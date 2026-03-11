OTP: egyre könnyebben alkudnak a lakásvásárlók, lassul a drágulás, így áll az Otthon Start

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az OTP Csoport ingatlanpiacon érdekelt tagjai, az OTP Jelzálogbank, az OTP Ingatlanpont és a zenga.hu szakértői mérséklődő, lassuló áremelkedésre számítanak idén a lakóingatlanpiacon, miközben jelentősen bővül az új lakások kínálata és javul a vevők alkupozíciója – mondták el évindító ingatlanpiaci sajtótájékoztatójukon.

A lakásár-emelkedést fékező látványos bővülést vár az új lakások kínálatában Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank és az OTP Ingatlanpont elemzési vezetője. Ez javuló alkupozíciót is jelent, bár idén is megjelennek új pénzforrások a piacon, mint például a két-háromgyerekes anyák SZJA-mentessége, a babaváró hitel és a köztisztviselők otthonteremtési támogatása, ezektől nem várható hirtelen keresletélénkülés, mivel az elmúlt évek magas inflációja visszafogottabbá tette az embereket a lakásvásárlásban.

A befektetési célú vásárlások megtérülése viszont jelenleg nagyon alacsony, mivel az eddigi árnövekedés és az Otthon Start program hatására a bérleti hozamok folyamatosan csökkentek, eközben a lakhatási tőkeprogram és az Otthon Start Program keretében idén is és jövőre is indulnak a beruházások.

A panelek tekintetében a szakember várakozása az, hogy az eddigi árrali után ezen a területen is stagnálás várható.

Tranzakciószámok és áremelkedés

2024-ben 131 ezer lakástranzakció történt a KSH adatai szerint, Valkó 2025-re és még 2026-ra is hasonló, 130-140 ezer adásvételt prognosztizál. Az áremelkedés mellett fontos mutató a túlárazottság, ami tavaly év végén 25 százalék környékére emelkedhetett. Az OTP Ingatlanpont friss adatai szerint a téli hónapokban, december és február között az őszi aktivitás után csökkent a forgalom, az alkupozíció 5,9%-ra nőtt az országosan meghirdetett ár és a valós szerződéskötési ár között.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal negyedik legfrissebb, tavaly negyedik negyedéves adatai alapján a budapesti átlagár 1,22 millió forint volt négyzetméterenként, ami 21 százalékos növekedést jelent éves szinten. Vidéken a legdrágább megyék Somogy és Hajdú-Bihar voltak, mindkettő 800 ezer forint fölé került. A legnagyobb emelkedés Nógrád megyében történt, ahol alacsony bázisról 25 százalékos növekedéssel 252 ezer forintra nőtt a négyzetméterár. A megyeszékhelyek közül Debrecen vezetett 958 ezer forintos négyzetméterárakkal, 21 százalékos növekedéssel. Győr 853 ezer forinttal a második, míg Salgótarján a legolcsóbb, 277 ezer forinttal. Budapesten belül az V. kerület a legdrágább, 1,6 millió forint fölötti négyzetméterárakkal, míg a XXIII. kerület a legolcsóbb 818 ezer forinttal.

Újra növekszik az érdeklődések száma

A zenga.hu adatai szerint 2025 januárjának második felétől erős élénkülés tapasztalható az ingatlanpiacon, különösen a vidéki családi házak iránti keresések száma nőtt meg jelentősen, főleg az Otthon Start program hatására. A zenga.hu kínálati oldalán egyre több adat áll rendelkezésre, több mint 6 ezer ingatlanközvetítő hirdet már az oldalukon, ami több mint 150 ezer ingatlanhirdetést jelent, tavaly összesen 1,1 millió ingatlanérdeklődést regisztráltak.

Az ingatlanérdeklődések száma azt jelenti, amikor valaki felfedi az eladó ingatlanhoz tartozó telefonszámot vagy üzenetet küld az eladónak.

Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője elmondta, hogy az év utolsó hónapjaiban lecsengett az első otthon startos hullám és 2025-öt hullámvölggyel zárta a piac, de január második felétől ismét nagyon erős élénkülés látható. Mostanra mind vidéken, mind a fővárosban az Otthon Start tavalyi bejelentése fölé ugrottak az érdeklődésszámok, különösen a vidék húzza a piacot, hiszen itt sokkal több ingatlan felel meg az Otthon Start kritériumainak, mint Budapesten.

A keresések összetételében is jelentős változások történtek: míg tavaly az év első 9 hetében ezek

Kevesebb mint fele irányult családi házra,

az idei első 9 hétben ez 67 százalékra növekedett. Ezzel párhuzamosan a tégla- és panellakások kereséseken belüli részaránya a tavalyi 50 százalékról 30 százalék közelébe csökkent.

Az Otthon Start program feltételeinek a kínálat eltérő része felel meg az egyes megyékben. Míg Nógrádban ez 99 százalék, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 96 százalék, a kelet-magyarországi megyékben 90-95 százalék fölött van az arány, addig Budapesten a kínálat kevesebb mint fele, 43 százaléka felel meg az Otthon Startnak. Országosan a kínálat 73 százaléka alkalmas, vidéken összesen átlagban 85 százalék.

A hirdetési árak tekintetében Budapest esetében tavaly szeptember jelentette a csúcsot, amikor 25 százalékkal voltak magasabbak az árak, mint 2024 szeptemberében. Októbertől azonban fokozatos lassulás kezdődött az áremelkedésben. Országosan november-december környékén 21-21,5 százalékkal tetőzött az áremelkedés. A megyei sorrendben Somogy és Veszprém, a két Balaton-parti megye áll elöl, egymillió forint feletti átlaghirdetési négyzetméterárral, majd Pest megye 800-900 ezer forint közötti árakkal. A sereghajtók Békés és Nógrád megyék, utóbbiban 335 ezer forintos átlag négyzetméterárakat mérnek.

Pélyi András, az OTP Ingatlanpont ügyvezetője elmondta, hogy a vállalat adatai szerint 2026 január-februárban

az eladott ingatlanok átlagára országosan 7 százalékkal alacsonyabb a tavaly decemberi értékhez képest

(39,4 millió Ft), Budapesten ugyanakkor az átlagár 66,2 millió forint volt. A lakások négyzetméteráraiban a budapesti régióban stagnálás figyelhető meg, míg a keleti és nyugati régiókban enyhe árcsökkenés történt. A családi házak esetében a délkeleti régió csökkenő négyzetméterárainak kivételével minden régióban növekedés tapasztalható.

Az otthon startos vásárlások 55%-a irányul első lakásra, 15% a második ingatlanra, 15% a szülő bevonásával vesz lakást és 15% a befektetési célú vétel – mondta el Pélyi.

A lakáshitelek átlagos összege jelentősen nőtt az elmúlt években.

Míg 2015-ben 6,9 millió forint volt az átlagos hitelkihelyezés ügyletenkét, 2024-ben ez 24 millió forint volt, 2025-ben pedig már 33-35 millió forint között alakult. A folyósított hitelekről itt írtunk.

“Az új ingatlanfejlesztéseknél az alacsony kínálat miatt még mindig túlárazottság tapasztalható.

Az új fejlesztések kapcsán a piaci tapasztalatok azt mutatják, hogy számos beruházás inkább magasabb ársávban kerül a piacra, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a projektek nem lesznek teljes mértékben kompatibilisek az Otthon Start Programmal

– emelte ki Pélyi.

Kasziba Erika, az OTP Bank lakáshitelek üzletfejlesztéséért felelős szakmai vezetője szerint az otthon startos hitelfelvevők több mint 53%-a 35 év alatti fiatal volt.

A vásárlások jellemzően használt lakásokra irányulnak, az új lakások aránya 4 százalék körül mozog, míg a lakásépítések aránya körülbelül 8 százalék. Mivel egyre nehezebb megfelelő ingatlant találni elsőre, ezért fontos már a lakáskeresés pillanatában pénzügyi tanácsadóval konzultálni.

Aki most keres lakást, nekik érdemes a lakáskereséssel együtt minél előbb pénzügyi támogatást is kérni.

– mondta Kasziba.

Az Otthon Start Program keretében az OTP Bank 2025 végéig 295 milliárd forintnyi hiteligényt fogadott be, mintegy 43 százalékos piaci részesedés mellett.

