Egy csapásra omlott össze a növekedés, az iráni konfliktus a földbe állította a közel-keleti ingatlanpiacot

Visszavetette az Iránnal zajló konfliktus az év elején még kifejezetten kedvező növekedési pálya előtt álló közel-keleti ingatlanpiacot - idézi a CNBC Property Play Christian Ulbrich-et, a JLL vezérigazgatóját, aki saját elmondása szerint a háború első heteiben még abból indult ki, hogy a konfliktus hatása rövid életű lesz és nem aggódott különösebben a kamatok alakulása miatt sem. Azóta viszont alapvetően megváltozott a helyzet.

A JLL jelentős közel-keleti jelenléttel rendelkezik: Dubajban, Abu-Dzabiban és Rijádban egyaránt kezelnek és üzemeltetnek ingatlanokat, illetve nagyszabású infrastrukturális és befektetési projektekben is részt vesznek. Ulbrich szerint az elsődleges szempont számukra az alkalmazottak biztonsága, de üzleti szempontból is egyre komolyabb a helyzet.

Tragédia, hogy a régió rendkívül erős növekedési pályán mozgott, de ezt most – legalábbis egyelőre – megtörte a konfliktus

– fogalmazott Ulbrich.

A Goldman Sachs elemzői szerint az Egyesült Arab Emírségekben a lakóingatlan-tranzakciók száma március második hetében 38 százalékkal csökkent, az ügyletek értéke pedig 42 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Dubajban iráni drónok lakóépületeket és szállodákat találtak el: egy olyan városban, amely az elmúlt évtizedben példátlan ütemű urbanizáción ment keresztül.

A hatás azonban nem korlátozódik csupán a Közel-Keletre.

Ulbrich hangsúlyozta, hogy 2026 erős kilátásokkal indult: a világgazdaság jól teljesített, ráadásul az Egyesült Államokban és Európában egyaránt mérséklődött az infláció, mindez most veszélybe került.

"A meglévő válságok nem oldódtak meg, és most újak társulnak hozzájuk.

Éppen hogy csak kezdtünk megbirkózni az eddigi kihívásokkal, amikor egy újabb, jelentős léptékű konfliktus robbant ki

– idézte a CNBC a JLL vezérigazgatóját.

Címlapkép forrása: Getty Images