Megdöbbentő fordulat: a vidéki nagyvárosok lakásárai egyre közelebb a fővárosihoz

Jelentős átrendeződés ment végbe a hazai ingatlanpiacon: a zenga.hu legfrissebb adatai szerint ma már kétszer annyian keresnek családi házat, mint lakást. A változások hátterében az állami támogatások, a megváltozott vásárlói igények és az új építésű ingatlanok áremelkedése áll. Ezzel egy időben a vidéki nagyvárosok árszínvonala egyre inkább megközelíti a fővárosi árakat.

A korábbi fele-fele arányú érdeklődéssel szemben napjainkban egyértelműen a tágasabb otthonok és a vidéki ingatlanok uralják a keresleti oldalt, ahogy ezt korábban is jelezte a zenga.hu. Ezzel párhuzamosan

jelentősen megcsappant a figyelem a befektetők körében korábban rendkívül népszerű, 60 négyzetméter alatti budapesti lakások iránt.

Ennek következtében ezen ingatlanok kínálata másfélszeresére duzzadt.

A piaci átrendeződés és a tranzakciós kedv egyik legfőbb hajtóereje természetesen az állami Otthon Start program volt, amelynek keretében eddig mintegy harmincezer szerződést kötöttek.

Bár az ingatlanok árszínvonala továbbra is emelkedik,

a drágulás üteme már lassuló tendenciát mutat.

Meghatározó folyamat, hogy az elmúlt időszakban a használt lakások ára meredekebben nőtt az új építésűeknél, ezáltal a két kategória közötti árkülönbség jelentősen szűkült, ami egyre több vásárlót terel az új építésű ingatlanok piacára.

A lakásárak növekedési üteme tovább lassul, Budapesten 14 százalékkal, országosan 18 százalékkal magasabbak az árak, mint egy évvel ezelőtt

– mondta Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője.

Futó Péter zenga.hu, elemzési vezető A zenga.hu elemzési vezetője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankban kez …

A fejlesztői aktivitás ráadásul már nem csak a fővárosra korlátozódik. A vidéki nagyvárosokban, például Debrecenben és Szegeden is élénkül a piac. Idén mintegy 800-900 új lakás átadása várható ezeken a településeken, ugyanakkor egyre kevésbé helytálló az a sztereotípia, hogy a vidék olcsó. Debrecen bizonyos részein az új lakások négyzetméterára már az 1,4-1,5 millió forintot is eléri.

Hogy mit hoz a közeljövő az ingatlanpiacon, az a gazdasági környezettől is függ, de a nyersanyagok árának változása és az árfolyamingadozás is hatással lesz a kivitelezési költségekre. A kereslet várhatóan a tavalyihoz hasonlóan alakul idén, miközben egyre több új lakás kerül piacra, ami az új lakások árnövekedésének további lassulását hozhatja.

