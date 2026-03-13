Csak május 1-jén nyílik meg a pesti rakpart
Csak május 1-jén nyílik meg a pesti rakpart

A korábbi évekkel és az idei várakozásokkal ellentétben nem nyílik meg a rakpart a nemzeti ünnep hétvégéjére, csak majd május elsején. A csúszás amiatt történik, mert meg kell teremteni a tervezett esti lezárások technikai feltételeit – közölte Facebook-posztjában a Fővárosi Önkormányzat.

A Valyo-Város és Folyó nevű civil szervezet saját posztja szerint mindenesetre megtartja a hétvégére tervezett programját, a piknikasztalok javítását-festését és közösségi grillezést.

A Főváros szerint idén egyébként a megnyitott pesti alsó rakparton a május közepétől bevezetett rugalmas forgalmi rendnek köszönhetően idén minimum 115 nap szabad rakparti séta vár az érdeklődőkre, szemben a tavalyi 107 nappal. Május közepétől pedig hétköznaponként is lezárják az autóforgalom elől a rakpartot.

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

