Meglépték a magyar fővárosban: teljesen új program indul, ami megoldhatja az albérletet keresők legnagyobb rémálmát

A lakhatási krízis az egyik legsúlyosabb válság Budapesten, amely érinti a fiatalok megfizethető otthonhoz jutását és az idősek biztonságos, támogató környezetben való életét is. A Főváros ezért Idősügyi Stratégiájára építve elindítja a Megbízható Szobabérlet programot, amely
egyszerre kínál védelmet az egyedül élő időseknek és új lakhatási esélyt a fiataloknak.
A program az AHA Budapest – Affordable Housing for All keretében valósul meg, amelynek célja, hogy új, megfizethető lakhatási formákat és szociális támogató eszközöket teszteljen Budapesten, ideértve ideértve többek között olyan rugalmas, egyéni élethelyzetekre reflektáló lakhatási megoldásokat, mint amilyen a mediált szobabérlet.
Budapest Főváros Idősügyi Stratégiája foglalkozik az idősek biztonságával, társadalmi részvételével és az elszigeteltség csökkentésével. Korábban pedig Budapest az elindította lakhatási programját, amely a megfizethető, stabil lakhatási biztosító bérlakásállomány bővítését és a lakhatási válság enyhítését tűzte ki célul: a kettő kombinációjából született a Megbízható Szobabérlet.
A Megbízható Szobabérlet programon belül az önkormányzat:
- Előzetes személyes egyeztetést és felkészítést tart az idősek és a fiatalok számára.
- Preferenciákhoz igazítja a párosítást, amely a harmonikus együttélést segíti.
- Jogilag rendezett bérleti szerződést kínál, átlátható feltételekkel.
- Folyamatos szakmai támogatással és utánkövetéssel jár el a program teljes időtartama alatt, hogy a modell mindkét fél számára kiszámítható, biztonságos és közösségépítő megoldást kínálhasson.
Felhívás a kerületi önkormányzatok felé
A program nyitott a budapesti kerületi önkormányzatok csatlakozására is a kampányba, hiszen azok fontos szerepet játszhatnak a helyi idősek elérésében, támogatásában és a közösségi együttműködések megteremtésében. Mivel az AHA Budapest célja a város egészére kiterjedő, egységes lakhatási megoldások kialakítása – a szobabérleti program sikeréhez és elterjedéséhez is nagyban hozzájárul az önkormányzatok közreműködése.
A program a lakhatást összetett ökoszisztémaként kezeli, amelyben a szociális támogatás, az energiahatékonyság, a közösségi részvétel és az adatalapú döntéshozás egymást erősítik. A projekt keretében fejlesztés alatt álló
digitális korai jelzőrendszer
például arra szolgál, hogy időben felismerje a fizetési nehézségeket és segítséget nyújtson a krízishelyzetek megelőzésében.
A projekt keretében, tesztkerületekkel való együttműködésben Lakhatási és Együttműködési Portál is készül azzal a céllal, hogy az intézményi, ágazati és szakterületi határokon átívelő koordinációt megkönnyítse, az ügyintézési folyamatokat felgyorsítsa, és átláthatóbbá tegye. Az ehhez való csatlakozás a későbbiekben más kerületi önkormányzatok illetve lakhatással foglalkozó szakmai és civil szervezetek számára is nyitott lesz.
A projekt Európai Uniós társfinanszírozással és az European Urban Initiative támogatásával valósul meg. A Fővárosi Önkormányzat biztosítja a stratégiai irányítást és a program hosszú távú beágyazását, a Kortárs Építészeti Központ a közösségi bevonásért és a részvételi tervezésért felel. A Nart Architects és a Mokembé kollektíva alakítja az építészeti koncepciót és az újpesti Demo Hub fejlesztését.
A digitális eszközök fejlesztését a Popcode Kft. végzi, míg az Utcáról Lakásba! Egyesület a szociális támogatás szakmai kivitelezését biztosítja. A MEHI az energiahatékonysági megoldások szakértője, a Városkutatás Kft. pedig elemzésekkel és kutatással támogatja a projektet. A projekthez csatlakozott három külföldi város is, a hollandiai Breda, a horvátországi Pula és a spanyolországi Alfafar, amelyek a magyarországi megvalósítást szorosan nyomon követve azon dolgoznak, hogy a projektelemek közül mit tudnak a saját helyi igényeikre szabva átemelni és megvalósítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Több száz náci kötődésű bankszámlát találtak a legnagyobb svájci banknál, menekülne a bíróság elől a UBS
Egy 1999-es egyezségre mutogatnak, de a zsidó szervezetek nem tágítanak.
Kiszivárgott: megsérült egy támadásban Irán új legfőbb vezetője, egyelőre nem tudni, mi van vele
Modzstaba Hámenei még a háború első napján sebesült meg a lábán.
Különleges adatközpont indult el Európában, amilyenre eddig még nem volt példa
Dublin mellett kezdte meg működését.
A legnagyobb amerikai bankot is elérte a magánhitel-lavina
A szoftvercégeknél egyre nagyobb a gond.
Súlyos incidens a Hormuzi-szorosban: eltaláltak egy teherhajót, azonnali evakuálásra került sor
"Ismeretlen lövedék" okozott tüzet egy teherhajón.
Továbbra sem fogjuk tudni, mennyit keres a kollégánk – De akkor miről is szól a bértranszparencia-irányelv?
Június 7-től kell alkalmazni a cégeknek az uniós irányelvet.
Figyelmeztet a veterán tábornok: beláthatatlan következményekkel járna a Hormuzi-szoros elaknásítása, a világ legtávolabbi pontján is megéreznék
Akár teljesen elzáródhat a tengeri útvonal.
Nagy a baj, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá a stratégiai kőolajtartalékhoz
Az olajár-emelkedésnek akarnak gátat szabni.
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.