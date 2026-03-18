Látványos fordulat az amerikai nagyvárosban: hegyekben áll a készpénz, a helyiek szinte esélytelenek a lakáspiacon
Ingatlan

Látványos fordulat az amerikai nagyvárosban: hegyekben áll a készpénz, a helyiek szinte esélytelenek a lakáspiacon

A mesterséges intelligencia fellendülése új lázba hozta San Francisco ingatlanpiacát. Az évekig tartó pangás után ismét dúlnak a licitháborúk, az árak pedig az egeket ostromolják. Eközben az Egyesült Államok többi részén alig mozdul a piac – írta a WSJ.
A pandémia, a romló közbiztonság és a hajléktalanság okozta válság után látványos fordulatot vett San Francisco lakáspiaca. A mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek térnyerése, az új polgármester és a megváltozott városvezetés együttesen ismét növekedési pályára állították a várost: az Apartment List adatai szerint

a bérleti díjak 2025 februárjában éves szinten 14 százalékkal emelkedtek, ami országos rekordnak számít.

Éves összevetésben a társasházi lakások ára 12, a családi házaké pedig 23 százalékkal nőtt. Ezzel szemben az országos medián mindössze 0,3 százalékkal emelkedett.

A kereslet és a hírhedten szűkös kínálat kombinációja extrém helyzeteket teremt:

egy Pacific Heights-i, lift nélküli, emeletes házban található kétszobás lakásra például 14 ajánlat érkezett és az ingatlan végül több mint 400 ezer dollárral az irányár felett, 1,62 millió dollárért kelt el. Egy Noe Valley-i háromszobás házat 2,6 millió dolláros áron hirdettek meg, de végül 4,6 millió dollárért adták el. Egy másik helyi ingatlan már a piaci bevezetése közben ajánlatokat kapott, pedig korábban tűzkárt is szenvedett.

A licitháborúk egyre kilátástalanabb helyzetbe hozzák a hagyományos vevőket: a piacot jelenleg az AI-szektor magas fizetései és a készpénzes ajánlatok uralják. Kelsea Carlson ügyvéd a férjével tavaly április óta keres lakást, de már négy ingatlan esetében maradtak alul a licitben és köztük volt egy olyan ház is volt, amely több százezer dolláros felújításra szorult volna. "A mesterséges intelligencia miatt mindenki óriási fizetésekkel érkezik, egyszerűen nem bírjuk tartani a tempót" – idézte a cikk Carlsont.

A kínálati oldal különösen szűk.

2025 márciusának első hetében 35 százalékkal kevesebb eladó ingatlan volt a piacon, mint egy évvel korábban, és 50 százalékkal maradt el a két évvel ezelőtti szinttől. Az eladók ragaszkodnak a korábban felvett, alacsony kamatozású jelzáloghiteleikhez, ezért nem szívesen válnak meg az ingatlanjaiktól. A helyi ingatlanközvetítők szerint a piacot tovább fűti az Anthropic és más AI-cégek várható tőzsdei bevezetése. Emiatt sokan igyekeznek még azelőtt vásárolni, hogy a verseny tovább élesedne.

A társasházi piacon némileg árnyaltabb a kép. Egyes városrészekben, például a Mission Bay-ben 17 százalékos éves áremelkedést mértek, de az árak itt még nem érték el a 2019-es szintet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

