Többet kell idén várni a jó szakemberre az építőiparban, de a díjak egyelőre stagnálnak

A Mapei idén februárban zárult kutatása alapján nőtt a szakemberhiány itthon: a tavalyi 53-ról 56 napra nyúlt az az időszak, amennyit várni szükséges egy jó szakemberre – mondta el a cég magyarországi vezérigazgatója, Markovich Béla egy sajtótájékoztatón. A kivitelezés ára átlagosan csupán 1%-ot nőtt, de fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás még az iráni háború kitörése előtt zárult.

A Mapei 1900 fős mintán végzett kutatása alapján országosan 65 napot kellett várni a Dél-Alföldön, és csak 45 napot Észak-Magyarországon.

Forrás: Mapei

Az egyes szakmacsoportok szerint generálkivitelezőre kell a legtöbbet, 63 napot várni, míg a víz-és gázszerelőre 43, a villanyszerelőre pedig csak 49 napot. A Mapei vezérigazgatója, Markovich Béla elmondta, hogy egy nagyobb beruházás esetében 63 nap a várakozási idő, apró javításokra csupán 43 napot kellett várni.

Az átlagos munkadíj a szakipari munkák esetében négyzetméterenként számítva csupán 1%-kal 9596 forintra nőtt egy év alatt, de igen nagy a szórás az országban, keleten jóval olcsóbban vállalnak munkát, mint nyugat-Magyarországon.

Forrás: Mapei

A felmérés azt is firtatta, hogy aki úgy gondolja, hogy rossz irányba megy a szakma, az vajon mi miatt látja így. Erre a kérdésre a válaszadók 34%-a azt vallja, hogy a fő ok az, hogy kóklerek, a kontárok és a hozzá nem értők miatt felhígult az építőipar. Őket kiszűrni pedig nem ár, hanem a referenciák alapján lehetséges: érdemes beszélgetni a korábbi megbízókkal, hogy összességében milyen tapasztalatuk volt a (nem) szakemberrel.

Idén a tervezett munkadíjáremelés 10%, amelynek fő oka az, hogy egyszerűen drágább lett az élet – az emelés fő okaként az inflációt és a megélhetési nyomást idézi a megkérdezettek 38%-a. Emellett a vállalkozási költségek emelkedése (15%), valamint az építőanyagok drágulása (11%) is jelentős szerepet játszik a munkadíjak emelésében.

„Az építőipar jelenlegi helyzetét egyszerre jellemzi a javulás és a bizonytalanság. A kutatás adatai alapján a javult a korábbi negatív hangulat, és egyfajta egyensúlyi, holtponti állapotba került, ahol a kilátások mérsékelten javultak.

Ugyanakkor az iráni háború és az ebből fakadó alapanyagár-emelkedések, új kockázatokat hoztak a piacra

– mondta Markovich.

Ezek rövid távon elsősorban a költségeken és a beruházási döntéseken keresztül hatnak, és a bizonytalanságot erősítik: bár a szektor februárban elérte a stabilizációs pontot, a további irányt, legyen az növekedés vagy visszaesés, nagyban befolyásolja a gazdasági és geopolitikai környezet alakulása – tette hozzá.

A Mapei Magyarország tavaly nettó 39 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 16%-os növekedés az egy évvel ezelőttihez képest, mondta Markovich.

