Megkezdik a Virágpiac Lakópark lakásainak értékesítését Angyalföldön

A XIII. kerületi Angyalföldön a korábbi virágpiac helyén valósul meg a Virágpiac Lakópark, amely egy épülettömbben 451 lakást foglal magában, a lakáskínálat a stúdiólakásoktól egészen a nappali+3 szobás, családi otthonokig terjed majd.

Előnyük, hogy mindegyikhez erkély vagy terasz kapcsolódik. A lakóhelyiségekben 2,70 méter a belmagasság, a helyiségekben külön szabályozható padlófűtés és lakásonként kiépített klíma található. Az épületben hőszivattyús rendszer működik majd.

A Bayer Construct tervezés alatt álló projektjének tervezett átadása 2028 első negyedévében esedékes. A lakópark lakásai megfelelnek az Otthon Start program feltételeinek, valamint kompatibilisek a Babaváró hitellel és a CSOK+ konstrukcióval is.

Virágpiac Lakópark. Forrás: Bayer Construct

A fejlesztés során a Szegedi út mentén zöld sétány létesül fasorral, pihenőpadokkal és kutyafuttatóval, gyalogos kapcsolatot biztosítva a Palóc utca és a Szent László út között. A közelben megtalálhatóak a bevásárlási lehetőségek, az oktatási intézmények és szolgáltatások, illetve a kiépült infrastruktúra és közösségi közlekedés.

