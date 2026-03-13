Épp most kapott otthon startos kiemelést, de alacsonyabb épületeket ígér a fejlesztő a Rákos-patak menti vegyianyaggyár helyére

A fejlesztő egy közleményben kiemelte, hogy bár az Otthon Start program keretében frissen kiemelt projekt státusza jogilag lehetővé tenné akár 22 méteres épületmagasságot és 7 emeletes tömbök felhúzását is, nem fog élni ezzel a lehetőséggel: a környék kisvárosias, családi házas szövetébe illeszkedő maximális magasságot fognak csak elérni az épületek, ami 18,5 méter és öt emelet.

A bontásra váró épületegyüttes jelenlegi állapota. Forrás: Velion Holding Zrt.

A leendő 270 lakás fejlesztése klasszikus barnamezős projekt: a jelenleg ott éktelenkedő nyolc pusztuló épülettömb elbontását követően a terület teljes kármentesítésen és tájépítészeti megújuláson megy keresztül.

Az építészeti koncepció alapja az öt önálló épületből álló, keretes szerkezet, amely egy zöld belső udvart ölel körül. A felszín alatt egy egységes mélygarázs biztosítja a parkolást, így a házak közötti terek autómentesek és növényzetben gazdagok maradhatnak. A zöldfelületi arányt is növelik,

a földszinti lakások jelentős része saját kertkapcsolattal rendelkezik majd, míg a tetőszinteken tetőkerteket alakítanak ki.

A telek belsejében egy különálló közösségi épület is helyet kap, amely a lakóegyüttes társasági életének központja lesz, ezzel is erősítve a helyi közösségépítést. Az épületek elforgatásával és a tudatos tájolással elérték, hogy a lakások közötti rálátás minimális legyen, a sakktáblaszerűen elhelyezett, mély erkélyek pedig dinamikussá teszik az utcaképet.

