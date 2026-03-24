Gyorsan pörögnek az igénylések, de még mindig pályázható az Energetikai Otthonfelújítási Program
Az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege meghaladta a 75 milliárd forintot – írja az Energiaügyi Minisztérium. Gyorsan pörögnek az igénylések: március 12-én írtuk meg, hogy átlépték a 30 milliárd forintot a beérkezett pályázatok. A rendelkezésre álló keretből azonban még mindig több tízmilliárd forint vár a pályázókra.
Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
A 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére akár 10 millió forintos állami forrás is igényelhető, ami fele-fele arányban oszlik meg a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes hitel között. Az igényelhető forrás elsősorban homlokzati hőszigetelésre, nyílászárócserére, valamint a fűtési és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítésére használható fel a 2024. július 1-je óta futó, összesen 108 milliárdos keretösszegű, az MFB Pontokon elérhető programban.

A minisztérium Facebook-bejegyzésében megjegyzi, hogy támogatás alapfeltétele, hogy a beruházás révén az ingatlan primerenergia-fogyasztása igazolhatóan legalább 30 százalékkal csökkenjen a kiindulási állapothoz képest.

A különböző finanszírozási forrásoknak köszönhetően továbbra is rendelkezésre áll még szabad keretösszeg,

ezért az ország bármely pontjáról érdemes benyújtani a támogatási kérelmeket – írja a minisztérium.

A kistelepülésen élők az energetikai támogatást akár a Vidéki Otthonfelújítási Programmal is kombinálhatják. Ennek köszönhetően ingatlanuk esztétikai megújítása mellett a rezsiterheiket is jelentősen mérsékelhetik.

Ahogy azt korábban is írtuk, az Energetikai Otthonfelújítási Program jövő tavaszig érhető el, ősz óta sokkal kedvezőbb feltételekkel:

  • a korábbi 6 helyett már akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható,
  • minimális saját forrás is elegendő, mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni a fejlesztésekbe,
  • a kamatmentes hitelrész esetében a megnövelt futamidő még alacsonyabb havi törlesztőrészletet jelent, ami akár a megspórolt rezsikiadásokban is megtérülhet,
  • továbbra sem szükséges biztosíték, nincs jelzálog és kezelési költség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

