50 000 m2 iroda- és logisztikai terület üzemeltetését nyerte el a Propx

Több mint 50 000 m2-nyi iroda- és logisztikai terület üzemeltetésével bízta meg a Propx létesítménygazdálkodó vállalatot a Martley Capital Group nemzetközi ingatlanbefektetési cég – írja közleményében a Propx. A megállapodás keretében a Propx két hazai irodaház és két logisztikai központ teljes körű kiszolgálását végzi. Az ötéves vállalat ezzel a megbízással közel 1 millió m2-re bővítette már meglévő portfólióját.

Gyálon a 17 500 négyzetméteres Akácliget Logisztikai központ, Dunakeszin a 11 000 négyzetméteres Pallag utcai logisztikai csarnok, Budaörsön a 16 600 négyzetméteres Terra B irodaház, Budapesten pedig a Váci úton működő, 7000 négyzetméteres Laki center irodaház létesítménygazdálkodási feladatait végzi az idei évtől a Propx. A megbízás értelmében a szolgáltatások részét képezi a Martley Capital Group négy épületének ingatlankezelése, karbantartása, valamint a tűzvédelmi szolgáltatás is.

Dunakeszi, a 11 000 m2-es Pallag utcai logisztikai csarnok. Forrás: Propx

A Propx 2020 óta foglalkozik professzionális létesítménygazdálkodással Magyarországon többek között irodák, hotelek, üzletek, ipari létesítmények és logisztikai központok számára. Hard és soft FM szolgáltatásai a karbantartástól és hibajavítástól az energetikán, takarításon, őrzés-védelmen és kertészeten át a tanácsadásig és auditig. A vállalat property management és kivitelezési megoldásokkal, valamint adatvezérelt technikai háttérrel dolgozik.

Budapest Váci út, a 7000 m2-es Laki center irodaház

A Martley Capital Group ingatlanbefektetésekkel, hitelezéssel, valamint eszköz- és alapkezeléssel is foglalkozik. A társaság öt irodával van jelen Európában, és mintegy 1 milliárd font értékű vagyont kezel.