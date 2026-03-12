A lakhatást igyekszik könnyíteni, de éppen Trump döntései hozhatják nehéz helyzetbe a lakásvásárlókat Amerikában

Lássuk, mit mutatnak a piac állapotáról a statisztikák! A tranzakciószám emelkedik, de ez az időközben kitört iráni háború okozta piaci bizonytalanság miatt átmeneti lehet. A lakásárak éves szinten továbbra is nőnek, és bár a havi és negyedéves adatok szerint csökkennek az árak, a megfizethetőség továbbra is gyenge. Az új átadások éves szinten ugyan nőttek, de havi szinten itt is csökkenés volt tapasztalható.
Lakáseladások
Az amerikai használt lakások eladása februárban 1,7 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest – derül ki az Amerikai Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (NAR) friss adataiból. A szezonálisan kiigazított évesített érték 4,09 millió tranzakcióra emelkedett, ami jócskán meghaladta az elemzői várakozásokat, és különösen figyelemre méltó a januári mintegy 6 százalékos zuhanás után.
Lakásárak
A lakásárak az alacsony kínálat miatt a legutóbbi adatok szerint éves szinten nőttek, a medián eladási ár januárban 0,9 százalékos éves emelkedést mutat, egyúttal történelmi csúcsot is jelent a januári hónapokat tekintve, elérve a 396 800 dollárt – szintén a NAR adatai szerint. Ezzel immár 31 egymást követő hónapja drágulnak folyamatosan a használt lakások éves összevetésben.
Alább az S&P Case-Shiller indexet mutatjuk, amely az amerikai lakóingatlanárak változását mutatja. Ez egy úgynevezett repeat‑sales, tehát azonos ingatlanok ismételt adásvételeire épülő módszertannal méri, hogyan drágulnak, vagy lesznek olcsóbbak az idő múlásával a lakóingatlanok. Így kevésbé torzítja az indexet, ha egyik hónapban több nagy értékű, másikban több olcsóbb ingatlan cserél gazdát.
Havi szinten a tavaly júniusi csúcspontról eközben szinte töretlenül estek a lakásárak a NAR adatai szerint.
A hosszabb távú, negyedévente közölt adatok szerint az új lakások eladási árai csökkentek az Egyesült Államok népszámlálási hivatala (U.S. Census Bureau) által közzétett adatok alapján.
Új kínálat
Az új lakások építése a legfrissebb adatok szerint 2025 decemberében szezonálisan kiigazított éves szinten 1,45 millió volt, ami 4,3%-os növekedést jelent a novemberi revideált adatokhoz képest, de 2,2%-kal alacsonyabb a 2024-es év azonos hónapjának adatainál. Az egycsaládos házak építése 4,1%-kal nőtt novemberhez képest, és elérte a 981 000-et. Az év egészében a lakásépítések száma becslések szerint 1,36 millió egység volt, ami 0,6%-os csökkenést jelent 2024-hez képest.
Az Egyesült Államokban decemberben a magánlakásokra kiadott építési engedélyek száma is esett, a szezonálisan kiigazított 256 ezer darab engedély 1,5%-os visszaesést jelent novemberhez képest, és 7,2%-kal alacsonyabb, mint 2024 azonos hónapjában.
Megfizethetőség
A megfizethetőségről szóló amerikai lakáspiaci elemzések közül az Urban Institute havi, adatalapú elemzése, a Housing Finance at a Glance elemzése szerint az amerikai jelzáloghitel-megfizethetőség továbbra is gyenge, de az utóbbi időben enyhe javulás látszik: a lakásárak nagyjából stagnáltak, miközben a jelzálogkamatok enyhén csökkentek. 2025 decemberében 20% önerő mellett a medián jövedelem 30%‑át vitte el a medián havi törlesztő, ami alacsonyabb, mint a lakáslufi csúcsakor, 2005 novemberében, míg 3,5% önerőnél a lakhatási teher 34,2%, ami szintén épp a 2005. novemberi 35,8%-os csúcs alatt van.
Mindezt az alábbi ábra is szemlélteti: a megfizethetőségi index azt méri, hogy egy átlagos család milyen mértékben tudja megfizetni egy átlagos otthon havi jelzálogkölcsön-törlesztőrészleteit. A NAR alábbi indexe januárban 116,5 pontra emelkedett a decemberi 111,6 pontról, ami 2022 márciusa óta a legmagasabb mért érték. A
javulás mögött elsősorban a jelzáloghitel-kamatok mérséklődése és a bérek emelkedése áll, mivel a keresetek növekedési üteme immár meghaladja a lakásárak drágulását.
A 100-as érték azt jelenti, hogy egy átlagos jövedelmű családnak elegendő jövedelme van ahhoz, hogy jelzálogkölcsönt vegyen fel egy átlagos árú lakásra, a 100 feletti index tehát azt jelenti, hogy egy átlagos jövedelmű családnak több mint elegendő jövedelme van mindehhez.
A javulás ellenére még mindig fennálló megfizethetőségi nyomásra a fejlesztők egyszerre reagálnak termék- illetve finanszírozási oldalon.
Terjednek a kisebb, olcsóbban árazható alaprajzú lakások, miközben a cégek egyre intenzívebben használnak ösztönzőket:
gyakoriak a vevői kedvezmények, illetve a piacinál alacsonyabb hitelkamatot kínáló konstrukciók, amelyekkel a havi törlesztőt próbálják csökkenteni. Iparági felmérések szerint februárban a fejlesztők közel kétharmada kínált valamilyen kedvezményt, és nagyjából harmaduk árat is csökkentett – vagyis a verseny egyre inkább a finanszírozás és a kedvezménycsomagok köré szerveződik.
Az alábbi térképen pedig az látható, hogyan árazódnak ki egyre inkább a vásárlók a piacról: a színek azt mutatják, hogy mekkora éves bevétel szükséges ahhoz, hogy egy medián árazású házat meg tudjon valaki vásárolni.
Jelzálogpiac és egyéb állami ösztönzők
Az elmúlt hónapokban ismét fókuszba került a két jelzálogpiaci óriás, a Fannie Mae és a Freddie Mac sorsa: a Trump-kormányzat alatt a szövetségi lakásfinanszírozási felügyelet, az FHFA több lépéssel igyekszik aktívabban beavatkozni a jelzálogpiac működésébe. Az előzetes híreknek megfelelően Trump elrendelte, hogy a Freddie Mac és Fannie Mae összesen 200 milliárd dollár értékben vásároljon jelzálogkötvényeket, ami elemzők szerint komoly kétségeket vet fel a két állami felügyelet alatt álló pénzintézet szintén tervbe vett privatizációjának esélyeivel kapcsolatban.
Trump és kormánya más módokon is igyekszik megoldani, vagy legalább enyhíteni az amerikai lakhatási válságot. A Fehér Ház egy memóban a múlt hónapban részletesebben is ismertette az elnök tervét, amely megtiltaná a nagy befektetőknek a családi házak felvásárlását. A javaslat szerint a korlátozás azokra a piaci szereplőkre vonatkozna, akik már több mint száz ingatlannal rendelkeznek – számolt be akkor a Wall Street Journal. Bár sokan arra számítottak, hogy a kormányzat csak az ezer vagy annál több lakást birtokló vállalatokat veszi célba, meglepetésre a tervezet száz ingatlanban határozta meg a küszöböt, amely így számos közepes méretű befektetési céget is érintene.
A javaslat ugyanakkor több kivételt is tartalmaz.
- Mentesülnének a tilalom alól például azok a befektetők, akik új lakásokat építenek, vagy meglévőket újítanak fel kifejezetten bérbeadás céljából.
- A tervezet emellett széles jogkört biztosítana a pénzügyminiszternek a kritériumok módosítására, beleértve a kivételek körének vagy a "nagy intézményi befektető" fogalmának pontos meghatározását.
Bár a Trump-kormányzat a megfizethetőséget javítaná, a kereskedelmi vámok épp ellentétes hatást váltanak ki. A Legfelsőbb Bíróság döntése nyomán újraszabott, jelenleg 15 százalékos globális vámtétel
drágítja az építőanyagokat és a háztartási berendezéseket, miközben a bevándorlási szigorítások a munkaerő-kínálatot szűkítik.
Trump évértékelőjében elmondta, hogy arra számít, hogy az alacsony kamatszint megoldja a lakhatási problémát és eközben megvédi azoknak az embereknek az érdekeit, akik már rendelkeznek saját házzal. A CNN kommentárjában megjegyezte, hogy azok az amerikaiak, akik nem rendelkeznek saját ingatlannal, továbbra is úgy érzik, hogy ki vannak zárva a piacról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
