  • Megjelenítés
Vészjósló figyelmeztetés az óriásbanktól: kiemelt kockázat az Egyesült Államok kereskedelmiingatlan-piaca
Ingatlan

Vészjósló figyelmeztetés az óriásbanktól: kiemelt kockázat az Egyesült Államok kereskedelmiingatlan-piaca

Portfolio
A Deutsche Bank éves jelentésében továbbra is kiemelt kockázatként jelölte meg az amerikai kereskedelmi ingatlanpiacot. A bank hitelezési veszteségekre képzett céltartalékai és a nemteljesítő hitelállománya ugyanis egyaránt jelentősen nőtt 2025-ben – írta a Bloomberg.

Németország legnagyobb bankja a csütörtökön közzétett éves beszámolójában arra figyelmeztetett, hogy az ingatlanpiaci árak stabilizálódása továbbra is bizonytalan. Ez különösen az Egyesült Államokra igaz, ahol a refinanszírozási nehézségek továbbra is meghatározóak. A pénzintézet külön kiemelte

az amerikai nyugati part irodapiaci kitettségét, amivel kapcsolatban "jelentős értékvesztési kockázat" áll fenn,

ami a vártnál magasabb hitelezési veszteségekhez vezethet.

A kereskedelmi ingatlanokhoz kötődő jelentős hitelállomány régóta gondot okoz a Deutsche Banknak.

Még több Ingatlan

Kiadták a figyelmeztetést a szakértők: hirtelen véget ér a nagy felívelés, óriási bajba került a világ egyik legbiztonságosabb befektetésének hitt luxusállama

Már ebben a hónapban nyit az újragondolt Citadella

Itt a lista: kilenc újabb otthon startos kiemelést jelentett be a kormány, egyet a vidéki nagyvárosban

A magasabb kamat és az irodapiaci üresedési ráták növekedése ugyanis súlyosan érintette az ingatlanok értékeltségét.

A probléma más német pénzügyi szereplőket is utolért. A Deutsche Pfandbriefbank például kivonult az amerikai piacról, a BVK nyugdíjalap pedig jelentős veszteségekre számít egy amerikai befektetővel közös projektjei kapcsán.

A bank észak-amerikai, stressztesztelt kereskedelmi ingatlanhitel-portfóliójára képzett céltartaléka 2025 végén 613 millió eurót tett ki, ami jelentős növekedés az egy évvel korábbi 400 millió euróhoz képest. A nemteljesítő kereskedelmi ingatlanhitelek állománya eközben a 2024 végi 2,8 milliárd euróról 3,6 milliárd euróra emelkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Vigyázó szemünket a panelekre vessük! – Vajon már a fordulatot jelzi a lakáspiaci indikátor?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility