Vészjósló figyelmeztetés az óriásbanktól: kiemelt kockázat az Egyesült Államok kereskedelmiingatlan-piaca

Németország legnagyobb bankja a csütörtökön közzétett éves beszámolójában arra figyelmeztetett, hogy az ingatlanpiaci árak stabilizálódása továbbra is bizonytalan. Ez különösen az Egyesült Államokra igaz, ahol a refinanszírozási nehézségek továbbra is meghatározóak. A pénzintézet külön kiemelte
az amerikai nyugati part irodapiaci kitettségét, amivel kapcsolatban "jelentős értékvesztési kockázat" áll fenn,
ami a vártnál magasabb hitelezési veszteségekhez vezethet.
A kereskedelmi ingatlanokhoz kötődő jelentős hitelállomány régóta gondot okoz a Deutsche Banknak.
A magasabb kamat és az irodapiaci üresedési ráták növekedése ugyanis súlyosan érintette az ingatlanok értékeltségét.
A probléma más német pénzügyi szereplőket is utolért. A Deutsche Pfandbriefbank például kivonult az amerikai piacról, a BVK nyugdíjalap pedig jelentős veszteségekre számít egy amerikai befektetővel közös projektjei kapcsán.
A bank észak-amerikai, stressztesztelt kereskedelmi ingatlanhitel-portfóliójára képzett céltartaléka 2025 végén 613 millió eurót tett ki, ami jelentős növekedés az egy évvel korábbi 400 millió euróhoz képest. A nemteljesítő kereskedelmi ingatlanhitelek állománya eközben a 2024 végi 2,8 milliárd euróról 3,6 milliárd euróra emelkedett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
