Megdöbbentő fordulat: a vidéki nagyvárosok lakásárai egyre közelebb a fővárosihoz

A korábbi fele-fele arányú érdeklődéssel szemben napjainkban egyértelműen a tágasabb otthonok és a vidéki ingatlanok uralják a keresleti oldalt, ahogy ezt korábban is jelezte a zenga.hu. Ezzel párhuzamosan
jelentősen megcsappant a figyelem a befektetők körében korábban rendkívül népszerű, 60 négyzetméter alatti budapesti lakások iránt.
Ennek következtében ezen ingatlanok kínálata másfélszeresére duzzadt.
A piaci átrendeződés és a tranzakciós kedv egyik legfőbb hajtóereje természetesen az állami Otthon Start program volt, amelynek keretében eddig mintegy harmincezer szerződést kötöttek.
Bár az ingatlanok árszínvonala továbbra is emelkedik,
a drágulás üteme már lassuló tendenciát mutat.
Meghatározó folyamat, hogy az elmúlt időszakban a használt lakások ára meredekebben nőtt az új építésűeknél, ezáltal a két kategória közötti árkülönbség jelentősen szűkült, ami egyre több vásárlót terel az új építésű ingatlanok piacára.
A lakásárak növekedési üteme tovább lassul, Budapesten 14 százalékkal, országosan 18 százalékkal magasabbak az árak, mint egy évvel ezelőtt
– mondta Futó Péter, a Zenga elemzési vezetője.
A fejlesztői aktivitás ráadásul már nem csak a fővárosra korlátozódik. A vidéki nagyvárosokban, például Debrecenben és Szegeden is élénkül a piac. Idén mintegy 800-900 új lakás átadása várható ezeken a településeken, ugyanakkor egyre kevésbé helytálló az a sztereotípia, hogy a vidék olcsó. Debrecen bizonyos részein az új lakások négyzetméterára már az 1,4-1,5 millió forintot is eléri.
Hogy mit hoz a közeljövő az ingatlanpiacon, az a gazdasági környezettől is függ, de a nyersanyagok árának változása és az árfolyamingadozás is hatással lesz a kivitelezési költségekre. A kereslet várhatóan a tavalyihoz hasonlóan alakul idén, miközben egyre több új lakás kerül piacra, ami az új lakások árnövekedésének további lassulását hozhatja.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Ketyeg az óra: elkezdték kiüríteni a vészraktárakat a közel-keleti káosz miatt
Japán három lépéses terve.
Dörgedelmesen szólt a szakma: ítéletet mondtak a brüsszeli nyugdíjreformcsomagról
Nem minden ötletet támogatnak.
Megdöbbentő fordulat: a vidéki nagyvárosok lakásárai egyre közelebb a fővárosihoz
Nő a családi házak népszerűsége.
Stagflációs riadó Európában, nehéz helyzetben az EKB
Friss adatok érkeztek.
Ursula von der Leyen éjjel még egy szövetségest láncolt az EU-hoz
Alvégeken kötötte meg újabb alkuját az Európai Bizottság vezetője Ursula von der Leyen
Videón a történelmi pillanat Ukrajnában: olyasmivel szedték le a rettegett orosz harci helikoptert, amire még nem volt példa
Hasonló találatot is csak nagyon ritkán láthattunk eddig.
Kirobbant a világválság - Kit sodor el az új energiakrízis?
Nagy bajban a Közel-Kelet.
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.