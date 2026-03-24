Egy csapásra omlott össze a növekedés, az iráni konfliktus a földbe állította a közel-keleti ingatlanpiacot

A JLL jelentős közel-keleti jelenléttel rendelkezik: Dubajban, Abu-Dzabiban és Rijádban egyaránt kezelnek és üzemeltetnek ingatlanokat, illetve nagyszabású infrastrukturális és befektetési projektekben is részt vesznek. Ulbrich szerint az elsődleges szempont számukra az alkalmazottak biztonsága, de üzleti szempontból is egyre komolyabb a helyzet.
Tragédia, hogy a régió rendkívül erős növekedési pályán mozgott, de ezt most – legalábbis egyelőre – megtörte a konfliktus
– fogalmazott Ulbrich.
A Goldman Sachs elemzői szerint az Egyesült Arab Emírségekben a lakóingatlan-tranzakciók száma március második hetében 38 százalékkal csökkent, az ügyletek értéke pedig 42 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Dubajban iráni drónok lakóépületeket és szállodákat találtak el: egy olyan városban, amely az elmúlt évtizedben példátlan ütemű urbanizáción ment keresztül.
A hatás azonban nem korlátozódik csupán a Közel-Keletre.
Ulbrich hangsúlyozta, hogy 2026 erős kilátásokkal indult: a világgazdaság jól teljesített, ráadásul az Egyesült Államokban és Európában egyaránt mérséklődött az infláció, mindez most veszélybe került.
"A meglévő válságok nem oldódtak meg, és most újak társulnak hozzájuk.
Éppen hogy csak kezdtünk megbirkózni az eddigi kihívásokkal, amikor egy újabb, jelentős léptékű konfliktus robbant ki
– idézte a CNBC a JLL vezérigazgatóját.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
