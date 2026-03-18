Gigantikus építőipari nehézgépgyártó üzem épül egy magyar városban

A kínai Zoomlion építőipari nehézgépgyártó több mint 43 milliárd forintból építi fel első európai intelligens üzemét Tatabányán.

Az összeszerelő- és gépfestő üzem nyolcszáz munkahelyet teremt, megvalósulását a magyar kormány hétmilliárd forinttal támogatja. A létesítmény a tervek szerint fejlődési lehetőséget kínál a hazai kis- és középvállalkozások számára, mert a beszállítói láncának hetven százalékát a hazai piacról tervezi biztosítani.

Tavaly az Európába irányuló kínai működőtőke-beruházások harminc százaléka Magyarországra érkezett.

A folyamatnak köszönhetően mára a kínai vállalatok alkotják a hazánkban jelen lévő második legnagyobb külföldi beruházói közösséget.