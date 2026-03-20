Megvette a szegedi Árkádot a Home Ingatlanfejlesztő Alap, amelynek legnagyobb befektetője a Csányi család vagyonkezelője

Az ECE European Prime Shopping Centre Fund II eladta a szegedi Árkád bevásárlóközpontot a HOME Ingatlanfejlesztő Alapnak, amelynek legnagyobb befektetője a Csányi család vagyonkezelőjeként működő Unity Asset Management Foundation - írta közleményében az ECE Real Estate Partners. Az ügylet az elmúlt három év legnagyobb hazai kereskedelmiingatlan-tranzakciója.

Az adásvételt 2026. március 19-én zárták le, a vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra. A HOME Ingatlanfejlesztő Alap egy Magyarországon bejegyzett ingatlanalap, amelyet a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. kezel. A HOME legnagyobb befektetője a Unity Asset Management Foundation, amely a Csányi család, azaz az OTP Csoport volt vezérigazgatója és jelenlegi elnöke, Csányi Sándor és családja vagyonkezelőjeként működik.

Forrás: Google Maps

Az Árkád Szeged mintegy

42 ezer négyzetméter bruttó bérelhető területtel és 122 üzlettel rendelkezik, napi átlagban 16 700 látogatót fogad.

A létesítmény emellett magas bérlői forgalommal és erős kihasználtsággal működik.

Christian Müller, az ECE Real Estate Partners Fund II-ért felelős vezetője elmondta, hogy ez volt az alap első eszközértékesítése. A bevásárlóközpontot még 2018-ban vásárolták meg, azóta értéknövelő stratégiát hajtottak végre, és többek között új, tőkeerős bérlők bevonásával szilárdították meg a létesítmény piaci pozícióját.

Marosi Gábor, a Unity Asset Management Foundation vezérigazgatója kiemelte, hogy az Árkád Szeged a fővárosi agglomeráción kívül az ország második legnagyobb bevásárlóközpontja.

A létesítmény stratégiai jelentőségű vagyonelem a Unity számára,

különösen annak fényében, hogy Szegeden működik a Pick Szeged és a Sole-Mizo is. Hozzátette, hogy az Árkád Szeged márkanév változatlan marad, a központ üzemeltetését és a bérbeadási feladatokat továbbra is az ECE Marketplaces látja el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images