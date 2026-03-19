Bejelentés az óriási magyarországi komplexumról: olyat tud, ami az egész piacon ritkaságnak számít

A januárban elindított és most lezárt ügylet pénzügyi részletei nem publikusak, de a vételár a prémium ingatlanpiaci árazáshoz igazodik. A felek egy hosszú távú együttműködés keretében abban is megállapodtak, hogy a korábbi tulajdonos, a WOCO visszabérli a csarnokot. Az új kőbányai központtal a CityOne immár három logisztikai parkot üzemeltet a fővárosban, a meglévő ÚjbudaOne és BudafokOne létesítmények mellett, megszerzésével a vállalat portfóliója összesen 45 ezer négyzetméternyi bérbeadható területre bővült.
Radnóty Zoltán, a CityOne Csoport többségi tulajdonosa és ügyvezetője hangsúlyozta:
Budapesten komoly hiány mutatkozik a modern, magas minőségű city logisztikai raktárakból, pedig ezek kulcsszerepet játszanak a hatékony ellátási láncokban.
Az e-kereskedelem és a gyors házhozszállítás térnyerése miatt egyre több jármű terheli az utakat, amire a központi logisztikai parkok kínálnak optimális megoldást. Ha a rengeteg furgon helyett az árut nagyobb teherautókkal, konszolidálva szállítják a városi elosztóközpontokba, jelentősen mérsékelhető a forgalmi dugók kialakulásának kockázata, valamint a károsanyag-kibocsátás és a zajterhelés. A városi logisztika ezáltal egyszerre szolgál gazdasági és fenntarthatósági célokat.
A 2017-ben átadott, Maglódi úti csarnok a nemzetközi ipariingatlan-sztenderdeknek megfelelően épült. A 14 méteres belmagasság hatékony raktározást biztosít. A Budapesten ritkaságnak számító, nagy teljesítményű, 4,8 megavoltamperes elektromos hálózat pedig speciális, energiaigényes ipari tevékenységeket is lehetővé tesz. A létesítmény elhelyezkedése logisztikai szempontból is ideális. A teherforgalom számára súlykorlátozás nélkül megközelíthető, ráadásul innen gyorsan elérhető az M0-s autóút, az M3-as autópálya, a 4-es főút és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér is.
A központi, városon belüli elhelyezkedés a munkaerő toborzását és megtartását is jelentősen megkönnyíti, hiszen a kőbányai ipari övezet kiváló tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. A létesítmény fenntartása emellett kiemelten környezetbarát. A korszerű hőszigetelés, a LED-világítás és a modern épületgépészeti rendszerek egyaránt hozzájárulnak az alacsonyabb energiafelhasználáshoz, valamint a karbonlábnyom csökkentéséhez.
Címlapkép forrása: CityOne
