Használatbavételi engedélyt kapott az Atenor újbudai lakóingatlanfejlesztésének negyedik épülete

A Lake11 Újbudán, a Kána-tó közelében épül mélygarázzsal, elektromos töltési lehetőséggel, a későbbi ütemekben pedig olyan szolgáltatásokkal, mint például orvosi rendelő és óvoda. A projekt részeként a lakók számára többféle közösségi és rekreációs funkció is megvalósul, többek között sétányok, futópálya, játszótér, kültéri fitneszpark és kutyafuttató. Ezek a fejlesztések az egyes fázisokkal párhuzamosan valósulnak meg.
A közelben található egy sportközpont uszodával, fitneszteremmel, tenisz- és squashpályákkal, a Kamaraerdő természetvédelmi terület mellett. A közelben elérhető tömegközlekedési lehetőségek mellett az M1, M7 és M0 autópályák gyors elérést biztosítanak.
A Lake11 lakáskínálata széles spektrumot fed le, a kertkapcsolatos lakásoktól és duplex megoldásoktól kezdve a penthouse otthonokig.
Az első ütem épületei geotermikus alapú hűtés-fűtési rendszert alkalmaznak mennyezeti temperálással.
A lakásokhoz nagy méretű teraszok és egységes külső árnyékolás társul.
A lakópark építészeti kialakításán több, nemzetközi és hazai tapasztalattal rendelkező iroda dolgozik, köztük a Vikár & Lukács, a DDS Coldefy, a Stúdió 100 és az ArtOne, a VIII. épület tóparti villáit a Demeter Design és a Coldefy építészirodák tervezték.
A fejlesztő Atenor számos európai országban jelen lévő, tőzsdén jegyzett ingatlanfejlesztő vállalat, amely 2008 óta van jelen Magyarországon, többek között a Váci Greens, az Aréna Business Campus (ma Olympia), a BakerStreet – az E.ON magyarországi központja –, valamint a RoseVille fejlesztője.
