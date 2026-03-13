Fordulat az ingatlanpiacon: a pusztító háborúk miatt emelkednek az olajárak, a tulajdonosoknak azonnal lépnie kell

Vincent Bryant, a Deepki ingatlan-tanácsadó cég vezérigazgatója szerint a közel-keleti és az ukrajnai konfliktusok már nem távoli geopolitikai kockázatok: az olaj- és gázáraktól való strukturális függőség

az intézményi befektetők számára immár kezelhetetlen mértékű kockázatot jelent.

A kérdés már nem az, hogy megengedhetik-e maguknak a dekarbonizációt a tulajdonosok: sokkal inkább az, hogy megengedhetik-e maguknak olyan vagyonelemek megtartását, amelyek egy változékony, fosszilis alapú energiagazdasághoz vannak láncolva – fogalmazott a szakember.

A közel-keleti háború 2022 óta nem látott szintre emelte az olajárakat, miközben a kereskedelmi ingatlanpiac amúgy is szenved a magas kamatkörnyezet miatt. Az MSCI adatai szerint Európában a kereskedelmi ingatlantranzakciók volumene a negyedik negyedévben 9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Bár az energiaköltségek emelkedését jelenleg még a bérlők fizetik meg, ez a helyzet hamarosan megváltozhat. Az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban is olyan szabályozások készülnek, amelyek

jelentősen megnehezítik majd a szigorodó energiahatékonysági előírásoknak nem megfelelő ingatlanok bérbeadását.

Bryant úgy véli, hogy a jelenlegi helyzet "energiatudatos ingatlanbefektetést" követel. Bár a háború rövid távon növeli az építőanyag- és kivitelezési költségeket,

az energiaárak emelkedése jelentősen lerövidíti az energiahatékonysági beruházások megtérülési idejét.

A Deepki pénzügyi modelljeiben ez egyfajta kompenzációs hatásként jelenik meg. A magasabb anyag- és munkaerőköltségek ugyan növelik a kezdeti beruházási igényt, de az energiaárak egyidejű megugrása jelentősen felértékeli a jövőbeli energiamegtakarítást.

Az energiahatékonysági korszerűsítésekben rejlő értéknövelő potenciál már a magántőke-alapokat is vonzza: jelenlétük a londoni kereskedelmi ingatlanpiacon három év alatt megháromszorozódott, és 2025-re részesedésük meghaladta a piac 13 százalékát. A londoni West End vagy a párizsi üzleti negyed prémium kategóriás ingatlanjainál az ilyen beruházások kockázata kifejezetten alacsony a várható hozamhoz képest, mivel évente az eszközérték mindössze 0,5 százalékát kitevő ráfordítást igényelnek. Ezzel szemben a nem prémium kategóriás ingatlanok, például a raktárak tulajdonosainak akár az eszközértékük 4,5 százalékát is be kell fektetniük évente ahhoz, hogy megfeleljenek az 1,5 Celsius-fokos globális klímacélnak.

A Tom Steyer milliárdos befektető által társalapított amerikai Galvanize vagyonkezelő a szűkös piaci likviditás ellenére is nemrég elérte az egymilliárd dolláros mérföldkövet a kereskedelmi ingatlanok dekarbonizációjára fókuszáló stratégiájával.

