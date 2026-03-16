Megjött a vészjósló jelentés: tömegesen dőlnek be ezek a cégek Magyarországon, mutatjuk a bajba jutott szektort

Az építőipar a magyar GDP közel 6%-át adja, így nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségű ágazatnak számít, ugyanakkor szerkezetileg gyengeségeket mutat. A vállalkozói bázis zsugorodik: jelenleg 57 525 bejegyzett építőipari cég van, amely a teljes vállalati kör 11,6%-a, és a számuk 2023 óta folyamatosan csökken. Ennek egyik oka, hogy romlik a fizetési fegyelem, egyre gyakoribbak az átütemezések és késedelmek, és

az Allianz Trade hazai portfóliójában is egyértelműen látható a kárkifizetések számának emelkedése.

Az itthoni trend részben illeszkedik a globális építőiparban tapasztalható folyamatokhoz: bár nominálisan még mindig növekedik, reálértéken 2025-ben nagyjából 2%-os visszaesés tapasztalható, vagyis a volumen ténylegesen zsugorodik. A lakásépítések globálisan körülbelül 4%-kal csökkentek, a nem lakáscélú projektek pedig közel 5%-kal estek vissza. A magas kamatkörnyezet, a bizonytalanság és a kivárás miatt a beruházások egy jelentős részét elhalasztják. Ezzel szemben az infrastrukturális beruházások globálisan a kormányzati ösztönzőkkel együtt globálisan továbbra is a legstabilabb pillérnek mondhatóak, ennek megfelelően ebben a szegmensben az Allianz Trade nagyjából 3%-os növekedést tapasztalt tavaly.

Forrás: Allianz Trade

A régiók közötti különbségek továbbra is jelentősek: az USA-ban robusztus állami beruházások tartják lendületben a piacot; Európa enyhe építőipari recesszióból próbál kilábalni; a Közel-Kelet a mega projektek miatt boomot élt meg 2025-ben, azonban itt a geopolitikai viszonyok jelentősen átrajzolják a piacot 2026-ban, Ázsiában pedig Kína továbbra is gyenge, míg India erős kapacitásbővítéssel húzza a térséget.

A globális fizetésképtelenségi eljárások továbbra is a ciklus csúcsán vannak: a 25 millió euró feletti árbevételű vállalati körben 2025-ben 475 csődesetet regisztrált az Allianz-Trade az előző évi 469 után. Ebben a körben az építőipar a második legérintettebb ágazat: a fizetésképtelenné vált vállalatok 17,4%-a szolgáltató, 13,4%-a építőipari, míg 13,2%-a kiskereskedelmi. Az építőipari csődök darabszáma alapján az esetek mintegy kétharmada Európához köthető, negyede Ázsiához, a fennmaradó rész pedig főként észak-amerikai.

Messze az építőipar a legkitettebb hazánkban

Visszatérve Magyarországhoz: a magyar felszámolási eljárások szerkezete sajnos még erőteljesebben építőipar-súlyos: a hazai felszámolások 26%-a ugyanis ilyen vállalkozásokhoz köthető, vagyis messze ez az ágazat a leginkább kitett a fizetésképtelenségi kockázatoknak. Az építőipar egészének teljesítménye mellett fontos az egyes alágazatok vizsgálata is, ahol a kép korántsem egységes: míg az épületek építése 28%-kal nőtt tavaly, addig az egyéb építmények csak 13%-os növekményt mutattak és a speciális szaképítés 5%-os visszaesésben volt.

Az épületeken belül egyértelműen a lakóépületek építése bővült, köszönhetően az Otthon Start programnak, az 5%-os ÁFA meghosszabbításának, illetve a felújítási programoknak. A nem lakóépületek építése vegyes képet mutatott: a kormányzati beruházások befagyasztásának hatása még mindig érezhető, emiatt az ágazaton belül jelenleg erőteljes, szélsőséges átrendeződés zajlik, ami jelentős bizonytalanságot okoz mind a kapacitás-, mind a likviditástervezésben.

Az építőipar a gazdaság úgymond lenyomataként működik: ha egy iparág visszaesik, annak alvállalkozói is nagyon gyorsan nehéz helyzetbe kerülnek; ugyanakkor ahol a gazdaság bővül – például az adatközpontok, a logisztikai szektor vagy egyes jól prosperáló ipari ágazatok – ott érdemi növekedési lehetőségek nyílnak.

A portfólió bővítése ezért a stabilabb, válságállóbb területek felé különösen kulcsfontosságú lépés lehet.

A jövő egyértelműen a hatékonyság növelése, a költségcsökkentés, az alacsonyabb élőmunkaigényű technológiák bevezetése, a digitalizáció, az uniós szabályozásokhoz való alkalmazkodás és fenntarthatósági követelmények követése – vagyis pontosan azok a fejlesztési irányok, amelyek alapjaiban alakítják át az ágazat működési logikáját. Ezzel párhuzamosan kiugrási lehetőséget jelenthet az új, stabil piacok feltérképezése és az építőipari portfóliók földrajzi diverzifikálása is.

Allianz Trade építőipar szektor kockázati besorolás

Az építőipar az Allianz-Trade szektorkockázati besorolása alapján globálisan és Magyarországon egyaránt a 4 fokozatú skálán a 3-as, „kiemelten sérülékeny” kategóriába tartozik.

Ez egyértelműen jelzi, hogy a szektor:

strukturálisan törékeny,

magas csőd- és fizetési kockázattal működik,

a jelenlegi kamatkörnyezet továbbra is fékezi a beruházásokat,

az EU-források akadozása pedig jelentős sérülékenységet okoz.

Az Allianz-Trade nemzetközi elemzései szerint több országban – például az Egyesült Királyságban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, Kínában és Dél Afrikában – az építőipar már a 4-es, „nagyon magas kockázatú” kategóriába került. Ez azt mutatja, hogy

a szektor gyengeségei nemcsak lokálisak, hanem regionális szinten is egyre erősebben megjelennek.



Globális erősségek

programok (USA, EU, India), amelyek stabil megrendelési hátteret adhatnak.

programok (USA, EU, India), amelyek stabil megrendelési hátteret adhatnak. A gyorsan növekvő szegmensek húzzák a piacot: adatközpontok , logisztika , modern ipari kapacitások .

, , . Mérséklődő inputköltség - emelkedés , ami javítja a projektek megtérülését.

- , ami javítja a projektek megtérülését. A kamatcsökkenés újra élénkítheti a lakásépítést és a beruházási döntéseket.

Globális gyengeségek

Alacsony termelékenység és lassú innovációs/digitalizációs alkalmazkodás.

és lassú innovációs/digitalizációs alkalmazkodás. Tartós munkaerőhiány és szakképzettségi problémák, melyeket a bevándorlási szigorítások tovább súlyosbítanak.

és szakképzettségi problémák, melyeket a bevándorlási szigorítások tovább súlyosbítanak. Erős nemzetközi verseny a kivitelező vállalatok között (pl. török, kínai szereplők).

a kivitelező vállalatok között (pl. török, kínai szereplők). Szabályozási kockázatok és engedélyezési nehézségek sok piacon.

és engedélyezési nehézségek sok piacon. A digitalizáció hiánya egyes szegmensekben konkrét versenyhátrányt eredményez.

egyes szegmensekben konkrét versenyhátrányt eredményez. Válságérzékeny alszektorok (pl. ipari és kereskedelmi fejlesztések) látványos visszaesése, amely lehúzza az egész iparágat.

