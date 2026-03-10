Megérkezett a fordulat, amire a lakásvásárlók vártak: a bővülő kínálattal javul az alkupozíció

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

Budapesten a tavaly decemberi csökkenés után februárban ismét lefelé mozogtak az árak. A fővárosban ugyanis 0,5 százalékkal mérséklődtek az árak januárhoz képest, míg az év első hónapjában még 2,9 százalékos volt a drágulási ütem. Éves összevetésben pedig már csak 14,6 százalékos áremelkedéssel zárta a februárt a budapesti piac, ezzel szemben januárban még 20 százalék felett volt ez a mutató – derül ki az ingatlan.com lakásárindexének friss adataiból. Az elemzés arra is rámutat, hogy a fővároson kívül is jelentősen fékeződött az áremelkedés tempója.

A friss adatokból úgy tűnik, hogy

a vevők fizetőképessége Budapesten kívül is kezdi elérni a felső határát,

erre utal, hogy országosan felére csökkent a havi drágulás üteme. Országosan februárban 0,7 százalékkal nőttek az árak az első hónaphoz képest, míg januárban még 1,5 százalékos volt a havi árnövekedés tempója. Éves szinten az országos 15,6%-os átlag feletti teljesített Pest megye, ahol 17 százalékkal nőttek az árak éves összevetésben, valamint Közép-Dunántúl 18,6 százalékos és Dél-Alföld 18,5 százalékos drágulással.

A jelentős változás hátterében Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a budapesti kereslet eltolódása áll. A használt lakások helyett egyre többen érdeklődnek az új lakások iránt, mivel a fővárosban már 10 kerületben találhatóak olyan lakásfejlesztések, amely potenciális célpontja lehet az Otthon Start Programban érdekel elsőlakás-vásárlóknak, tehát 1,5 millió forintnál alacsonyabb négyzetméteráron lehet vásárolni, miközben a budapesti használt társasházi lakások négyzetméterárszintje már 1,5 millió forintnál jár.

Balogh László ingatlan.com, vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Z … Tovább

A váltás azért fontos, mert a havi szintű budapesti árcsökkenés nem az érdeklődés visszaesésével magyarázható. Naptárhatással korrigálva ugyanis januárhoz képest 7,8 százalékkal nőtt az eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma. Az új építésűek iránti februári érdeklődés pedig több mint 18 százalékkal élénkült januárhoz képest - tette hozzá Balogh.

Robbanásszerűen bővül a kínálat, és javul a vevők alkupozíciója a használt lakások piacán

A jelenlegi piaci helyzet egyértelműen a vásárlóknak kedvez: Budapesten már 27 ezer, a megyeszékhelyek hirdetései között pedig 14,4 ezer használt társasházi lakásból válogathatnak a vevők. Ez a kínálati szint a fővárosban 53 százalékos, a vármegyeszékhelyeken pedig 46 százalékos bővülést jelent egy év alatt, ami jelentősen javítja a vásárlók alkupozícióit is.

Balogh az árak alakulásával kapcsolatban kiemelte, hogy a budapesti használt lakások piacán az átlagos négyzetméterárak elérték az otthon startos ársapka szintjét. A III. és a IX. kerületben szeptember elejéhez képest még csökkentek is a medián négyzetméterárak, ha kizárólag a használt társasházi lakásokat nézzük. Ugyanakkor már nincs olyan kerület, ahol 1 millió forint alatt lenne ezeknek a lakásoknak a medián négyzetméterára:

a legnagyobb kínálattal rendelkező XIII. kerületben 1,64 millió forint, míg

a VII.-ben 1,47 millió,

a VI.-ban 1,26 millió,

a VIII-ban pedig 1,15 millió forintnál jár márciusban a használt társasházi lakások átlagos négyzetméterára.

Az ingatlan.com összeállításából az is kiderül, hogy a használt társasházi lakások nézve Debrecen után Szeged is belépett az egymillió forintos klubba, azaz utóbbi városban már e szint felett van a használt társasházi lakások medián négyzetméterára. Ez mindkét városban kereken 1 milliós összeget jelent. E szint közelében van Székesfehérvár és Győr is, előbbi városban 998 ezer, utóbbiban 977 ezer forint a medián négyzetméterár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ