  • Megjelenítés
Húszmilliárdos beruházás indul a magyar vasútnál, mutatjuk a részleteket
Ingatlan

Húszmilliárdos beruházás indul a magyar vasútnál, mutatjuk a részleteket

Portfolio
Három év alatt az állami vasúttársaság épületállományának közel tíz százaléka újulhat meg egy 23,4 milliárd forint keretösszegű megállapodás szerunt, amelyet a MÁV kötött a NEO Property Services nevű céggel. A több mint 200 ezer négyzetmétert érintő országos projekt a legkülönfélébb vasúti létesítmények átfogó korszerűsítését foglalja magában. Az építőipar jelenlegi legégetőbb kihívásairól és a szakmai lehetőségekről tájékozodjon a Portfolio Építőipar 2026 konferencián!
Építőipar 2026
Információ és jelentkezés

A keretszerződés célja a MÁV tulajdonában és kezelésében lévő épületek, illetve az ezeket ellátó közművek felújítása, átalakítása és karbantartása. Szükség esetén a megállapodás a létesítmények bontására is kiterjed.

A munkálatok elsősorban a vasútüzemhez szorosan kapcsolódó ingatlanokat érintik.

Ide tartoznak az állomási utasforgalmi terek, az üzemi és szociális épületek, valamint a raktárak és csarnokok. A program ezenfelül kiterjedhet oktatási, egészségügyi, lakó- és egyéb funkciójú, vagy akár műemléki védettség alatt álló épületek korszerűsítésére is. A kivitelező feladatai közé tartozik továbbá a létesítményekhez kapcsolódó utak, járdák és parkolók építése, illetve átfogó rendbetétele.

A hároméves fejlesztési projekt három nagyobb földrajzi egységre bontva valósul meg:

Még több Ingatlan

  • a rendelkezésre álló forrásból a legnagyobb arányban kelet-Magyarország részesül nettó 14,9 milliárd forinttal.
  • A budapesti beruházásokra nettó 5,5 milliárd, míg
  • nyugat-Magyarországra nettó 3 milliárd forintot fordíthatnak.

A megkötött szerződés értelmében

a MÁV a teljes keretösszeg harminc százalékára vállalt garantált lehívási kötelezettséget.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility