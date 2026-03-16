Húszmilliárdos beruházás indul a magyar vasútnál, mutatjuk a részleteket

A keretszerződés célja a MÁV tulajdonában és kezelésében lévő épületek, illetve az ezeket ellátó közművek felújítása, átalakítása és karbantartása. Szükség esetén a megállapodás a létesítmények bontására is kiterjed.

A munkálatok elsősorban a vasútüzemhez szorosan kapcsolódó ingatlanokat érintik.

Ide tartoznak az állomási utasforgalmi terek, az üzemi és szociális épületek, valamint a raktárak és csarnokok. A program ezenfelül kiterjedhet oktatási, egészségügyi, lakó- és egyéb funkciójú, vagy akár műemléki védettség alatt álló épületek korszerűsítésére is. A kivitelező feladatai közé tartozik továbbá a létesítményekhez kapcsolódó utak, járdák és parkolók építése, illetve átfogó rendbetétele.

A hároméves fejlesztési projekt három nagyobb földrajzi egységre bontva valósul meg:

a rendelkezésre álló forrásból a legnagyobb arányban kelet-Magyarország részesül nettó 14,9 milliárd forinttal.

beruházásokra nettó 5,5 milliárd, míg nyugat-Magyarországra nettó 3 milliárd forintot fordíthatnak.

A megkötött szerződés értelmében

a MÁV a teljes keretösszeg harminc százalékára vállalt garantált lehívási kötelezettséget.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila