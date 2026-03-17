Kerti kutak: figyelmeztetést adtak ki a magyarországi tulajdonosoknak!
A kútamnesztia után egyszerűbb lett a háztartási kutak legalizálása, de ezzel párhuzamosan felerősödtek a vízkészleteket és a vízminőséget érintő kockázatok. A szakértők szerint a hangsúly ma már nem az adminisztráción, hanem a vízbiztonságon és a fenntartható vízhasználaton van – derül ki a Laborhírek.hu összefoglalójából.
A hazai és nemzetközi sajtó egyre gyakrabban figyelmeztet a vízkészletek romló állapotára: a sorra kiszáradó kutak és a szabályozatlan vízkivétel különösen az Alföldön és a Homokhátságon okoz súlyos problémát, ahol a talajvízszint helyenként több métert csökkent. A WWF Magyarország szerint a kútamnesztia ugyan jogi rendezést hozott, de ökológiai értelemben növelte a nyomást a vízbázisokon, miközben a szakszerűtlen kutak a felszíni szennyeződések bejutását is elősegítik.

A portál összefoglalójában azt írja, a jelenlegi szabályozás enyhítette az engedélyezési kötelezettségeket, különösen az 50 méternél sekélyebb kutak esetében, de ez nem jelenti azt, hogy a víz biztonságos. Az ivóvízre vonatkozó szigorú kémiai és mikrobiológiai határértékeket a hatályos kormányrendelet rögzíti, miközben a döntéshozók egyre inkább a vízbázisvédelem erősítésére és egy digitális monitoring rendszer kiépítésére koncentrálnak.

A legnagyobb kockázatot az úgynevezett „láthatatlan szennyezések” jelentik: a nitrát- és nitrittartalom, amely mezőgazdasági eredetű, illetve a baktériumok, például az E. coli jelenléte, amelyek fekális szennyezésre utalnak.

Ezek érzékszervekkel nem észlelhetők, ugyanakkor komoly egészségügyi kockázatot hordoznak, ezért a szakértők szerint a rendszeres, akkreditált laboratóriumi vizsgálat az egyetlen megbízható módja annak, hogy a kútvíz valóban biztonságos legyen.

