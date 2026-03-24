Újlakáspiac: árkonszolidációt vár a Cordia, rekordévet zárt a lakásfejlesztő

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A budapesti újlakáspiac egyszerre több, egymással ellentétes hatás alatt áll: a korábban felpörgő fejlesztési volumen most találkozik a vevői fizetőképesség határaival, miközben az építési költségek oldaláról továbbra is erős a nyomás, a szabályozási környezet pedig újabb bizonytalanságokat hozhat. Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója egy budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az új lakások tavalyi 13-14%-os drágulása után idén mérsékeltebb árpálya várható, és a konszolidáció felé haladhat a piac, érdemi árcsökkenésre nem számít.

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A Cordia értékesítési igazgatója szerint a helyzet attól is különösen érdekes, hogy a fejlesztők oldalán az elmúlt időszakban jelentős kínálat épült fel, miközben a keresletben egyre több a „kiváró” vevő.

„Rengetegen árazódnak ki” – a kereslet új határhoz ért

Görög szerint az elmúlt időszakban olyan árszintek alakultak ki, amelyek mellett sok háztartás egyszerűen nem tudja követni a piacot. Megfogalmazása szerint „rengetegen árazódnak ki”, ami a tranzakciószámokat is fékezheti, és egy óvatosabb, válogatósabb vevői magatartást erősíthet.

Görög Áron Konstantin Cordia, értékesítési Igazgató Görög Áron Konstantin 2011-ben csatlakozott a Cordiához, mint értékesítési és marketing igazgató. Pályáját az Otthon Centrum Project Consulting Kft.-nél kezdte 2004-ben, mint projekt értékesítő. Szakm … Tovább

A Cordia értékesítési igazgatója ugyanakkor arra is utalt: a piaci tisztulás bizonyos értelemben „szükséges” volt, mert hosszabb távon stabilabb működéshez vezethet. A fejlesztőknek ebben a közegben szerinte még inkább piaci alapon kell gondolkodniuk – telekárak, kivitelezési költségek, finanszírozás – miközben a vevők figyelme érzékenyebb lett arra, hogy mit kapnak a pénzükért (lokáció, műszaki tartalom, élhetőség, szolgáltatások).

Tavaly rekordközeli indulások voltak – most ezt kell eladni egy bizonytalanabb környezetben

A beszélgetésben elhangzott: Budapesten a tavalyi évben kiugró mennyiségű lakásfejlesztés indult el, ami a korábbi évek átlagához képest erősebb kínálati nyomást hozott. Tavaly az újlakáspiac az elmúlt évtized legnagyobb növekedését érte el, éves szinten 55 százalékkal. A fővárosban tavaly mintegy 11 400 lakást hirdettek meg a beruházók az egy évvel korábbi 7350-et követően. Görög szerint ez a kínálati hullám most egy érzékenyebb környezetben kerül piacra: a költségoldali kockázatok, az inflációs hatások, illetve a politikai-gazdasági bizonytalanságok együtt „kivárásra” késztethetik a vevőket.

Az értékesítési igazgató úgy fogalmazott: ma inkább egy „kivárás és nyugalmi konszolidációs pont” látszik, mintsem egy újabb, széles körű árrobbanás.

1,9 milliós átlag: lassulhat a drágulás, de lefelé erős korlátok vannak

A rendezvényen szóba került a budapesti új lakások árszintje is: Görög szerint az átlagár nagyságrendileg 1,9 millió forint/négyzetméter környékén jár. Arra a kérdésre, hogy idén milyen áremelkedés várható, óvatosan reagált: túl sok, egymással összefüggő tényező mozog egyszerre ahhoz, hogy megbízható „tól–ig” sávot lehessen mondani.

Ugyanakkor két irányt világosan kijelölt:

a tavaly tapasztalt, 13-14%-os drágulási ütem megismétlődését nem tartja valószínűnek,

árcsökkenést sem vár, mert a költségek (kivitelezés, anyagárak) oldaláról továbbra is felfelé ható nyomás érvényesül.

Görög szerint reálisabb forgatókönyv lehet egy mérsékeltebb áremelkedés és a piac „konszolidációja” – azzal a kitétellel, hogy a bizonytalanságok köre nagy, és gyors hangulatváltások is jöhetnek.

Használt lakások: gyors árugrások minőségjavulás nélkül

A Cordia értékesítési igazgatója a használt lakások piacáról is beszélt: a tapasztalatok szerint Budapesten ott is komoly drágulás zajlott le, sokszor úgy, hogy a lakások műszaki tartalma közben nem változott érdemben. Görög szerint ez akár visszaterelhet vevőket az új építésű piacra, különösen akkor, ha a használt lakások drágulása „ár/érték” alapon nehezen indokolhatóvá válik.

Ugyanakkor jelezte, hogy mindezt óvatosan érdemes kezelni, mert az új építésű lakások belépési küszöbe továbbra is magas, és a vásárlók döntéseit erősen befolyásolja a hitelképesség és a finanszírozási környezet.

Szabályozási kockázat: az 5%-os áfa körüli bizonytalanság is feszíti a piacot

A beszélgetés egyik visszatérő eleme volt, hogy az új építésű lakások értékesítését nemcsak a kereslet-kínálat, hanem a szabályozási környezet változásai is jelentősen befolyásolják. Görög Áron szerint a kedvezményes áfa és a kapcsolódó határidők olyan helyzetet teremthetnek, amelyben a már előkészített projektek előnybe kerülnek, míg egy új fejlesztés elindításánál az időfaktor sokszor szűk keresztmetszet.

Ezt a bizonytalanságot a piac „beárazza”: a fejlesztők óvatosabbá válhatnak az új indításoknál, a vevők pedig részben előrehozhatják vagy épp elhalaszthatják a döntést – attól függően, hogy mit várnak a szabályok alakulásától.

Befektetők: továbbra is stabil keresleti láb

Görög szerint a lakás még mindig az egyik legkedveltebb megtakarítási forma, és a Cordia projektjeiben is jelentős arányban jelen vannak befektetési célú vásárlók. Ők nem feltétlenül beköltözni terveznek, hanem bérbeadással számolnak, ami a bizonytalanabb időszakokban is adhat egy stabilabb keresleti „alapot”.

Az igazgató beszámolt arról is, hogy a Cordia rekordévet zárt tavaly, több mint 800 lakást értékesített, a december végén elérhető, közel 750 otthonból álló kínálata pedig a versenytársak között a legszélesebb palettát jelentette.

A többi budapesti kerület közül tavaly is a XIII. kerületben indították a legtöbb fejlesztést a beruházók, az év végi fővárosi újlakáskínálat közel 30 százaléka volt itt található. Az ebben a kerületben, közvetlenül a Duna-partján épülő új negyed, a Cordia fejlesztésében megvalósuló Marina City lakásai szintén rozsdaövezeti besorolásúak, és rendkívül népszerűek. Ez a fejlesztés adta ugyanis a Vizafogó-Marina városrészben vevőre talált több mint 1000 otthon közel ötödét.

A VIII. kerületben a kínálat növekedésének a hajtóerejét a Corvin Sétány folytatásaként épülő 205 lakásos, eredetileg irodaháznak tervezett Corvin Campus elindítása jelentette, közel 40 százalékot képviselve az újonnan piacra érkező lakásokból. A XI. kerület hegyvidéki régiójában a tavaly meghirdetett kínálat rekordot ért el tavaly, jelentős részben a Sasad Resort két, összesen több mint 260 lakást jelentő ütemének köszönhetően. A Cordia itt is megőrizte vezető pozícióját, hiszen az értékesítések 41 százalékát tették ki a Sasad Resort otthonai. A XIV. kerületben az elmúlt másfél évtized egyik legnagyobb kínálatbővülése zajlott le 2025-ben, a közel 600 zöldövezeti lakás egyharmada a Cordia Thermal Zugló lakóparkjának befejező, 5. ütemében épül fel, a Rákos-patak szomszédságában.

Woodland, IX. kerület: friss rozsdaövezeti besorolás

A rendezvényen a Cordia legújabb, IX. kerületi fejlesztéséről, a Woodlandről Koritsánszky Márk projektigazgató beszélt. Elmondása szerint a projekt egyik kulcseleme a közösségi koncepció: nemcsak lakásokat, hanem a házon belüli mindennapok minőségét javító szolgáltatásokat és tereket akarnak adni, minden ütemben újabb funkciókkal szélesítve a lehetőségeket, az ingyenesen foglalható, közösségi helyiség után például fitness–wellness részleg, napozóterasz, illetve a tervek szerint kültéri medence is épül majd a továbbiakban. Emellett a projektben kertszinti közösségi kert és pihenőfunkciók is megjelennek, amelyek a lakóközösség mindennapi együttélését támogathatják.

A Woodland lakóház-fejlesztés lakásai adták tavaly a kerületben értékesített új építésű otthonok 29 százalékát. A Woodland második és harmadik üteme ráadásul most kapta meg a rozsdaövezeti besorolást, így az itt épülő otthonok vásárlói visszaigényelhetik a kedvezményes, 5 százalékos áfát, ezen felül pedig a Cordia további, 5 százalék kedvezményt nyújt. A projektigazgató szerint a pályázat során azt igyekeztek bemutatni, hogy a beruházás illeszkedik a terület ipari múltjához és rehabilitációs jellegéhez, és a környezet megújulásához is hozzájárul.

Miért pont a Millenniumi negyed?

A projektigazgató szerint Ferencvárosnak ez a része a 2000-es évektől látványos átalakuláson ment át: az irodafejlesztések és a környékre érkező multinacionális cégek nyomán a városrész egyre inkább élhető, vegyes funkciójú környezetté vált. A Woodland lokációs előnyei között említette:

az irodapiaci koncentrációt és az ebből fakadó lakhatási igényt (rövid ingázás, akár gyalogos elérés),

koncentrációt és az ebből fakadó lakhatási igényt (rövid ingázás, akár gyalogos elérés), a kulturális és városi szolgáltatások közelségét,

és városi szolgáltatások közelségét, a kereskedelmi funkciókat (a környék szolgáltatási palettájának bővülését is ideértve),

funkciókat (a környék szolgáltatási palettájának bővülését is ideértve), valamint a közösségi közlekedési kapcsolatokat.

Energiahatékonyság: távhő + hőszivattyús támogatás

A Woodland műszaki megoldásai között Koritsánszky Márk kiemelte az energiahatékonyság szerepét: a rendszer távhőre épül, és elmondása szerint hőszivattyús támogatást is kap, ami a hűtési-fűtési működés optimalizálásában játszhat szerepet.

A Cordia megszólalóinak várakozása alapján a budapesti újlakáspiac rövid távon nem egy újabb árrobbanás, hanem inkább mérsékeltebb drágulás és óvatosabb döntéshozatal irányába mozdulhat. A nagy kérdés az, hogy a korábban felépült kínálat milyen tempóban talál vevőre, és közben hogyan alakulnak a költségek, a finanszírozás és a szabályozás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ