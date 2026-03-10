  • Megjelenítés
Történelmi rekord a Közel-Kelet luxusfővárosában, hihetetlen lakáspiaci tranzakciót zártak a feszültség ellenére
Ingatlan

Történelmi rekord a Közel-Kelet luxusfővárosában, hihetetlen lakáspiaci tranzakciót zártak a feszültség ellenére

Portfolio
Az Egyesült Arab Emírségek ingatlanpiaca a regionális feszültségek ellenére köszöni szépen, jól van: zavartalanul működik – írja cikkében a Property News International. A fejlesztők és az ingatlanközvetítők egyaránt arról számolnak be, hogy az alapvető piaci mutatók stabilak, miközben Dubajban a héten egy százmillió dollárt meghaladó értékű tranzakciót is rögzítettek.

A rekordügyletet a fäm Properties közvetítőcég erősítette meg: egy 2900 négyzetméteres lakás cserélt gazdát a Dzsumejra-félszigeten található Aman Residences Dubai projektben. A dubaji földhivatal, a Dubai Land Department adatplatformja, a DXBinteract szerint a négyzetméterár megközelítőleg 39 600 dollárnak, azaz nagyjából 13 millió forintnak felelt meg, tehát a lakás értéke megközelíti a 38 milliárd forintnak megfelelő összeget.

aman residences
Aman Residences, Dubai. Forrás: aman.com

Firasz al-Mszaddi, a fäm Properties vezérigazgatója szerint a mostani, ultraluxus-szegmensben lebonyolított tranzakció a jelenlegi körülmények között különösen beszédes. Úgy véli, hogy

a dubaji ingatlanpiac szerkezetileg erősebb, mint valaha: a jelzáloghitel-aktivitás négy év alatt megduplázódott, a szabályozási környezet pedig jelentősen érettebbé vált.

Hozzátette, hogy az Emírségek hatóságai által az ott élők és dolgozók biztonsága érdekében tett intézkedések önmagukban is erős stabilitási jelzést küldenek a befektetők felé.

Még több Ingatlan

Hogyan törjünk ki az árprésből a profitabilitási válság kellős közepén? – Minden dilemmát kibeszélünk a Portfolio Építőipar 2026-on

Adókedvezményekkel pörgetné ez a tanácsadó az építőipart

Megérkezett a fordulat, amire a lakásvásárlók vártak: a bővülő kínálattal javul az alkupozíció

Elemzők szerint a dubaji ingatlantranzakciók több mint 70 százalékát ma már saját célra vásárló ügyfelek bonyolítják, nem pedig spekulatív befektetők. A vevői bázis földrajzilag is egyre diverzifikáltabb, ami csökkenti a piac kitettségét az egyes régiókból érkező tőkeáramlások ingadozásaival szemben.

A piac szerkezetét a vásárlói szokások átalakulása is formálja: egyre többen váltanak bérlésről saját tulajdonú ingatlanra, miközben a szabadon forgalmazható övezetek bővítése és a nemzetközi tőkebeáramlás folyamatosan szélesíti a befektetői kört. A fegyelmezett kínálatkezelés és az ütemezett projektindítások pedig hozzájárulnak az árstabilitás fenntartásához.

Kapcsolódó cikkünk

Folyamatosan bombázzák Dubajt – Elmondták az emírek, beszállnak-e a háborúba Irán ellen

Dubajban élő magyar lány: itt biztonságban érezzük magunkat, nem tervezek hazajönni

Furcsa jelenség a piacon: olcsóbban lehet megvenni a Dubajban ragadt aranyat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Elképesztő, ami a magyar fővárosban zajlik: szállodai szobák ezrei áraszthatják el a piacot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility