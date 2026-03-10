Történelmi rekord a Közel-Kelet luxusfővárosában, hihetetlen lakáspiaci tranzakciót zártak a feszültség ellenére

A rekordügyletet a fäm Properties közvetítőcég erősítette meg: egy 2900 négyzetméteres lakás cserélt gazdát a Dzsumejra-félszigeten található Aman Residences Dubai projektben. A dubaji földhivatal, a Dubai Land Department adatplatformja, a DXBinteract szerint a négyzetméterár megközelítőleg 39 600 dollárnak, azaz nagyjából 13 millió forintnak felelt meg, tehát a lakás értéke megközelíti a 38 milliárd forintnak megfelelő összeget.

Aman Residences, Dubai. Forrás: aman.com

Firasz al-Mszaddi, a fäm Properties vezérigazgatója szerint a mostani, ultraluxus-szegmensben lebonyolított tranzakció a jelenlegi körülmények között különösen beszédes. Úgy véli, hogy

a dubaji ingatlanpiac szerkezetileg erősebb, mint valaha: a jelzáloghitel-aktivitás négy év alatt megduplázódott, a szabályozási környezet pedig jelentősen érettebbé vált.

Hozzátette, hogy az Emírségek hatóságai által az ott élők és dolgozók biztonsága érdekében tett intézkedések önmagukban is erős stabilitási jelzést küldenek a befektetők felé.

Elemzők szerint a dubaji ingatlantranzakciók több mint 70 százalékát ma már saját célra vásárló ügyfelek bonyolítják, nem pedig spekulatív befektetők. A vevői bázis földrajzilag is egyre diverzifikáltabb, ami csökkenti a piac kitettségét az egyes régiókból érkező tőkeáramlások ingadozásaival szemben.

A piac szerkezetét a vásárlói szokások átalakulása is formálja: egyre többen váltanak bérlésről saját tulajdonú ingatlanra, miközben a szabadon forgalmazható övezetek bővítése és a nemzetközi tőkebeáramlás folyamatosan szélesíti a befektetői kört. A fegyelmezett kínálatkezelés és az ütemezett projektindítások pedig hozzájárulnak az árstabilitás fenntartásához.

