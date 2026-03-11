Meglépték a magyar fővárosban: teljesen új program indul, ami megoldhatja az albérletet keresők legnagyobb rémálmát

Budapest Főváros Önkormányzata elindította az Együtt, könnyebben – Megbízható Szobabérlet programot, amely biztonságos, átlátható és szakmailag támogatott együttélési formát kínál az egyedül élő idősek és a megfizethető lakhatást kereső fiatalok számára – írja közleményében Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala. A modell lényege, hogy az idősek megbízható, előzetesen ellenőrzött fiatalokat fogadhassanak otthonukba, stabil jogi garanciák mellett, hogy így küzdjenek a lakhatási válság ellen.

A lakhatási krízis az egyik legsúlyosabb válság Budapesten, amely érinti a fiatalok megfizethető otthonhoz jutását és az idősek biztonságos, támogató környezetben való életét is. A Főváros ezért Idősügyi Stratégiájára építve elindítja a Megbízható Szobabérlet programot, amely

egyszerre kínál védelmet az egyedül élő időseknek és új lakhatási esélyt a fiataloknak.

A program az AHA Budapest – Affordable Housing for All keretében valósul meg, amelynek célja, hogy új, megfizethető lakhatási formákat és szociális támogató eszközöket teszteljen Budapesten, ideértve ideértve többek között olyan rugalmas, egyéni élethelyzetekre reflektáló lakhatási megoldásokat, mint amilyen a mediált szobabérlet.

Budapest Főváros Idősügyi Stratégiája foglalkozik az idősek biztonságával, társadalmi részvételével és az elszigeteltség csökkentésével. Korábban pedig Budapest az elindította lakhatási programját, amely a megfizethető, stabil lakhatási biztosító bérlakásállomány bővítését és a lakhatási válság enyhítését tűzte ki célul: a kettő kombinációjából született a Megbízható Szobabérlet.

A Megbízható Szobabérlet programon belül az önkormányzat:

Előzetes személyes egyeztetést és felkészítést tart az idősek és a fiatalok számára.

Preferenciákhoz igazítja a párosítást, amely a harmonikus együttélést segíti.

Jogilag rendezett bérleti szerződést kínál, átlátható feltételekkel.

Folyamatos szakmai támogatással és utánkövetéssel jár el a program teljes időtartama alatt, hogy a modell mindkét fél számára kiszámítható, biztonságos és közösségépítő megoldást kínálhasson.

Felhívás a kerületi önkormányzatok felé

A program nyitott a budapesti kerületi önkormányzatok csatlakozására is a kampányba, hiszen azok fontos szerepet játszhatnak a helyi idősek elérésében, támogatásában és a közösségi együttműködések megteremtésében. Mivel az AHA Budapest célja a város egészére kiterjedő, egységes lakhatási megoldások kialakítása – a szobabérleti program sikeréhez és elterjedéséhez is nagyban hozzájárul az önkormányzatok közreműködése.

A program a lakhatást összetett ökoszisztémaként kezeli, amelyben a szociális támogatás, az energiahatékonyság, a közösségi részvétel és az adatalapú döntéshozás egymást erősítik. A projekt keretében fejlesztés alatt álló

digitális korai jelzőrendszer

például arra szolgál, hogy időben felismerje a fizetési nehézségeket és segítséget nyújtson a krízishelyzetek megelőzésében.

A projekt keretében, tesztkerületekkel való együttműködésben Lakhatási és Együttműködési Portál is készül azzal a céllal, hogy az intézményi, ágazati és szakterületi határokon átívelő koordinációt megkönnyítse, az ügyintézési folyamatokat felgyorsítsa, és átláthatóbbá tegye. Az ehhez való csatlakozás a későbbiekben más kerületi önkormányzatok illetve lakhatással foglalkozó szakmai és civil szervezetek számára is nyitott lesz.

A projekt Európai Uniós társfinanszírozással és az European Urban Initiative támogatásával valósul meg. A Fővárosi Önkormányzat biztosítja a stratégiai irányítást és a program hosszú távú beágyazását, a Kortárs Építészeti Központ a közösségi bevonásért és a részvételi tervezésért felel. A Nart Architects és a Mokembé kollektíva alakítja az építészeti koncepciót és az újpesti Demo Hub fejlesztését.

A digitális eszközök fejlesztését a Popcode Kft. végzi, míg az Utcáról Lakásba! Egyesület a szociális támogatás szakmai kivitelezését biztosítja. A MEHI az energiahatékonysági megoldások szakértője, a Városkutatás Kft. pedig elemzésekkel és kutatással támogatja a projektet. A projekthez csatlakozott három külföldi város is, a hollandiai Breda, a horvátországi Pula és a spanyolországi Alfafar, amelyek a magyarországi megvalósítást szorosan nyomon követve azon dolgoznak, hogy a projektelemek közül mit tudnak a saját helyi igényeikre szabva átemelni és megvalósítani.

