolio Építőipar 2026-on

A következő hónapok egyik legfontosabb iparági tétje, hogy az építőipari szereplők választ adjanak három, egymással szorosan összefüggő dilemmára:
- hogyan állítható helyre a profitabilitás minőségromlás nélkül,
- hogyan fordítható a technológiai fejlődés kézzelfogható napi működési előnnyé, és
- hogyan lehet hatékonyságot ugrani akkor is, amikor a beruházásokhoz épp a legnehezebb forrást találni.
Ezek a témák hangsúlyosan előkerülnek a Portfolio Építőipar 2026 konferencián is – ott, ahol a szakma döntéshozói és a piac kulcsszereplői közösen keresnek kapaszkodókat a következő időszakra.
Profitabilitási válság és minőségi verseny: ki tud kilépni az árprésből?
A zsugorodó megrendelésállomány és a kiélezett árverseny sok vállalatnál drámai jövedelmezőség-csökkenést hozott. Ennek következményeit a piac régóta ismeri – és most felerősödhetnek: a minőség romlásának kockázata, a szürkegazdaság csábítása, a lánctartozások növekedése, és az a spirál, amelyben a túlélés logikája mindent felülír.
A valódi kérdés az, hogyan lehet fenntartható, minőségen alapuló versenyelőnyt építeni olyan környezetben, ahol az ár sokszor mindent visz.
- Milyen stratégiák működhetnek akkor, amikor a „még olcsóbban” már nem fér bele, a projektek kockázata viszont nő?
- Lehet-e – és ha igen, hogyan – kiszállni az alulárazott munkák csapdájából, és a kivitelezési kiválóságot, a határidőtartást, a transzparenciát, a garanciális kockázatkezelést valódi piaci előnnyé alakítani?
A profitabilitás helyreállításában kulcskérdés, hogy milyen új, magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások adhatnak stabilabb fedezetet – például energetikai felújítások, komplexebb műszaki tartalmat igénylő korszerűsítések, vagy akár okosotthon-integráció, ahol a kivitelezés már nem csak „építés”, hanem rendszer- és szolgáltatásgondolkodás.
Technológiai adaptáció a gyakorlatban: túl a buzzwordökön
A technológiai fejlődés – mesterséges intelligencia, IoT, robotika, digitalizáció – nem a jövő ígérete, hanem a jelen realitása. Mégis, az iparág jelentős része továbbra is elavult folyamatokkal, alacsony digitális érettséggel működik.
Hogyan léphetünk túl a technológiai buzzwordökön, és hogyan építjük be ezeket a megoldásokat a napi kivitelezési és menedzsmentfolyamatokba?
Ez foglalkoztat most mindenkit az iparág berkeiben.
Muszáj most már konkrét, kis lépésekkel elindítható változtatásokban gondolkodni, amelyek már rövid távon is mérhető hatékonyságnövekedést adnak.
Hatékonysági forradalom kényszerből: beruházni akkor, amikor mindenki óvatos
A visszaeső megrendelések és a csökkenő jövedelmezőség rákényszerítik a szereplőket a hatékonyság növelésére – csakhogy a leghatékonyabb eszközök egy része (BIM-vezérelt működés, automatizáció, AI-támogatott tervezés és ütemezés, előregyártás) jelentős kezdeti beruházást igényel.
Ezt a kockázatot a legtöbb kkv a jelenlegi helyzetben nem szívesen vállalja, vagy egyszerűen nincs rá mozgástere.
Ezért kerül fókuszba, hogy milyen iparági és kormányzati ösztönzőkre, milyen finanszírozási és kockázatmegosztási modellekre lenne szükség ahhoz, hogy a digitalizációs és automatizációs beruházások ne csak a legnagyobb vállalatok kiváltságai legyenek. Ha ezek a megoldások széles körben elterjednek, a teljes szektor képes lehet valódi termelékenységi ugrásra.
Kiderül, hogy ki az Év Építőipari Személyisége
Az esemény az erős szakmai tartalom mellett remek networking alkalmat is kínál, hiszen évről évre az iparág legjelentősebb képviselőit találjuk a résztvevők között. A koronát a napra a most már hagyománnyá vált Év Építőipari Személyisége Díjátadó gálája teszi fel, amelyet laza hangulatú állófogadás követ az elegáns kulisszák között.
Regisztráljon most!
Ha szeretné első kézből hallani, merre tart a piac, és konkrét válaszokat kapni a profitabilitás–digitalizáció–hatékonyság kérdéseire, biztosítsa a helyét időben a Portfolio Építőipar 2026 konferencián. Jegyek és részletes információk a konferencia oldalán.
Címlapkép forrása: Portfolio
