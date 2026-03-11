Mentőöv érkezik az elszabadult lakásárak miatt: teljesen átírnák a lakásvásárlás feltételeit az Európai Parlamentben

Ahogy arról sokszor írtunk, az európai lakáspiac drágulása mára rendszerszintű kockázattá vált. 2013 óta az uniós lakásárak átlagosan 60 százalékkal, a bérleti díjak pedig 20 százalékkal nőttek: a folyamat már a munkaerő mobilitását, a családalapítást és az európai versenyképességet is akadályozza. Az Európai Parlament friss ajánlásai ezért a keresleti és a kínálati oldalba, valamint a lakásállomány minőségébe is egyszerre avatkoznának be.
A következő területek kulcsfontosságúak:
- A rövid távú lakáskiadás nem veszélyeztetheti a városi lakások megfizethetőségét.
- Ösztönző alapú adórendszerekre van szükség az alacsony és középosztálybeli háztartások támogatásához.
- Erősíteni kell az EU ipari szuverenitását az építőipari és felújítási ágazatban.
- Az építési engedélyeket legfeljebb 60 napon belül kell elbírálni.
A lakhatási jelentés előadója, Borja Giménez Larraz a parlamentben felszólalva elmondta, hogy
Európában 10 millió lakás hiányzik,
a bérleti díjak több mint 30%-kal emelkedtek, és ennek az árát a fiatalok és a családok fizetik meg.
Nincs több kifogás. A tagállamoknak most teljesíteniük kell
– tette hozzá Giménez Larraz.
Adó- és tranzakciós terhek enyhítése
A leggyorsabban bevethető eszköz az adó- és tranzakciós terhek enyhítése, ami azonnal javíthatja a piacra lépés esélyeit. A javaslat szerint az alacsony és közepes jövedelmű háztartásokat célzott adókedvezményekkel kellene segíteni. Az első lakásvásárlók esetében pedig a belépési küszöbnél fizetendő adminisztrációs díjat és a vagyonszerzési illeték eltörlését szorgalmazzák. Az adózási feltételek módosítása emellett a hosszú távú bérbeadást is megfizethetőbbé tenné. A keresletélénkítés ugyanakkor csak a kínálat érdemi bővülésével együtt működhet, máskülönben a támogatások gyorsan beépülnek az árakba – mostanáig ez történt Magyarországon is.
Az Otthon Start program a kormányzati tervek szerint épp ezt a problémát orvosolja majd, de a szeptemberben indult program az első hónapjaiban jelentős keresleti nyomást helyezett a piacra, amit csak késve követ a kínálat. Mostanra viszont valóban csökkentek az albérletárak és a lakásáremelkedés is lassul.
Az európai parlamenti vita során a Parlament Lakhatási Bizottságának elnöke, Irene Tinagli is felszólalt. Hangsúlyozta, hogy a lakhatás alapvető társadalmi prioritás, az EU-ban a lakhatási válság valós, és minden tagállamban érinti az embereket.
A lakhatási válságnak messzemenő következményei vannak az európaiak életminőségére: hatással van az emberek egészségére, a társadalmi kohézióra és a gazdasági lehetőségekhez való hozzáférésre.
Az uniós fellépés elengedhetetlen ahhoz, hogy helyreálljon az egyensúly és a méltányosság a lakáspiacon, mert mindenkinek jár egy hely, amit otthonának nevezhet” - tette hozzá.
A megfizethetőség nem csupán a vételáron vagy a bérleti díjon múlik, hanem a fenntartási költségeken is: emiatt a javaslatcsomag kiemelten kezeli a lakások energetikai korszerűsítését. Ha egy ingatlan rezsije aránytalanul magas, a lakhatás továbbra is komoly pénzügyi terhet jelent a családoknak. A felújítási programok az építőiparnak is lendületet adnak, azonban komoly kockázatot hordoznak:
ha a hirtelen megnövekedő kereslethez nem párosul megfelelő kivitelezői kapacitás, az könnyen szakemberhiányhoz és a költségek elszállásához vezethet.
Miért nem növekszik a kínálat?
A lakáskínálat növelésének egyik legfőbb gátja a lassú és bonyolult szabályozási környezet. Mivel az elhúzódó engedélyezés növeli a fejlesztők kockázatait és tőkeköltségeit, ezek a pluszkiadások végül megjelennek az ingatlanárakban. Az Európai Parlament ezért
a lakásépítési és felújítási projektek adminisztratív terheinek drasztikus csökkentését javasolja.
A képviselők felvetették az engedélyezési eljárások akár 60 napra történő leszorítását is. Bár az engedélyezés tagállami hatáskör, az Európai Unió egységes keretrendszerekkel, forrásfeltételekkel és digitális szabványokkal segítheti a folyamatok felgyorsítását.
Finanszírozás
A beruházások finanszírozásához a Parlament nem feltétlenül új források bevonását szorgalmazza, hanem a meglévő uniós pénzek,
például a fel nem használt helyreállítási források átcsoportosítását javasolják
a szociális és megfizethető lakásépítések céljára. A téma fontossága miatt az Európai Bizottság a közeljövőben külön uniós lakhatási csúcstalálkozót tervez.
